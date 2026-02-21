Какой «Крик» лучший: разбираем все фильмы франшизы

Продолжаем наш цикл материалов, посвященных знаковым кинофраншизам, и сегодня есть повод вспомнить о культовом «Крике», седьмая часть которого выйдет в мировой и украинский прокат уже на следующей неделе. В чем особенность серии? Почему она стала настолько популярной тогда, когда жанр находился в глубокой стагнации? Как Призрачному лицу удается покорять экраны на протяжении трех десятилетий? В конце концов, почему «Крик» — очень страшное кино? Обо всем этом и не только, обязательно с интереснейшими фактами, расскажем в статье.





Предпосылки

Идея «Крика» принадлежит начинающему сценаристу Кевину Уильямсону, который в марте 1994 года был сильно впечатлен репортажем, посвященным серийному убийце Дэнни Роллингу, известному как «Гейнсвилльский потрошитель». Вдохновленный автор взялся за написание сценария под названием Scary Movie (да-да, сегодня вы хорошо знаете этот пародийный бренд), держа в голове свои любимые слэшеры «Хэллоуин» (1978), «Пятница, 13-е» (1980, сериал о мамаше Вурхиза ждём в этом году), «Выпускной» (1980) и «Кошмар на улице Вязов» (1984).

Тогда, в середине 90-х, жанр переживал явно не лучшие времена — зритель буквально перенасытился экранными кровавыми развлечениями, которые в 70-е и 80-е сыпались как из рога изобилия. И Уильямсон нашел гениальное решение, превратив всеобщую усталость от ужасов во вспомогательное средство. Персонажи его истории были хорошо осведомлены в одеревеневших клише, как и маньяк в маске. Существование в такой метаироничной среде меняло правила игры — это было настоящее постмодернистское переосмысление, ставшее новой, спасительной вехой в едва живом слэшере.

Но это будет позже, а пока мало кому известный сценарист должен был куда-то устроить свой замысел. К счастью, студии увидели в нем потенциал и за права на сценарий даже развернулась борьба. Победителем в ней стала Miramax Films (своего рода A24 разлива 90-х), весной 1995 года приобретя сценарий за $400 тыс. Производство отошло ее подразделению Dimension Films, которым тогда руководили Боб и Харви Вайнштейны.





Конечно, как это обычно происходит в Голливуде, работа Уильямсона подверглась определенным, продиктованным студией, правкам, направленным на понижение уровня жестокости. Подбор режиссера, актерского состава, композитора, разработка облика антагониста и т.д. были лишь вопросом времени. В итоге режиссировать действо согласился автор культового «Кошмара на улице Вязов» Уэс Крейвен, предыдущий фильм которого «Вампир в Бруклине» (1995) с Эдди Мерфи потерпел кассовый и критический провал. Крейвен распорядился, чтобы в фильм вернули задуманные Уильямсоном кровавые сцены.

Что касается выбора исполнителей, студии удалось привлечь в проект не только молодых ноунеймов, как это было принято в фильмах ужасов, но и достаточно известные лица. Изначально на главную роль Сидни Прескотт была утверждена Дрю Бэрримор, которая снималась еще с детства («Инопланетянин» Спилберга, «Воспламеняющая взглядом» по одноименному роману Стивена Кинга), но из-за загруженности графика актриса смогла появиться только в начале картины.

Но и это позиционировалось как находка — прикончить свою основную звезду, на которой основывалась маркетинговая кампания, и потенциальную главную героиню еще в начале — это надо иметь поистине хичкоковскую смелость.

Узнаваемой в то время была и Кортни Кокс, вовсю блиставшая в «Друзьях» (1994-2004). Причем звезда ныне легендарного ситкома лично убедила Уэса Крейвена, что ей хватит сил сыграть «настоящую стерву», то есть журналистку Гейл Уэзерс, характер которой был далек от потешной Моники Геллер.

Маска Призрачного лица, отсылающая к картине Эдварда Мунка «Крик» (или даже к постеру фильма «Пинк Флойд: Стена» (1982)), принадлежала компании Fun World и стала незаменимым, а впоследствии культовым атрибутом образа маньяка. На нее наткнулась продюсер фильма Марианна Маддалена в одном из домов во время поиска локаций для съемок.

Поскольку дизайн принадлежал компании Fun World, создателям пришлось раскошелиться и на приобретение прав на использование маски, как бы братья Вайнштейн ни пытались убедить Крейвена, что лучше выбрать что-нибудь другое. Но вряд ли об этом приходится сожалеть — покрытый ореолом таинственности образ злодея, любящего обсуждать ужасы по телефону и едва ли ассоциирующегося с бессмертными бревнами, как Джейсон Вурхиз или Майкл Майерс, прочно укоренится в поп-культуре и станет неотъемлемой частью любого Хэллоуина на ближайшие десятилетия.

