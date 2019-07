Рецензия на фильм Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома»

После грандиозного финала Avengers: Endgame у многих поклонников Marvel возник закономерный вопрос: «Куда же двинется киновселенная теперь, после прощания со многими, ставшими за 11 лет практическим родными, героями?». Что ж, Spider-Man: Far From Home совершенно не случайно стал последним фильмом третьей фазы MCU. Он, в числе прочего, показывает, какой может быть MCU без культовых персонажей и что же ждет нас дальше.

Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома» Жанр комедия, боевик, комиксы

Режиссер Джон Уоттс

В ролях Том Холланд (Питер Паркер / Человек-паук), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Зендая (Мишель «Эм-Джей» Джонс), Мариса Томей (Мэй Паркер), Коби Смолдерс (Мария Хилл), Джон Фавро (Харольд «Хэппи» Хоган), Джейк Джилленхол (Квентин Бек / Мистерио), Джейкоб Баталон (Нед Лидс), Ангури Райс (Бетти Брант) и др.

Студии Sony Pictures, Columbia Pictures, Marvel Studios

Год выпуска 2019

Если вы по каким-то причинам пропустили Avengers: Endgame, Captain Marvel и Spider-Man: Homecoming, то перед походом на Spider-Man: Far From Home и прочтением данной рецензии настоятельно рекомендуем вам посмотреть эти фильмы. Потому что говорить о Far From Home без спойлеров к предыдущим картинам невозможно. В качестве бонуса можете пересмотреть и Spider-Man: Into the Spider-Verse, в Far From Home тема мультивселенных тоже всплывает.

Итак, события Spider-Man: Far From Home происходят через некоторое время после Avengers: Endgame. После памятного щелчка Таноса прошло уже пять лет, после обратного щелчка Халка – несколько месяцев. Мир все еще переживает последствия мгновенного исчезновения и последующего возвращения половины населения. Мир еще не пришел в себя после ухода Мстителей. Не пришел в себя и Питер Паркер, потерявший в лице Тони Старка отеческую фигуру, наставника и пример для подражания. Питер везде видит следы Тони и понимает, что никогда не сможет заменить Железного человека. Впрочем, у Человека-паука, пропустившего пять лет жизни, есть и другие проблемы. Он никак не может сблизиться с Мишель, которая очень нравится ему. Возможно, школьная поездка в Европу поможет юноше сделать решительный шаг.

Spider-Man: Far From Home построен по лекалам подростковой комедии о путешествии американцев в Европу. Школьники последовательно посещают Венецию, Прагу и Лондон, плюс сам Человек-паук успевает побывать еще и в Голландии. Естественно, все европейские страны, как и положено по жанру, показаны максимально стереотипными и шаблонными, впрочем, выглядит все это действительно смешно и даже с некоторым привкусом постиронии. Кроме того, авторы ни разу не перегибают планку, никакого юмора ниже пояса в фильме нет.

На фоне путешествия по Европе Человек-паук борется не только со своей застенчивостью и неумением разговаривать с девушками, но и с неуверенностью в себе, нежеланием нести ношу, которая свалилась на его плечи после ухода Мстителей. Он ведь всего лишь дружелюбный соседский паучок, он не готов в одиночку сражаться с проблемами, для решения которых нужны полубожественные силы. Но, как говорится, за неимением гербовой… Питер Паркер нужен Нику Фьюри, а Ник Фьюри — не тот человек, которому стоит отказывать.

Новый персонаж вселенной Marvel, который появляется в Spider-Man: Far From Home – это Квентин Бек / Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола. Несмотря на всю сложность этой фигуры, Джилленхол великолепно справился со своей задачей, а уж боевые сцены, которые принесли в фильм умения Мистерио, не уступают, а порой даже превосходят безумные эпизоды из Doctor Strange. Сражения последней трети картины – это однозначно лучшие action-сцены за всю историю MCU.

Впрочем, ценность Far From Home даже не в этом. Главное, что картина, отдавая дань памяти всем предыдущим фильмам MCU (чего стоит только сцена с Aerosmith), показывает, как могут выглядеть следующие пять лет сотрудничества Disney, Marvel и Кевина Файги. И хотя ни одного фильма из Phase Four еще не анонсировано, понятно, кто займет место лидера новых Мстителей и куда сместится фокус в супергеройских разборках.

В Spider-Man: Far From Home две сцены после титров, и обе они важны. Первая, по сути, является настоящим финалом картины, вторая же раскрывает некоторые неожиданные нюансы Far From Home и позволяет понять, что же ждет MCU дальше.

Ожидается, что анонсы фильмов MCU Phase Four прозвучат в течение пары недель после выхода на большие экраны Spider-Man: Far From Home, и можно с уверенностью сказать, что среди новых фильмов будет и Spider-Man 3 и, скорее всего, Spider-Man 4. Вряд ли Питер Паркер сможет разобраться с последствиями, к которым приведет показанная после титров сцена, за один фильм. Опять-таки, после такого открытого финала следующий фильм про Человека-паука можно даже не рекламировать – фанаты сами выстроятся в очереди в кассу.

Spider-Man: Far From Home — достойный сиквел Spider-Man: Homecoming. Милая подростковая комедия с одними из лучших action-сцен в истории супергеройского кино и очень жирными намеками на дальнейшую судьбу Marvel Cinematic Universe. Достойное окончание третьей фазы и новая страница в истории супергеройской вселенной. Говорите что хотите, но Кевин Файги — определенно гений, решение завершить фазу не грустной Avengers: Endgame, а оптимистичной Far From Home было единственно верным. Что ж, ждем анонсов и гадаем, куда двинется Disney/Marvel дальше.