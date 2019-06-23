Рецензия на фильм «Дитя робота» / I Am Mother

Научно-фантастический фильм «Дитя робота» (I Am Mother) – это продукт австралийского кинематографа. Впервые его показали на кинофестивале Sundance этой зимой. В начале июня он появился на стриминговом сервисе Netflix, правда, кино доступно не для всех стран (до момента, пока лента не будет показана в австралийском прокате). В Украине фильм можно посмотреть на большом экране. В кинотеатре на него, скорее всего, обратят внимание любители постапокалиптики.

«Дитя робота» / I Am Mother Жанр фантастика, триллер

Режиссер Грант Спьютор

В ролях Клара Ругаард (дочь), Хилари Суонк (незнакомка), Люк Хокер («Мать»)

Компании The Penguin Empire, Southern Light Films, Rhea Films (II)

Год выпуска 2019

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Сюжет показывает мир после того, как человечество было уничтожено. На Земле остался бункер, в котором живет робот, имя которому «Мать». Его цель – возродить человеческую расу. В распоряжении робота находятся 63 тысячи замороженных эмбрионов. Он выбирает один из них, в результате чего в бункере рождается девочка. «Мать» заботится о ребенке, закладывая в него знания о науке и проводя экзамены, выявляющие лучшие моральные качества. Когда девочка становится старше, она задается вопросом о том, что находится за пределами убежища. Еще больше ее любопытство разжигает нежданный гость, постучавший однажды в бункер. Но дочери нельзя открывать дверь и выходить наружу.

В фильме отношения девочки и «Матери» вызывают интерес в вопросах привязанности и свободы выбора. Перед нами подросток, никогда не видевший людей, и робот, имитирующий человеческую сущность. Они прекрасно взаимодействуют, при этом каждый из них может по-своему дать сбой.

Над идеей сюжета работал Грант Спьютор, он же занял режиссерское кресло. Для Спьютора это первый полнометражный фильм, и он показывает новичка с перспективной стороны. Лента «Дитя робота» всецело посвящена моральным колебаниям главной героини, на экране они трансформируются в элементы удачного триллера. К тому же тут можно найти аллегории о воспитании детей, которые однажды вырастают и пытаются заново осознать мир, пренебрегая при этом полученными знаниями.

Грант Спьютор хорошо выстраивает сюжет, оставляя в нем место даже для экшена. Происходящее в первой половине фильма побуждает похвалить сценарий, но ближе к кульминации и развязке появляются спорные моменты. Они касаются логики и общей задумки фильма. Хотя, стоит признаться, даже с такими нюансами он смотрится на одном дыхании.

В фильме «Дитя робота» самая известная из небольшого актерского состава – это Хилари Суонк, но главная роль отведена не для нее. Подростка, который жил под присмотром робота, играет датская актриса Клара Ругаард (появляется еще в одной июньской премьере этой недели – в фильме «За мечтой»). Она почти всегда находится в кадре и изображает персонажа, познающего мир.

Ее коллегой по съемочной площадке стала «Мать», которую сыграл актер и специалист по спецэффектам Люк Хокер. На съемках он ежедневно около часа надевал костюм робота, состоящий из трехсот компонентов, и повторял отработанные плавные движения. Единственное, за что Люк Хокер не брал ответственность, это голос «Матери»: в оригинальной озвучке ленты робот говорит голосом австралийской артистки Роуз Бирн.

«Дитя робота» – интересная научно-фантастическая версия того, что случится с людьми после глобальной катастрофы. К сожалению, в сценарии эта идея не до конца отшлифована, так что в нескольких сценах финального акта история побуждает разводить руками. Но в целом к логике можно и не придираться, учитывая, что это первая работа режиссера.