Рецензия на сериал «Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown

«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown) – детектив с Кейт Уинслет в главной роли, который пополнил коллекцию достойных сериалов от HBO. Это полностью рассказанная история, не растянутая на бесконечное количество серий и дополнительных сезонов.

«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown Жанр драма, детектив

Создатели Брэд Ингелсби

В ролях Кейт Уинслет (Мейр Шиэн), Джулианна Николсон (Лори Росс), Джин Смарт (Хелен Фэйхи), Энгаури Райс (Шивон Шиэн), Дэвид Денман (Фрэнк Шиэн), Нил Хафф (отец Дэн Хейстингс), Гай Пирс (Ричард Райан), Кейли Спэни (Эрин Макменамин), Эван Питерс (Колин Зейбел), Сози Бейкон (Керри Лейден) и др.

Канал HBO

Год выпуска 2021

Серий 7

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Кейт Уинслет играет сотрудника полиции по имени Мейр, которая ведет расследование о пропаже девушки, и выезжает на обычные вызовы о краже. Героиня живет в небольшом городе, где все друг друга знают, поэтому к ней часто обращаются за помощью. Мейр поддерживает со всеми хорошие отношения, но репутация опытного детектива начинает рушиться на глазах – на нее давят из-за нераскрытого дела, ко всему она еще не до конца пережила смерть сына. В момент, когда Мейр чувствует нарастающую усталость, в городе происходит еще одно происшествие – кто-то убивает 17-летнюю одинокую мать, избавившись от ее тела в лесопарке.

Действие сериала происходит в провинции Пенсильвании – там холодно, однообразно и, как бы персонажи ни старались наладить свою жизнь, довольно тоскливо. Камера часто показывает ряд аккуратных и одинаковых домов, выстроившихся вдоль дороги – в них, точно так же как и в одноэтажных полуразваленных постройках, люди хранят свои секреты. Для кого-то это всего лишь незначительная любовная интрига, случившаяся много лет назад, а для кого-то — тайна, которая может разрушить чужую жизнь.

Атмосфера города задает тон детективной истории, но сам сериал не похож на медлительно-скандинавские расследования, в которых за серию происходит лишь одно важное событие. Здесь все довольно запутанно и неожиданно динамично, потому что сюжет не зацикливается на преступлении, но повсюду следует за Мейр, погружаясь в ее личные травмы. Порой в сериях появляются моменты, которые кажутся незначительными для общей истории, однако даже в обычном походе к детскому врачу раскрываются детали из прошлого, которые помогут понять, почему главная героиня отстраняется или с головой погружается в расследование, практически не оставляя пространства для себя.

Героиня кажется грубой и одновременно мягкой. Она привыкла вести криминальные дела, требующие от нее большой выдержки, и в то же время для нее естественно проявлять сочувствие к жителям города, которых она считает близкими друзьями. Это дается ей непросто – в месте, где все друг с другом связаны, сложно что-то утаить, особенно свои слабости. Мейр кое-как справляется с этим, однако для расследования убийства в город присылают молодого детектива (его играет Эван Питерс), который должен помочь с криминальным делом. Это, естественно, ставит под вопрос профессиональные навыки Мейр и дает ей лишний повод для накапливающегося раздражения.

Без сомнений, все вышеперечисленное уже где-то было, да и сам по себе сериал отдаленно напоминает «Настоящего детектива» (True Detective) или даже «Острые предметы» (Sharp Objects). Тем не менее, в первом эпизоде есть нужная основа для предстоящей интриги, что цепляет внимание, несмотря на предсказуемость меланхоличного города (где есть проблемы с наркоманией и подростковым насилием).

Шоураннер Брэд Ингелсби (известен как сценарист драмы The Way Back с Беном Аффлеком в главной роли) показывает картину эмоционального разрушения, постоянно переключаясь между семейной драмой и полицейским расследованием. И это, благодаря качественной постановке, вовлекает в историю намного больше, нежели завязки других свежих сериалов. К тому же у Mare of Easttown есть еще одно преимущество – за семь серий причина убийства, а также предпосылки к эмоциональным потрясениям героини, будут полностью раскрыты. Никаких оборванных концовок и попыток растянуть детектив на несколько сезонов.

Конечно, есть и спорные моменты, которые портят общее впечатление от сериала. Это неожиданные сюжетные повороты, которые становятся отвлекающими маневрами перед раскрытием тайн. Очевидно, что они просто необходимы для определенного напряжения, потому что сериал не всегда может держаться исключительно на психологической драме.

При этом успех Mare of Easttown (на Rotten Tomatoes сериал получил оценку выше 90% и от критиков, и от аудитории) – это во многом заслуга Кейт Уинслет, которая прекрасно справилась с ролью провинциального детектива.

При просмотре сериала с оригинальной аудиодорожкой слышно, что Уинслет избавилась от родного британского акцента и заговорила как настоящая американка (кстати, с использованием специфического диалекта округа Делавэр). Но даже без этого работа актрисы кажется действительно стоящей – ей удается изобразить накопленную усталость, без конца подкрепляемую новой порцией стресса. Мимика Кейт Уинслет передает глубину персонажа, а ее движения (вплоть до хромоты от полученной травмы) вместе с резкими манерами и небрежной одеждой делают героиню очень реальной. Уинслет доказывает, что у детектива Мейр есть причины с головой погружаться в работу и проходить через трудности в общении с семьей (к слову, мать главной героини играет актриса Джин Смарт, которой удается внести в мрачный сериал едва уловимую, но уместную здесь долю ироничного юмора).