Рецензия на сериал Trinkets / «Безделушки»

Netflix продолжает системно окучивать молодежную тематику и, похоже, планирует показать все проблемы/пороки, волнующие современных тинейджеров. После сексуального насилия и подростковых самоубийств в 13 Reasons Why, отчуждения и неприкаянности в The End of the F***ing World, сексуальных проблем в Sex Education и наркотиков в How to Sell Drugs Online (Fast), в сериале Trinkets авторы решили поднять еще одну тему – клептоманию и мелкие магазинные кражи (шоплифтинг). Впрочем, Trinkets, как и все подобные сериалы, не ограничивается одной темой.

Trinkets/ «Безделушки» Жанр молодежная драма

Создатели Эми Анделсон, Эмили Майер, Кирстен Смит

В ролях Брианна Хильдебранд (Элоди), Киана Мадейра (Мо), Куинтесса Свиндэлл (Табита), Брэндон Батлер (Брэди), Одисис Георгиадис (Ноа), Ларри Салливан (Даг), Дана Грин (Дженна), Генри Зага (Лука), Кэт Каннинг (Сабина) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

Trinkets – это история трех девушек-старшеклассниц из очень разных семей, которых объединяет один порок – клептомания. Мо живет с матерью-одиночкой и ненавидит своего отца, сидящего в тюрьме. Она отличница и умница, притворяющаяся опасной оторвой. Табита – девушка из богатой благополучной семьи, встречающаяся с самым модным парнем в школе. Табита — одна из самых красивых девушек в школе и прилежно учится. Главная героиня сериала – Элоди, приехала в Портленд (Орегон) из Альбукерке (Нью-Мексико) в семью своего отца. Она до сих пор не пришла в себя после смерти матери. Такие разные, девушки, которые учатся в одной школе, сталкиваются на встрече анонимных клептоманов и… начинают воровать вместе. Само собой, они становятся лучшими подругами.

Понятное дело, что воруют девушки не от хорошей жизни. Элоди переживает смерть матери, в которой она винит себя. Табита страдает от токсичных отношений, с которыми она никак не может порвать. С Мо все чуть сложней, но и у нее есть причины для подобных действий.

Как и в других молодежных сериалах, все не ограничивается одними лишь магазинными кражами. Нашлось в Trinkets место и ЛГБТ-тематике, и домашнему насилию, и наркотикам (кажется, в Голливуде начали программу по борьбе за легализацию метилендиоксиметамфетамина), и вопросам верности, отношений, проблем в семье и т.д. Такое впечатление, что сценарии всех молодежных сериалов пишутся под копирку. Чуть изменить место действия, персонажей, акценты – и в производство. И хотя в основе Trinkets лежит одноименный роман Кирстен «Киви» Смит (сценаристка Legally Blonde (2001) и Ella Enchanted (2004)), ставшей одной из создательниц сериала, ситуации это не меняет. Trinkets переполнен штампами, банальностями и слабыми диалогами.

Еще одна проблема сериала – какая-то невероятная стерильность. Кажется, в Trinkets приглушили все – цвета, голоса, эмоции. Вроде бы от молодежного сериала ждешь драйва, темпа, бесед на повышенных тонах… Но вместо этого получаешь скучные неспешные разговоры полушепотом. И вроде бы здесь есть даже интрига и преступление, объединяющее героинь, но, никто из девушек не раскрывается даже наполовину, оставаясь такими же замкнутыми и отчужденными, как в самом начале истории.

Кроме того, сериал, похоже, намеренно растягивали до стандартных для Netflix 10 серий в сезоне. При хронометраже каждой из серий в 25-30 минут события здесь развиваются в буквальном смысле черепашьим темпом. Такое впечатление, что все персонажи живут под толщей воды и передвигаются, превозмогая сопротивление среды.

Хотелось бы сказать что-то про талантливых молодых актеров, снявшихся в сериале, но, к сожалению, имеющийся сценарий не позволяет исполнителям хоть как-нибудь раскрыться. Обсуждать можно разве что их внешний вид. Что ж, все актеры, исполняющие роль подростков и молодых людей, как на подбор – гламурные, стерильные красавцы, без цвета и запаха. Из всех задействованных в сериале актеров вы знаете разве что исполнительницу главной роли Брианну Хильдебранд, сыгравшую Сверхзвуковую Боеголовку в Deadpool и Deadpool 2. Интересно, что в роли певицы Сабины в сериале сыграла настоящая певица Кэт Каннинг, исполняющая со сцены собственные песни. Звучащие в сериале King of Shadow и Birds –синглы 2019 г. Каннинг, идентифицирующая себя как квира, в сериале играет персонажа соответствующей сексуальной ориентации.

Окончание Trinkets, несколько скомканное и неоднозначное, намекает на возможный второй сезон, но лично я совсем не уверен, что его стоит ждать. К сожалению, новый сериал не дотягивает до уровня предыдущих молодежных хитов Netflix, названных в начале этой рецензии.