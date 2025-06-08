Рецензия на анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers

6 июня на сервисе Hulu премьеровался анимационный научно-фантастический боевик «Хищник: Убийца убийц». Он представляет собой три отдельных сюжета, события которых происходят в разные исторические эпохи. Неизменным для всех них будет присутствие инопланетного охотника, который когда-то осмелился бросить вызов самому Железному Арни. Этим проектом занимался Дэн Трахтенберг — именно он ответственен за разработку и реализацию «Добычи» (2022), и именно ему предстоит провернуть то же самое с грядущим «Хищником: Дикие земли», который должен выйти в прокат в ноябре. А перед тем пока рассказываем, как чувствует себя культовый пришелец в формате анимации.

Плюсы: высокая динамика повествования; неплохой брутальный экшн в рамках анимационного формата; присутствуют попытки расширить мифологию; стильная анимация; приятные отсылки к предыдущим фильмам; Минусы: некоторые условности, присущие анимационному формату, особенно это касается экшн-сцен; назвать ленту обязательной в рамках франшизы наверное все же нельзя; не очень импонирует игра в одни ворота; порой к плавности движений в анимации возникают вопросы (напишите в комментариях, столкнулись ли вы с такой неприятностью) 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers

Жанр анимационный научно-фантастический боевик

Режиссеры Дэн Трахтенберг, Мичо Рутейр

Роли озвучили Линдси ЛаВанши, Луи Одзава Чанчиен, Рик Гонсалес, Майкл Бин

Премьера Hulu

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

841 год нашей эры, Скандинавия. Крутая воительница клана викингов Урса стремится отомстить за смерть отца, поэтому держит путь в расположение одного конкретного племени, чтобы разобраться с тамошним лидером Зораном. 1609-й, феодальная Япония. Дороги двух братьев, которые являются сыновьями самурая, расходятся, но 20 лет спустя один из них намерен вернуть должок обидчику. Неспокойный 1942-й, Северная Атлантика. Молодой американский пилот Торрес приходит к выводу, что вражеская авиация — не самое страшное, что ожидает эскадрилью в небе.

Всем этим героям придется столкнуться с безжалостным пришельцем, который уже наточил свои лезвия, зарядил пушки и целиком готов к завоеванию новых трофеев.

Для хорошо знакомых с серией фильмов зрителей давно не секрет, что лидер обреченного военного отряда майор Датч был далеко не первым, кто при встрече с Яутжа задавался вопросом «что ты такое?». В своей «Добыче» нынешний идейный вдохновитель франшизы Дэн Трахтенберг переместил действие аж в начало XVIII века, но теперь пошел еще дальше и подчеркнул, что извечное противостояние врастает корнями в седую древность.

Как нетрудно догадаться, «Убийца убийц» представляет собой антологию из трех разных сюжетных ветвей, которые ожидаемо объединяются в заключительном акте. Каждой из них уделяется примерно 20 минут, что предполагает высокую плотность динамики и экшена — кровавого, брутального, все как надо.

Вместе с кульминацией получается лаконичный хронометраж продолжительностью в час двадцать, насыщенный событийностью и довольно увлекательными схватками со звездой этого шоу — Хищником.

Правда, последний, на фоне физического и технологического превосходства, непосредственно в бою лишен хотя бы малейшей смекалки (если не сказать, что туп). В то же время людям всегда необходимо проявлять изрядную изобретательность, чтобы претендовать на успех в неравном бою — достаточно вспомнить того же Голландца, который ковал победу из отборной центральноамериканской грязи и палок. Но из-за этого фактора существует определённое разочарование от того, что игра постоянно идёт в одни ворота.

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Какой бы жестокостью и бескомпромиссностью не пытались насытить действо создатели, а от очевидной мультяшности никуда не деться. Так же, как и стоит учитывать вопиющие условности, присущие анимационному формату — особенно они ощутимы как раз в экшн-сценах, потому что в «живом» кино такое вряд ли прокатило бы.

Однако все равно это заметно лучше того, что, скажем, Netflix сделал с «Терминатором» или тот же Disney со «Звездными войнами» в «Сказания», коль уж речь идет о коротких историях.

Трахтенберг пытается выехать не только за счет приятного глазу (или уху) фансервиса, которым сегодня принято злоупотреблять, но и постепенно расширяет мифологию. Вполне логично, что самые настоящие гладиаторские бои, причем в лучших традициях Ридли Скотта с присутствием мерзких чудовищ на арене, инопланетному охотнику как родные. Воздушные же бои, кажется, это тоже что-то новенькое.

В плане содержания авторам разойтись особо негде, да и некогда. Но оно в «Хищнике» никогда и не было главной движущей силой, так что не велика беда.

Например, сюжет о воинственной девице, которая мстит за гибель отца, уже не первый ну хотя бы на этой неделе. Что касается местных трюков, то томкрузовщина в ледяных водах или на самолете, перекочевавшая и сюда, до сих пор актуальна в прокате. Зато в плане дополнительной встречи с любимым пришельцем в не слишком привычном для него формате этот боевик работает слаженно, без лишних разговоров и суеты.

Снова в кадре мелькнет легендарный пистолет-ровесник Львовской пивоварни, и это один из лучших моментов фильма. Это старинное оружие стало не только трофеем победителя, но и символом ожесточенного антагонизма человека и Хищника. Не забывает Трахтенберг подмигнуть и «Добыче», намекая на потенциально интересное развитие событий в будущем.

Назвать «Убийцу убийц» вещью жизненно необходимой в рамках легендарной франшизы можно с большой натяжкой. Но это приятное дополнение к основной серии, которое сойдет за хороший аперитив перед грядущими «Дикими землями». Возможно, именно там под фирменное клокотание грозный пришелец сможет как следует компенсировать прошлые неудачи и таки изменить счет на табло в свою пользу. Так что твой ход, мерзкая тварь.