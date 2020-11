Рецензія на артбук «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla» / The Art of Assassin’s Creed Valhalla

Можна як завгодно ставитись до останніх відеоігор Ubisoft, але заперечувати те, що в Ubi вміють створювати грандіозні та цікаві світи, просто безглуздо. Тому незважаючи на те, що у нас є певні питання до гри Assassin’s Creed Valhalla, ми не змогли пройти повз видання «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla» / The Art of Assassin’s Creed Valhalla, присвячене праці художників, що створили захоплюючий світ Англії та Скандинавії IX сторіччя.

Як і попередні українські артбуки, що були видані MAL’OPUS цього року, «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla» / The Art of Assassin’s Creed Valhalla вражає якістю матеріалів, палітурки, паперу, друку та перекладу. Тобто причепитися тут взагалі нема до чого, навіть якщо ставити це собі за мету. Перекладом, як і у попередніх випадках, займалась «Локалізаційна спілка ʺШлякбитрафʺ» aka SBT Localization Team, яку ми вже неодноразово хвалили за якість перекладу. Цього разу українська версія вийшла, мабуть, ще більш яскравою ніж зазвичай, бо у цьому артбуці досить багато пояснювального тексту, є де проявити творчий підхід. І хоч з вибором деяких слів можна сперечатися, такий більш образний, барвистий і мальовничий переклад дуже личить книжці, що розповідає про створення дуже яскравого і захоплюючого ігрового світу.

На відміну від альбомних артбуків по Ghost of Tsushima та Death Stranding, «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla», як і артбук по The Last of Us Part II, виконаний у більш звичному книжковому форматі. Незважаючи на це, в книжці вистачає великих ілюстрацій на весь аркуш, є навіть декілька розворотів. Але, ясна річ, більшість малюнків – меншого розміру, хоч до комікс-формату «Світ гри The Last of Us Part II» справа не доходить.

Особливість цього альбому в тому, що тут не один оповідач, а декілька, свої ілюстрації коментують саме ті художники, що їх створювали, пояснюючи вибір образів, світла, матеріалів, навіть стилю. Крім того, художники роз’яснюють деякі етапи створення образів для гри і складності, з якими вони зіткнулися. Це дійсно цікаво і може стати в нагоді тим, хто працює в індустрії ігор.

Артбук поділений на розділи, що розповідають про створення різних локацій в Англії, Норвегії, Америці минулого та сьогодення, у міфічному світі Асґарда та Йотунгейма. Які рішення приймалися при «будівництві» цих світів, що саме намагалися підкреслити автори і який настрій створити у гравців. Окремі розділи присвячені дизайну різних фракцій та персонажів. І тут ховається деяка небезпека. Якщо в самій грі ви ще не дійшли до певної місії та не встигли познайомитись з тим чи іншим героєм, то можете зустріти деякі спойлери.

Знайомство з творчістю художників Ubisoft, що створили дивний світ Assassin’s Creed Valhalla, може примирити вас і з самою грою. Тим більш, що нещодавно до гри вийшов великий патч 1.0.4, який виправляє безліч огріхів у тому, що стосується графіки, анімації, звуку, балансу і т. ін.

Що ж до артбуку «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla» / The Art of Assassin’s Creed Valhalla, то це гарний подарунок будь-кому, хто любить та слідкує за серією ігор Assassin’s Creed. Придбати артбук можна, наприклад, тут, ціна дуже приємна, як для видання такої якості.

Нагадаємо, що наступний артбук, над яким працює зараз видавництво MAL’OPUS – це артбук «Ігровий світ трилогії Mass Effect». Його видання заплановано на 2021 рік, і особисто я з величезним зацікавленням чекаю на вихід цієї книги.