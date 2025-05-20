Трейлер анимационной антологии «Хищник: Убийца убийц» — Грозный Яутджа и кровавые битвы в трех эпохах

Анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц» получил трейлер, который показал кровавые битвы в трех эпохах.

Предстоящий фильм по сути антология об исторических воинах, каждый из которых сталкивается с охотником-Яутджа. В ленте изображены три сюжетные линии в отдельных эпохах — с участием викингов, японских самураев и пилота Второй мировой. В фильме изменился формат, но жестокость неизменна — «Хищник: Убийца убийц» имеет рейтинг R, и трейлер показывает нам это реками крови.

Что касается сюжетных линий, уже известны основные лица. Например, в фильме будет изображен Викинг, который берет своего маленького сына в кровавое путешествие мести. А вот Ниндзя в феодальной Японии бросает вызов брату-самураю в борьбе за наследство. Напоследок изображен Пилот союзников времен Второй мировой, который отправляется расследовать загадочную угрозу — и оказывается в ловушке на корабле Хищника. Каждая история получила собственную визуальную стилистику. Несмотря на анимационный формат, создатели не сдерживали себя в сценах экшена — мечи, крики, расчленения, воздушные бои и столкновения на выживание здесь есть.

Фильм срежиссировал Дэн Трахтенберг, который ранее создал «Добыча» (2022)и Джош Вассунг из анимационной студии The Third Floor. Сценарий написал Мичо Роберт Рутаре (Z Nation), пока озвучку исполнили Линдси Лаванчи, Луи Озава, Рик Гонсалес и Майкл Бьен.

А тем временем во вселенной «Хищника» готовится еще один фильм — «Пустоши», который выйдет в ноябре 2025 года. Он тоже под руководством Трахтенберга и будет больше связан с научно-фантастической вселенной «Чужого». Там фигурирует андроид Тия, созданная Вейланд-Ютани, а также странные отношения между ней и Чужим. Для этого режиссер вдохновлялся игрой с PS2.

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В «Убийце убийц» все еще держится связь с Землей — в отличие от «Пустошей», действие которого, по описанию, будет происходить на другой планете в будущем. Но ближе к финалу трейлера пилот Второй мировой оказывается на корабле Яутджа — явно не на своей территории.

Премьера «Хищник: Убийца убийц» состоится 6 июня 2025 года на платформах Hulu и Disney+.

Источник: Games Radar