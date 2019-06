Рецензия на фильм X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Тёмный Феникс»

X-Men: Dark Phoenix – двенадцатый фильм про Людей Икс, седьмая и финальная часть основной серии. Marvel возвращает себе контроль над франшизой, но как он распорядится ее дальнейшей судьбой, пока не ясно. Хотелось бы сказать, что Dark Phoenix подводит черту под двадцатилетней историей Людей Икс, но, увы, это не так. Endgame из него явно не получился – это на редкость вялое и беззубое кино.

X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Тёмный Феникс» Жанр фильм по комиксам

Режиссер Саймон Кинберг

В ролях Джеймс Макэвой (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Майкл Фассбендер (Эрик Леншерр / Магнето), Дженнифер Лоуренс (Рэйвен Даркхолм / Мистик), Николас Холт (Хэнк Маккой / Зверь), Софи Тёрнер (Джина Грей / Феникс), Тай Шеридан (Скотт Саммерс / Циклоп), Александра Шипп (Ороро Монро / Шторм), Эван Питерс (Питер Максимофф / Ртуть), Коди Смит-МакФи (Курт Вагнер / Ночной Змей), Джессика Честейн (Вук) и др.

Студии 20th Century Fox, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Когда кинематографические комикс-вселенные еще не стали мейнстримом, а Marvel Cinematic Universe не существовала даже в воображении Кевина Файги, в портфолио у 20th Century Fox уже было три связанных фильма о мутантах, которые стали чем-то вроде прото-MCU – X-Men (2000), X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006). И хотя третий фильм логически завершал историю Росомахи и Джин Грей (Фамке Янссен была хороша в этой роли), создатели не были готовы расстаться с прибыльной франшизой и начали экспериментировать.

Сначала с сольным фильмом про Росомаху X-Men Origins: Wolverine (2009), затем с необычной перезагрузкой истории X-Men: First Class (2011), снова с фильмом о Росомахе The Wolverine (2013). В этот момент Marvel Cinematic Universe догнала X-Men по числу фильмов и на полных парах помчалась дальше, а 20th Century Fox продолжал экспериментировать с собственным материалом. Необычный автокроссовер X-Men: Days of Future Past (2014); наглый и, как оказалось, очень успешный Deadpool (2016); спорный X-Men: Apocalypse (2016); невероятно трогательный и серьезный Logan (2017); Deadpool 2 (2018). Впрочем, актеры основной серии взрослели и ее нужно было как-то завершать. Кажется, именно так на свет и появилась Dark Phoenix – вынужденное подведение итогов, и неважно, что историю с Темным Фениксом авторы уже использовали в X-Men: The Last Stand, и там она была очень уместна.

Режиссер Dark Phoenix Саймон Кинберг внес огромный вклад в развитие франшизы X-Men. Он был сценаристом The Last Stand, Days of Future Past, Apocalypse и продюсером First Class, Deadpool и Logan. Кроме того, он ответственен за сценарии таких фильмов как Mr. & Mrs. Smith, Sherlock Holmes Гая Ричи, Abraham Lincoln: Vampire Hunter и… кошмарного Fantastic Four (2015). Также он продюсировал Elysium, Chappie, The Martian и Murder on the Orient Express. То есть опыта Саймону Кинбергу явно не занимать, в том числе и опыта работы в рамках вселенной X-Men. Вот только Dark Phoenix – это режиссерский дебют Кинберга и, кажется, он наступил на все заботливо разложенные грабли.

Отсутствие опыта именно режиссерской работы сказывается. Кинберг вносил изменения в сценарий прямо на съемочной площадке, из-за чего логика картины местами страдает, а само повествование выглядит очень сумбурным. Режиссер в Саймоне Кинберге боролся со сценаристом, а тот, в свою очередь, с продюсером. Порой совмещение этих ролей в одном человеке идет на пользу картине, но это совсем не тот случай.

Казалось бы, история героини, которую всю жизнь обманывают для ее же собственной пользы, должна тронуть зрителя, но… мотивация обиженной на всех Джин Грей, случайно получившей силу божества, выглядит как мотивация маленькой девочки, которая планирует отморозить голову назло бабушке. У Софи Тёрнер совершенно не получаются сильные эмоции, даже удивительно, как она умудрялась показывать их в Game of Thrones.

Другие персонажи тоже не особо усердствуют. Непримиримая борьба между Чарльзом Ксавьером и Магнето превратилась в вялую перебранку. Страсть Зверя и Циклопа выродилась в привычку. Мистик, которая должна была стать катализатором этой картины, дико устала от всего на свете. Одна Вук, героиня Джессики Честейн, кажется, знает, чего хочет, и идет к своей цели с упорством Терминатора и точно таким же, как у Шварценеггера, выражением на лице.

Смотреть X-Men: Dark Phoenix, особенно после того, что мы видели в Avengers: Endgame или том же Logan, которые действительно подвели черту под историями героев, невыносимо больно. Больно и скучно. Даже боевые сцены, в том числе с замедлением времени от Ртути, вытянувшие две предыдущие картины, получились хаотичными, очень предсказуемыми и… неинтересными. Росомахи здесь нет, сама Феникс просто сжигает все вокруг, Шторм и Циклон как бойцы очень прямолинейны. Радует разве что Ночной Змей, но он достаточно трусливый персонаж и старается не лезть в драку.

Dark Phoenix, пожалуй, самый слабый фильм из линейки X-Men. Слабый и совершенно не нужный. Контрольный в голову для франшизы, которая, возможно, переродится уже в рамках Marvel Cinematic Universe. А может, и не переродится. Ущерб, который X-Men: Dark Phoenix прямо сейчас наносит Людям Икс, сложно недооценить.

P.S. В рамках вселенной X-Men от 20th Century Fox/TSG Entertainment все-таки выйдет еще один фильм – пресловутые The New Mutants. Снятая в жанре хоррор лента была закончена еще в 2017 г. и должна была выйти раньше Dark Phoenix, но ее релиз неоднократно переносился. Текущая дата появления картины на больших экранах – 3 апреля 2020 г.