Рецензия на фильм «Перспективная девушка» / Promising Young Woman

В украинский прокат вышел фильм «Перспективная девушка» (оригинальное название Promising Young Woman), и на этой же неделе его номинировали на «Золотой глобус». У картины есть шанс получить американскую премию в четырех категориях: лучший драматический фильм, лучший сценарий, лучшая режиссерская работа и лучшая женская роль. Вероятно, такое количество номинаций привлечет внимание к ленте, однако впечатление о ней у зрителей будет весьма неоднозначным.

«Перспективная девушка» / Promising Young Woman Жанр драма, триллер

Режиссер Эмиральд Феннелл

В ролях Кэри Маллиган (Кассандра Томас), Бо Бернэм (Райан), Элисон Бри (Мэдисон), Клэнси Браун (Стэнли Томас), Дженнифер Кулидж (Сьюзен), Конни Бриттон (Дина), Лаверн Кокс (Гейл), Адам Броди (Джез), Крис Лоуэлл (Аль Монро), Макс Гринфилд (Джо) и др.

Студии FilmNation Entertainment, Focus Features, LuckyChap Entertainment

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

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«Перспективная девушка» – фильм, посвященный мести, а если быть точным – событиям, которые ее пробудили. В отличие от других картин, где возмездия добиваются при помощи оружия, здесь акт отмщения начинается с отрезвляющей речи, неприятно вскрывающей истинную сущность «хороших парней».

У главной героини фильма (ее играет актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам The Great Gatsby и Inside Llewyn Davis) есть тайна, о которой в ее окружении никто не знает. Днем Кассандра ведет однообразную жизнь, работая в небольшой кофейне, а вечером девушка посещает клубы, притворяясь одинокой и очень пьяной. Раз за разом находится кто-то, кто предлагает свою помощь, на самом деле желая воспользоваться ее беспамятным состоянием. Тут-то Кассандра и проявляет себя, задавая один и тот же вопрос – что в этот момент делает мужчина, зная о ее уязвимости. Столь навязчивая идея найти и пристыдить потенциальных насильников появилась у Кассандры несколько лет назад, когда она бросила колледж и отказалась от перспективной карьеры медика, переживая трагедию близкого для нее человека. Возможно, пришло время оставить все в прошлом, но сможет ли героиня остановиться и вернуться к нормальной жизни, если перед ней открывается возможность осуществить давний план мести?

Интересно, что постановкой фильма заинтересовалась компания LuckyChap Entertainment, которая принадлежит актрисе Марго Робби, поэтому во время съемок сама Робби выступила одним из продюсеров ленты. Автором идеи и режиссером проекта стала Эмиральд Феннелл – ранее она работала над сценарием «Убивая Еву» (Killing Eve), а также снималась в четвертом сезоне сериала «Корона» (The Crown), где Феннелл сыграла роль Камиллы Паркер-Боулз.

В своей режиссерской работе Эмиральд Феннелл визуально намекает на то, что фильм будет провокационно балансировать на грани драмы, триллера и черной комедии, постоянно возвращаясь к проблеме восприятия насильственных актов. Режиссер указывает на конкретные ситуации, в которые попадают девушки, и в ироничном тоне устраивает урок просветительства, закладывая в реплики Кэри Маллиган простые истины. Казалось бы, все уже давно должны понять, что никакие обстоятельства не оправдывают сексуальное насилие, но это раз за разом приходится повторять, порой даже по несколько раз.

Что в «Перспективной девушке» заметно смущает, так это зацикленность на одном типе отрицательных персонажей, которых Феннелл очень явно и уж слишком просто выводит на чистую воду. Еще больше в фильме настораживает персонаж Кассандры, которая на протяжении всей истории остается неоднозначным и моментами довольно отталкивающим человеком. Создатели картины сосредотачиваются на ситуациях, в которых насильники получают презумпцию невиновности (сцена с деканом колледжа — одна из лучших в фильме) и, к сожалению, довольно бегло раскрывают шаткое состояние главной героини.

Персонаж Кассандры ведет дневник, по-детски зачеркивая своих «жертв» и оставаясь равнодушной ко всему, что можно назвать нормальной жизнью. На самом деле за всем, что она делает и говорит, скрывается травма, которую удалось лишь подавить, но никак не оставить в прошлом (о чем, например, говорит повседневная излишне яркая одежда героини, которую команда костюмеров подбирала так, чтобы зрителям была заметна скрытая депрессия и нежелание героини двигаться дальше). Однако на подобные детали мало кто обратит внимание, намного больше запоминаются радикальные поступки героини и ее непреодолимая тяга к моральной оценке чужих действий, которой в сценарии так сильно увлекается Феннелл.

Увы, такой портрет главного персонажа почти наверняка заставит некоторых зрителей ненавидеть это фильм, пропуская действительно важные вещи. В отличие от других драм, которые являются прямым социальным высказыванием, «Перспективная девушка» моментами отступает от однозначной серьезности и увлекается ироничным порицанием, приемлемым лишь для тех, кто с пониманием реагирует на зацикленность героини.

Все же фильм попадает под информационный акцент последних лет, на который кинематографисты активно обращают внимание, поэтому нет ничего удивительного в том, что картина получила четыре номинации на «Золотой глобус», в том числе в категории лучший сценарий. Вероятно, потому что у Эмиральд Феннелл получается нестандартно экранизировать моральную установку и совместить ее с драматическим представлением, состоящим из нескольких этапов непредсказуемой мести.