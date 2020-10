Рецензия на политический сериал The Comey Rule / «Правило Коми»

Сериал The Comey Rule / «Правило Коми» от канала Showtime – это попытка самого ненавидимого человека США, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, объяснить свои действия в период предвыборной кампании 2016 г. А еще это инструмент влияния на мнение избирателей перед президентскими выборами 2020 г., не зря же сериал вышел в свет буквально за месяц до голосования.

The Comey Rule / «Правило Коми» Жанр политика, биография

Создатель Билли Рэй

В ролях Джефф Дэниелс (Джеймс Коми), Брендан Глисон (Дональд Трамп), Майкл Келли (Эндрю Маккейб), Дженнифер Эль (Патрисия Коми), Холли Хантер (Салли Йейтс), Уна Чаплин (Лиза Пейдж), Скут Макнэйри (Род Розенштейн), Уильям Сэдлер (Майкл Флинн), Теодор Реймонд Найт (Райнс Прибус), Кингсли Бен-Адир (Барак Обама) и др.

Канал Showtime

Год выпуска 2020

Серий 2

Сайты IMDb

Для людей за пределами США седьмой директор ФБР Джеймс Коми, исполнявший свои обязанности с сентября 2014 г. по май 2017 г., — просто еще одно из официальных лиц, так или иначе задействованных в скандалах вокруг президентских выборов 2016 г. Для американцев же именно Коми – одна из основных причин поражения Хиллари Клинтон и избрания Дональда Трампа 45-ым президентом США.

Джеймса Коми ненавидят демократы, ведь это именно он инициировал во время избирательной кампании расследование в отношении электронной почты Хиллари Клинтон в период ее пребывания на должности Госсекретаря. Мало того, затем, причем буквально перед самым голосованием, Коми выступил за возобновление уже закрытого им же расследования. Джеймса Коми ненавидят и республиканцы, ведь это именно он начал расследование влияния россиян на избирательную кампанию в США и предполагаемой связи избранного президента Трампа с российским правительством. В конце концов, Коми стал одним из первых высших чиновников США, уволенных Трампом и облитых грязью его администрацией и им лично.

Джеймс Коми, которого искренне любили в ФБР и считали профессионалом в своем деле, был уволен с должности 9 мая 2017 г. Удаленно и без предварительного предупреждения — как раз в это время директор пребывал с рабочим визитом в лос-анжелесском офисе агентства (эпизод с телевизором действительно соответствует реальности). Буквально сразу же после этого Коми начал работать над своей биографией, уделяя внимание событиям, послужившим причиной этого увольнения, благо, по настоянию коллег, он вел записи всех бесед с президентом Трампом и его окружением. Уже 17 апреля 2018 г., меньше чем через год после скандального увольнения, биография Коми A Higher Loyalty / «Высшая лояльность» была выпущена издательством Macmillan Publishers и разошлась впечатляющим тиражом более 600 тыс. экземпляров. Название книги отсылает к эпизоду, в котором Дональд Трамп требует от Джеймса Коми персональной лояльности, что не только неправильно с этической точки зрения, но и напрямую противоречит принципам разделения власти в США.

За экранизацию книги взялась CBS Television Studios (Showtime — их канал), а сценаристом и режиссером стал Билли Рэй, известный своими сценариями к таким фильмам как The Hunger Games, Captain Phillips (номинация на Оскар), Gemini Man и Richard Jewell. Интересно, что среди продюсеров картины засветился Алекс Куртцман, отвечающий сейчас за развитие вселенной Star Trek.

