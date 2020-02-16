Рецензия на фильм «Остров фантазий» / Fantasy Island

В процессе съемок «Остров фантазий» (Fantasy Island) задумывался как мрачное переосмысление одноименного сериала, выходившего на американском телевидении в конце 1990-х. К нему собирались добавить более нагнетающую обстановку и непринужденные шутки, но что-то в сценарии пошло не так.

«Остров фантазий» / Fantasy Island Жанр фэнтези, хоррор

Режиссер Джефф Уодлоу

В ролях Майкл Пенья (мистер Рорк), Люси Хейл (Ариэль), Мэгги Кью (Елена), Портия Даблдэй (Соня), Джимми О. Ян (Бракс), Райан Хэнсен (Брэдли), Майкл Рукер (Морган), Париса Фитц-Хенли (Джулия) и др.

Компании Columbia Pictures, Blumhouse Productions

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сюжет фильма показывает группу туристов, которая приезжает на красивый тропический остров. Герои радуются анонимному приглашению на дорогой курорт, о котором взамен можно оставить свой отзыв. У этого места есть хозяин, который представляется гостям как мистер Рорк. Мужчина утверждает, что у каждого из новоприбывших есть одно заветное желание, которое сможет стать реальностью в пределах острова. Словам Рорка верят не все, но когда фантазии каждого из них начинают сбываться, становится ясно, что за каждую минуту радости придется расплачиваться. Об этом мистер Рорк решил тактично промолчать.

Забавно, что фильм 2020 года – это не первый ремейк истории об острове. Сериал, выпущенный в 1998 году, тоже стал перезапуском многосерийной фантастической драмы из 1970-х. Причина, почему сценаристы возвращаются к одной и той же задумке, вполне понятна – идея существования загадочного уединенного места, которое воплощает пожелания посетителей, может превратиться в удачный хоррор или комедию, если проект попадет в руки к смышленому кинематографисту.

Увы, новая лента была реализована Джеффом Уодлоу (снимал фильмы Kick-Ass 2 и Truth or Dare) – режиссером, у которого пока не получается ставить увлекательные или хотя бы отчасти осмысленные истории. Под его руководством обычный недраматичный сценарий превращается в плохо проработанную связку событий, которую усугубляют плохие диалоги и отсутствие харизматичных персонажей.

В принципе, завязка «Острова фантазий» вполне себе хороша – она обещает легкое кино, подобное аттракциону. Такой фильм должен как следует развлечь, не оставляя после себя тяжелый груз философских размышлений. В случае с работой Джеффа Уодлоу получается несколько иначе. Лента не становится захватывающим приключением, скорее досадной двухчасовой тратой времени.

Сперва «Остров фантазий» пытается быть смешным (а получается дурацким) и современным киногибридом, который вот-вот разделится на несколько жанров. Кому-то из героев достанется грандиозная вечеринка, а кому-то придется спасать свою жизнь, угодив в экстремальные условия. По мере того, как события начинают принимать угрожающий поворот, выясняется, что режиссер совершенно не умеет нагнетать обстановку.

Не исключено, что на атмосферу фильма мог повлиять рейтинг PG-13, урезавший любые кровавые или жестокие сцены (что все равно не оправдывает режиссерский провал Джеффа Уодлоу). Это решение компании Blumhouse Productions, выпустившей «Остров фантазий» в середине февраля, видимо, с надеждой собрать у экрана как можно больше зрителей разных возрастов.

Что касается актерского состава, то в фильме есть несколько знакомых лиц. Например, актер Майкл Пенья (Ant-Man, Dora and the Lost City of Gold) и актриса Портия Даблдэй (Mr. Robot). У них, а также у других актеров, нет никакого шанса быть воспринятыми всерьез – всему виной неловкие переходы между сюжетными линиями и крайне неудачные диалоги.

Кое-что у «Острова фантазий» все же получается. Сценаристы разбивают картину на несколько сюжетных линий, выделяя для каждого героя свою историю. А после спешат удивить развязкой, ради которой они жертвуют логикой и здравым смыслом. Получается эффект «такого вы не ждали», который сталкивается с уставшим зрительским «да мы уже ничего и не ждали, кроме титров».