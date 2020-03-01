Рецензия на сериал Hunters / «Охотники»

На момент анонса сериал Amazon про еврейских мстителей, преследующих нацистских преступников на территории США в середине 70-х гг. прошлого века, выглядел очень интригующе. Незаезженная тематика, красочный антураж, участие Аль Пачино. И первые несколько серий Hunters / «Охотники» действительно вызывали интерес… но потом что-то явно пошло не так.

Hunters / «Охотники» Жанр триллер, драма

Создатель Дэвид Уил

В ролях Логан Лерман (Джона Хайдельбаум), Аль Пачино (Мейер Офферман), Джеррика Хинтон (Милли Мэлоун), Дилан Бейкер (Бифф Симпсон), Лена Олин (Полковник), Тиффани Бун (Рокси Джонс), Сол Рубинек (Марри Марковиц), Кэрол Кейн (Минди Марковиц), Джош Рэднор (Лонни Флэш), Льюис Озава (Джо Торрансе), Кэйт Мулвани (сестра Харриет) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2020–

Серий 10

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Простой еврейский парень Джона Хайдельбаум живет обычной для старшеклассника в Нью-Йорке 1977 г. жизнью. Обсуждает с друзьями «Звездные войны», только что появившиеся в прокате, втихую приторговывает травкой, читает комиксы, слушает рок, пытается понравиться девчонке из соседнего двора. В ночь, когда пробравшийся к ним в дом неизвестный убьет его бабушку, для Джоны все переменится. Очень скоро он узнает, что его тихая бабушка Рут входила в группу охотников за нацистами, выслеживающих и убивающих укрывающихся в США военных преступников. Джона захочет отомстить за смерть бабушки и примкнет к группе, которой руководит эксцентричный пожилой миллионер Мейер Офферман, знакомый Рут Хайдельбаум со времен концлагеря Освенцим.

Что ж, первые пять-шесть серий Hunters смотрятся даже интересно, если закрыть глаза на вопиющее несоответствие возраста Джоны Хайдельбаума со временем, прошедшим с момента освобождения Освенцима, а также постоянные проблемы с телепортацией героев и логикой их действий. Причем совершенно нелогично поступают как нацисты, так и сами охотники. А еще немного настораживает то, что структурно Hunters буквально один в один повторяют антисупергеройский сериал The Boys / «Пацаны» от той же Amazon. Только здесь вместо плохих суперов – плохие нацисты, а противостоят им такие же простые люди, к которым присоединяется молодой паренек, не умеющий ничего, но желающий отомстить за смерть любимой… бабушки. Странное совпадение, если честно.

Чем дальше, тем хуже. Начиная с пятой серии, американским зрителям начинают рассказывать, каким отвратительным и аморальным поступком их правительства была операция «Скрепка» и что полет на Луну совсем не искупает предыдущих поступков Вернера фон Брауна. За фон Брауна обидно вдвойне, ведь совсем недавно его уже поливали грязью в сериале For All Mankind / «Ради всего человечества» от Apple. Я не готов судить, искупает ли полет на Луну преступления Вернера фон Брауна во время войны, но я абсолютно уверен, что операция «Скрепка» была единственно правильным и очень своевременным решением правительства Трумэна. Кажется, в США 2020 г. стали забывать, каким людоедским был советский режим, который, между прочим, и начал вместе с Германией Вторую мировую войну, то есть и Холокост. А уж в зверствах против собственного народа и национальных меньшинств СССР просто не было равных. Страшно представить, что бы могли создать лучшие умы Третьего Рейха в спайке с коммунистическим монстром и к каким последствиям для всего мира это могло бы привести.

Где-то с середины Hunters начинает окончательно скатываться в какую-то безумную теорию заговоров, больше подходящую сериалу по комиксам. Мало того, авторы фильма с самого начала достаточно вольно обращаются с общеизвестными фактами, касающимися Холокоста и, в частности, концентрационного лагеря смерти Освенцим. На выдуманные сцены, выставляющие немцев какими-то карикатурными злодеями из комиксов, обратили внимание даже в Польше, и администрация государственного музея Аушвиц-Биркенау весьма нелестно отозвалась о создателях сериала. Ведь самым страшным в Освенциме была именно рациональная составляющая, которую немцы пытались ввести в планомерное уничтожение людей. Совсем незачем было выдумывать какие-то невероятные шахматные партии с участием вооруженных ножами узников лагеря. Такое приукрашивание страшной и в реальности истории достаточно оскорбительно.

Ну а заканчиваются Hunters и вовсе как каким-то несмешным фарсом. Последнюю, десятую серию банально сложно смотреть. Скажем так, в игре Zombie Army 4: Dead War, где вернувшийся из ада Гитлер поднял для завоевания мира полчища зомби-нацистов, и то больше смысла, чем в последней серии Hunters.

Скажу честно, Hunters – это тот редкий случай, когда мне безумно жалко 10 часов жизни, потраченных на просмотр этого сериала. Их мне уже никто не вернет, надеюсь, хоть вам эта рецензия позволит избежать бессмысленной траты времени.