Авторам The Comey Rule удалось собрать неплохой актерский состав, звездами которого стали Джефф Дэниелс (The Newsroom, The Looming Tower, Godless) и Брендан Глисон (Into the Storm, Mr. Mercedes, In Bruges) сыгравшие Джеймса Коми и Дональда Трампа, соответственно. Игра обоих актеров, как и всего второстепенного состава сериала, заслуживает уважения, но здесь имеется одна серьезная проблема – практически никто из исполнителей не похож на свои прототипы. И если далеко не все помнят, как выглядит сам Джеймс Коми, то в случае с президентом Трампом, Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым и другими, хорошо знакомыми нам персонами, эти различия бросаются в глаза. По большому счету, в фильме только два актера похожи на людей, которых они играют, это Холли Хантер, исполняющая роль заместителя Генерального прокурора Салли Йейтс при прокуроре Лоретте Линч, и Скут Макнэйри в роли Рода Розенштейна, заместителя Генерального прокурора при Джеффе Сешнсе. Боюсь, мало кто из наших читателей знает этих государственных деятелей, которые, тем не менее, сыграли решающую роль в увольнении Джеймса Коми.

Минисериал The Comey Rule охватывает события от назначения Коми директором ФБР в сентябре 2013 г. до его выступления перед сенатской комиссией, расследовавшей причины столь поспешного увольнения в июне 2017 г. По большому счету, это почти трехчасовое обеление Джеймса Коми и попытка объяснить, чем руководствовался директор ФБР, принимая те или иные решения, повлиявшие, как считается, на результаты выборов. Если кратко, то всегда ориентировавшийся на благо государства и следовавший строгим моральным принципам Джеймс Коми всеми средствами пытался минимизировать ущерб, который расследования ФБР могли нанести авторитету государственных институтов США. К сожалению, продиктованные самыми благими намерениями и соответствующие духу и букве закона решения, только усугубляли и без того непростую ситуацию. Хорошего выбора у Коми в тот момент просто не было.

The Comey Rule интересен не только как попытка разобраться в событиях четырехлетней давности, которые все еще влияют на политическую обстановку по всей планете, в том числе и у нас в стране (Украина упоминается в сериале только один раз, но в весьма негативном ключе), но и как своеобразное пособие по устройству разных ветвей государственной власти в США, их взаимоотношений и неписанных правил, регулирующих контакты между ветвями. Хотя огромное количество второстепенных персонажей, задействованных в сериале, может внести некоторую сумятицу в понимание происходящего на экране. И если для американцев большинство из этих людей, даже несмотря на визуальную несхожесть, хорошо известны, зрителям за пределами США, не так хорошо знакомым с второстепенными политическими фигурами, будет сложней.

Бесспорно, выход The Comey Rule в преддверии президентских выборов – это продуманный политический шаг демократического истеблишмента, представителей которого очень много среди киношников и телевизионщиков. Упускать такой отличный шанс напомнить избирателям о невежестве Трампа, о том, что он руководствуется в принятии решений злобой, злобой и только злобой, о кремлевских проститутках и золотом дожде, о самовлюбленности Трампа и пренебрежении элементарными правилами поведения в обществе, о его пренебрежении принципами верховенства права и т.д., было бы просто глупо. Мало того, напомнить устами как бы самого Трампа, ведь большинство негатива в адрес Трампа в сериале исходит от самого Трампа, великолепного сыгранного Бренданом Глисоном. Именно Трамп одержим историей с проститутками и золотым дождем и множество раз напоминает Коми о ней.

Да, пример других стран (ни на кого не намекаю), показал, что телевизионные шоу работают даже лучше серьезной предвыборной агитации. Вот только подобное использование книги Джеймса Коми несколько противоречит принципам самого Коми, вынесенным в заголовок сериала. Сам бывший директор ФБР делал все, чтобы своими действиями или бездействием не нанести государственным институтам США дополнительный урон. Что ж, выборы — штука грязная, и здесь порой приходится поступаться принципами.

В любом случае, даже несмотря на явный политический подтекст, я бы рекомендовал этот сериал всем, кто интересуется политикой, и не только американской. Только смотреть его стоит без спешки, анализируя действия и слова каждого из персонажей. Ну и заодно наслаждаясь очень неплохой актерской игрой.