Рецензия на фильм Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Фатум»

Помните Terminator 3: Rise of the Machines (2003), Terminator Salvation (2009) и Terminator Genisys (2015)? Отлично! А теперь забудьте их как страшный сон. Джеймс Кэмерон, который в свое время, кстати, сдержанно хвалил названные выше фильмы, сказал, что все это ересь, апокрифы и этого никогда не было. Только новый Terminator: Dark Fate имеет полное право называться официальным продолжением Terminator 2: Judgment Day (1991).

Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Фатум» Жанр фантастика, боевик

Режиссер Тим Миллер

В ролях Линда Хэмилтон (Сара Коннор), Маккензи Дэвис (Грэйс), Арнольд Шварценеггер (T-800 / Карл), Наталия Рейес (Дани Рамос), Гэбриел Луна (Rev-9), Диего Бонета (Диего Рамос) и др.

Студии Paramount Pictures, Skydance Media

Год выпуска 2019

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Как мы помним, в Terminator 2: Judgment Day Сара Коннор и погибший T-800 предотвратили будущее, в котором была создана Skynet и большая часть человечества была уничтожена в ходе ядерной войны, развязанной суперкомпьютером и последующей охоты Терминаторов за немногими выжившими. Некоторое время все жили счастливо, вот только люди всегда найдут способ уничтожить себя и в этом будущем без Skynet: другие ученые создали другой AI, который тоже решил, что человечество является серьезной помехой для его развития. А значит, новый Терминатор отправился в прошлое, чтобы устранить ключевого для движения сопротивления человека, и появился новый солдат, готовый защищать будущего лидера сопротивления.

Terminator 2: Judgment Day вышел 28 лет назад, столько же времени прошло и между событиями второго и третьего фильма. Теперь мишенью Терминатора, а это обновленная модель Rev-9, совмещающая способности жидкого T-1000 с внутренним скелетом классического T-800, стала простая мексиканская девушка Дани Рамос. Защищать ее будут сразу три персонажа: солдат из будущего, кибернетически модифицированная девушка Грэйс; наша хорошая знакомая Сара Коннор, посвятившая прошедшие 28 лет охоте на заблудших Терминаторов (да, их было еще много), которую играет постаревшая, но все еще очень крутая Линда Хэмилтон; и старый добрый T-800 в исполнении неизменного Арнольда Шварценеггера. Так как тот самый T-800 действительно погиб в конце второго фильма, это совсем другой, но не менее обаятельный робот.

Rev-9 — очень серьезный противник, так что даже такой крутой троице, к которой в конце концов присоединится и прокачавшаяся в процессе Дани, придется очень нелегко. Ведь Rev-9 умеет не только принимать внешний вид людей, к которым прикасается, и отращивать себе руки-ножи и другие полезные инструменты. Rev-9 может разделяться на жидкую составляющую и автономный скелет, который действуют отдельно, так что в некоторых сценах защитникам противостоит сразу два терминатора. Собственно, обыгрывание умений и трансформаций Rev-9 и лежит в основе большинства action-сцен. И хотя за прошедшие со времен Terminator 2 почти три десятилетия мы видели много крутых sci-fi фильмов, выглядят эти сцены все еще впечатляюще, хотя порой и повторяют некоторые эпизоды второго фильма. Круто, за исключением, пожалуй, сцены в самолете с последующим десантированием на дамбу гидроэлектростанции. Весь этот эпизод, исключая финальное противостояние в турбинном зале, хочется поскорей забыть.

Вообще, как и в Terminator: Genisys, в Terminator: Dark Fate достаточно отсылок к оригинальным фильмам, как к первому, так и ко второму. Но если в Genisys нам предлагают взглянуть на те же самые, хорошо знакомые сцены, под иным углом, то в Dark Fate некоторые сцены как бы отдают дань уважения эпизодам и персонажам второго фильма. Например, сцена погони по автостраде во многом похожа на культовую погоню по виадуку из Terminator 2, финальное сражение происходит в похожем индустриальном интерьере, центр сортировки нелегальных мигрантов играет роль полицейского участка и т.д. Да что там, Линда Хэмилтон даже прямо произносит культовую фразу персонажа Арнольда Шварценеггера из второго фильма.

Кстати, про актеров. Возвращение в франшизу Линды Хэмилтон – это лучшее, что случилось с серией за последние 28 лет. Постаревшая, не очень часто появляющаяся сейчас на экранах, но все еще невероятно крутая актриса очень органично смотрится в роли охотницы за Терминаторами. С Арнольдом все понятно, старый Шварц борозды не испортит, он уже буквально сжился с этой ролью, хотя текущий T-800 существенно отличается от своих предшественников. Что же до новых персонажей, то если Наталия Рейес, играющая Дани Рамос, просто очень мила и непосредственна, то Маккензи Дэвис, исполняющая роль солдата из будущего Грэйс – вот кто здесь настоящий Терминатор. Что же до Гэбриеля Луна, играющего Rev-9, то, похоже, он брал уроки актерского мастерства у Роберта T-1000 Патрика: та же мимика, та же пластика.

Кстати, как вы, наверно, заметили, согласно последней моде, в Terminator: Dark Fate задницу Терминатору надерут три женщины и присоединившийся к ним робот. В фильме есть и другие феминистические нотки и даже обыгрывание несколько старомодного и патриархального взгляда Сары Коннор на положение женщин. Кроме этого, авторы решили разыграть еще одну актуальную для современной Америки карту – тему нелегальных эмигрантов. В фильме с мексиканкой в главной роли, которой необходимо попасть в США, это выглядит логично, хотя сложно избавиться от ощущения, что национальность персонажа была выбрана намеренно для создания подобной сюжетной арки.

Удалось ли Джеймсу Камерону, выступившему продюсером и консультантом фильма, и режиссеру Тиму Миллеру (Deadpool, Love, Death & Robots) снять правильное продолжение Terminator 2? Скорее да, чем нет. Terminator: Dark Fate — пожалуй, лучшая часть франшизы со времен второй части, но… ей все еще очень далеко до фильма 1991 г. Впрочем, старые любимые актеры, неплохие action-сцены и в целом более логичный, чем у трех предыдущих серий, сюжет делают просмотр Terminator: Dark Fate достаточно приятным времяпровождением. К тому же, как и в случае с недавним Rambo: Last Blood, Terminator: Dark Fate, возможно, один из последних фильмов Арчи, так что пропускать его не стоит. Понятное дело, смотреть такой фильм стоит на большом экране.