Рецензія на артбук «Світ гри Ghost of Tsushima» / The Art of Ghost of Tsushima

Видавництво MAL’OPUS та «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»» продовжують радувати українських шанувальників відеоігор перекладами якісних видань, присвячених найбільш популярним іграм 2020 р. Цього разу ми поговоримо про артбук «Світ гри Ghost of Tsushima» / The Art of Ghost of Tsushima, тим більше, що ця неймовірно красива action/adventure була щойно номінована відразу у 7 категоріях престижної премії The Game Awards 2020, включно з номінацією Game of the Year.

«Світ гри Ghost of Tsushima» / The Art of Ghost of Tsushima Жанр артбук

Автори Ендрю Ґолдфарб, Джейсон Коннелл

Переклад «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»

Видавництво Dark Horse, MAL’OPUS

Рік видання 2020

Сторінок 208

Формат 30,5 × 23 см

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт MAL’OPUS

Ghost of Tsushima – це у першу чергу приголомшливо красива гра, з багатою кольоровою палітрою, неймовірно вишуканими пейзажами та зворушливими сценами. Розробники гри орієнтувалися у своїй праці на образи класичного японського мистецтва та сучасні самурайські кінострічки. Тому й артбук «Світ гри Ghost of Tsushima» / The Art of Ghost of Tsushima вийшов більш схожим на художній альбом с деяким присмаком… кінематографічності. Чому б і ні, більшість артів до гри мають пейзажну орієнтацію, як і традиційні картини, крім того, серед них чимало широкоформатних кінокадрів.

Тож формат артбуку слідує цьому тренду і теж є альбомним. Таку книжку не погортаєш навіть на колінах, її треба класти на стіл. З іншого боку, завдяки цьому «Світ гри Ghost of Tsushima» не має того недоліку, який ми зазначили у артбуку «Світ гри The Last of Us Part II» – брак дійсно великих ілюстрацій. Навпаки, у новому артбуці саме такі малюнки переважають, що неймовірно тішить. Виникає бажання подовгу розглядати кожен розворот книжки, кожен арт.

Як і інші альбоми на кшталт цього, «Світ гри Ghost of Tsushima» розповідає про пошук розробниками натхнення та форми для створення ігрових локацій та образів персонажів гри. Тому левова частка артбуку, та сама, що містить більшість великих ілюстрацій, присвячена саме персонажам та локаціям гри. Зовнішньому вигляду острова Цушима (перекладачі використовують більш близьку до японської, але неспівпадаючу з офіційною українською транслітерацією назву острова, треба «Цусіма»), його поселенням і затишним куточкам, головним та побічнім героям гри.

З іншого боку, крім цих «обов’язкових» майже для кожного артбуку частин, в альбомі «Світ гри Ghost of Tsushima» є й декілька менш стандартних розділів. Особливо нам сподобався дуже рідкісний для подібних видань розділ із розкадруваннями відеороликів, як тих, що розробники готували до численних виставок та презентацій, так і кат-сцен, що ми бачимо вже в самій грі. Цікавими виявились і розділи, присвячені інтерфейсу гри та її зв’язку з кінематографом.

Ще один розділ артбуку розповідає про безкоштовне доповнення Ghost of Tsushima: Legends, яке, на відміну від основної гри, базується не на реальних подіях XIII сторіччя, а на японському фольклорі та міфах. Доповнення вийшло нещодавно, 16 жовтня 2020 р. (сама гра з’явилася на PlayStation 4 ще 17 липня 2020 р.), тому більшість гравців його, мабуть, ще не бачила.

Як і попередні книжки цього плану, «Світ гри Ghost of Tsushima» стане гарним подарунком хлопчикам і дівчатам будь-якого віку, що захоплюються відеоіграми та грають на PlayStation. Артбук можна придбати онлайн, наприклад, тут, як і минулого разу, кількість примірників обмежена. Зауважимо, що вартість артбуку, а це 800 грн., значно нижче, ніж його англомовного аналогу, який коштує від $50 до $100.

Нажаль, зниження вартості відбулося за рахунок відмови від додаткового сліпбоксу, в який ховалася книжка в англомовному варіанті. Так, це зовсім необов’язковий атрибут видання, але він надає артубку японської вишуканості та люксового вигляду. З іншого боку, це не та річ, за яку слід платити ще 600-1000 грн. Ще одне зауваження щодо видання, якість якого в цілому дуже і дуже висока – занадто дрібний шрифт, що використовується в підписах під малюнками та пояснювальному тексті. До того ж він не на 100% чорний, скоріш, насиченість тут складає 70-80%, що ще ускладнює читання, особливо при не дуже гарному освітленні (а зараз, нажаль, вже майже зима). Ми розуміємо, що розмір шрифту пов’язаний з дизайном артбуку в цілому, та орієнтацією авторів на японські зразки. Але все ж таки…

«Світ гри Ghost of Tsushima» / The Art of Ghost of Tsushima, як і згаданий раніше «Світ гри The Last of Us Part II», та самий перший україномовний артбук – «Світ гри Death Stranding», це ще не все, що готує для геймерів видавництво MAL’OPUS. Щойно з друку вийшов ще один ігровий артбук – «Світ гри Assassin’s Creed Valhalla». І хоч у нас є чимало зауважень до самої гри Assassin’s Creed Valhalla, світи, що створює Ubisoft, дійсно вражають красою та масштабом, тож ми обов’язково розповімо і про цей артбук.

Ще один артбук від MAL’OPUS, робота над яким вже йде – це «Ігровий світ трилогії Mass Effect». Його видання заплановано на 2021 рік.