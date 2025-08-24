Рецензия на фильм "Эни-Бени" / Eenie Meanie

22 августа на сервисе Hulu состоялась премьера драматично-комедийного триллера об ограблении «Эни-Бени» (это локализация, предложенная Википедией), который стал дебютной полнометражной работой режиссера и сценариста Шона Симмонса. Что не так с его творением — изложили в рецензии ниже.

Плюсы: бодрое начало; две погони, которые хоть как-то будоражат уснувшего зрителя; Минусы: бесконечные скучные диалоги, рискующие стать пыткой для зрителя во вроде как фильме об ограблении; тональные качели, из-за которых авторы никак не могут определиться с жанровой принадлежностью своего детища; инертные актерские выступления; катастрофически мало экшена как для кино с погонями с бюджетом в $50 млн; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Эни-Бени» / Eenie Meanie

Жанр триллер об ограблении, драма, комедия

режиссёр Шон Симмонс

В ролях Самара Уивинг, Карл Глусман, Стив Зан, Энди Гарсия, Рэндалл Парк, Маршон Линч, Майк О’Мэлли, Крис Бауэр

Премьера Hulu

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Крутая водительница Эди по прозвищу Eenie Meanie когда-то помогла сообщникам обчистить не один банк, но в итоге решила завязать с криминальным прошлым. Однажды, посетив своего бывшего бойфренда Джона, чтобы рассказать весть о беременности, она пытается помочь тому, ведь бедняга находился в крайне затруднительном положении. Это приводит к тому, что Эди вынуждена согласиться на «последнее дело», а именно — похитить $3 млн в одном из казино. В противном случае Джону придется несладко.

В 2017 году на экраны вышел криминальный экшн-триллер «На драйве», тогда еще с не отмененным Кевином Спейси — очередная история о профессиональном водителе, который, скажем так, обслуживал преступников. Та лента Эдгара Райта стала кассовым и критическим хитом; «Эни-Бени» вместо этого решили выпустить сразу на стриминге, но лучше бы этот фильм вообще не состоялся. Ведь его можно назвать полной антитезой характеристики «драйвовый» — настолько здесь все грустно, вяло и скорбно.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Хотя на удивление бодрое начало все же настраивает на дерзкий драйв.

Не успели мы толком полюбоваться красоткой Уивинг, как она ввязывается в серьезные разборки, и вот уже вместе с абсолютно голым Карлом Глусманом вынуждена спасаться от головорезов. Пока тот натягивает на себя найденные на скорую руку гламурные леопардовые трусы, воинственная блондинка без сомнений хватается за ружье. Еще несколько мгновений, и бам! — один из эпизодических персонажей выпиливается так же стремительно, как и появился.

Но вскоре начальная зажигательная событийность уступает место скучным бесконечным диалогам, причем их количество настолько велико, что не лишним будет назвать «Эни-Бени» фильмом именно диалоговым. Беда в том, что Шон Симмонс — явно не Тарантино, и соответственно предложенные им бесконечные разговоры не увлекают от слова совсем. Более того, вытерпеть этот псевдодраматический бред становится еще тем испытанием.

Не добавляет поводов болеть за страждущих и тот факт, что персонаж Глусмана — полный идиот, и только читерская беременность главной героини заставляет поверить в то, что она по какой-то причине снова и снова продолжает возиться с этим кретином. Да и сама Эди не вызывает особой эмпатии — холодный отстраненный перфоманс Самары Уивинг будто символизирует безразличие всех присутствующих к происходящему на экране.

Что касается грабительского экшн-компонента — у нас тут вроде как заявлен фильм об ограблении, — эта составляющая занимает процентов 25 хронометража. Да и те жалкие крохи совершенно не впечатляют. Перед уснувшим зрителем промелькнут две несчастные посредственные погони, и это уровень поздней фильмографии Брюса Уиллиса.

А что касается самого ограбления, то над ним создатели точно не заморачивались. Сценарной выдумки хватило максимум на то, чтобы просто выставить $3 млн долларов на блюдечке — приходите, забирайте, люди добрые. Еще и транспортом для побега вас охотно обеспечим.

Учитывая количественно (да и в конце концов качественно) бледный экшн возникает логичный вопрос: а на что, собственно, были потрачены солидные $50 млн. бюджета, если подавляющее большинство сцен — это просто разговоры ни о чем? Странно да и только.

Если хотите посмотреть что-то динамичное на тему ограблений, да еще и с погонями — лучше уж глянуть тот же пятый «Форсаж» (2011), или, скажем, «Ограбление по-итальянски» (2003). Если хочется длительных, но увлекательных диалогов в криминальном сеттинге — к вашим услугам ранний Тарантино. Если же желаете полюбоваться большими красивыми глазами Самары Уивинг, которая зачем-то портит себе фильмографию всяким непотребством, но чтобы и кино было вменяемым, целесообразнее обратить внимание на что-то из прошлых лет, например, «Я иду искать» (2019).

А нам, зрителям, как наверняка и Энди Гарсии, сыгравшему здесь криминального авторитета Нико, только и остается, что грустить. В частности о том, что еще каких-то 20-25 лет назад истории об ограблениях могли представлять нечто калибра «Друзей Оушена», а не сценарно и событийно мертвую ерунду на стриминге, о которой завтра никто и не вспомнит.