«Крик» / Scream

Дата выпуска: 1996

Режиссер: Уэс Крейвен

В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дрю Бэрримор, Скит Ульрих, Мэттью Лиллард, Роуз Макгоуэн, Джейми Кеннеди, Генри Уинклер, Джозеф Уипп, Лиев Шрайбер

Рейтинг IMDb: 7,4

Где посмотреть: MEGOGO





Кажется, с самого начала сама судьба способствовала тому, чтобы замысел с «Криком» удался. Судите сами: создатели не то что не испугались жанрового застоя, а использовали это в свою пользу, подвергнув типичные тропы деконструкции и вытащив слэшер из пропасти забвения. Согласитесь, такое случается не каждый день. На постере у них красуется Дрю Бэрримор, но уже на 12-й минуте ее персонажу наступает каюк. А теперь, внимание, Боб Вайнштейн решил выпустить фильм о маньяке с ножом наперевес… накануне Рождества! И знаете что? Это сработало.

Правда, студии пришлось подкинуть деньжат на дополнительный маркетинг, но оно того стоило: при бюджете в скромные $15 млн лента собрала $173 млн, что было огромным успехом. «Крик» стал вторым проектом Miramax после «Криминального чтива» (1994), которому удалось покорить отметку в $100 млн в прокате США и Канады.

Кроме того новинка получила положительные отзывы тогдашних критиков и несколько наград, в частности два Сатурна — за Лучший фильм ужасов и Лучшую женскую роль (статуэтка отправилась к Нив Кэмпбелл), а также премию MTV за Лучший фильм.

Поэтому вовсе неудивительно, что мода на насильственный жанр возобновилась — вскоре после этого зрителей ждут «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997), «Городские легенды» (1998), «Невеста Чаки» (1998), «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998), «Убийства в Черри-Фолс» (1998) и, конечно, «Пункт назначения» (2000), о котором на сайте тоже есть большой материал. Ну и как не вспомнить о пародии на Призрачное лицо в «Очень страшном кино» (2000), без которого издевательства братьев Уэйанс над ужастиками сегодня трудно представить.





Ныне первый «Крик» считается безоговорочной классикой и тем фильмом, который не только переосмыслил, но возродил и даже популяризировал слэшер, да и вообще вернул интерес публики, в частности молодого поколения зрителей, к ужасам. Это ставит его в один ряд с самыми знаковыми картинами, которые тем или иным образом повлияли на жанр.

Интересные факты:

Именно во время съемок «Крика» у Кортни Кокс и Дэвида Аркетта завязался роман, и впоследствии пара поженилась;

На пост-продакшене Харви Вайнштейн предложил название «Крик», на которое его вдохновила одноименная песня (1995) Майкла и Джанет Джексон. Но иск о нарушении авторских прав на название прилетел откуда не ждали — от Sony Pictures, которая годом ранее выпустила научно-фантастический хоррор «Крикуны» . В итоге дело удалось урегулировать вне судебного заседания.

«Крик 2» / Scream 2

Дата выпуска: 1997

Режиссер: Уэс Крейвен

В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Лиев Шрайбер, Сара Мишель Геллар, Джейми Кеннеди, Хизер Грэм, Тимоти Олифант, Джерри О’Коннелл, Джада Пинкетт-Смит, Тори Спеллинг

Рейтинг IMDb: 6,3

Где посмотреть: MEGOGO





Разработка сиквела началась, когда первый фильм еще прокатывался в кинотеатрах — при таком успехе в Голливуде по-другому быть не может. Собственно Кевин Уильямсон сразу задумывал «Крик» как франшизу, поэтому киноделы взялись ковать железо, пока оно горячо. Крейвен снова оказался в режиссерском кресле, основной каст, за исключением тех, чьи персонажи скончались в оригинале — тоже на месте.

Среди новичков в кадре фигурирует ряд знакомых имен. Например, Сара Мишель Геллар, которая только что отснялась в «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (напомним, в прошлом году вышло нелепое продолжение, которое совсем скоро посоревнуется за «Золотую малину» с такими «нетленками», как «Белоснежка» или «Пять ночей у Фредди 2»).





Или же звезда подростковой драмы «Район Беверли-Хиллс» (1990-2000) Тори Спеллинг, сыгравшая саму себя, которая снимается в фильме в фильме «Удар ножом» (в украинской локализации просто «Удар», в новейшей — «Заруба»). Что интересно, актриса согласилась на участие, прекрасно понимая контекст своего появления, заключающийся в метаироничной реплике из первого фильма, где Сидни Прескотт предположила, что историю ее трагической жизни сыграет именно Спеллинг.

Заметно увеличился и бюджет — теперь он составил около $24 млн, и для ужастика это довольно большая сумма. В связи с утечкой фрагмента сценария в сеть, ставшей первым случаем слива такого масштаба эпохи интернета и раскрывавшей личности убийц, его пришлось срочно переписывать.





Премьера состоялась в декабре 97-го, фактически через год после выхода предшественника. В это сейчас трудно поверить, но во избежание прямой конкуренции с потенциальным кассовым хитом на неделю вперед были перенесены релизы «Завтра не умрет никогда» с Бондом-Броснаном и «Титаника», которым в итоге пришлось напрямую конкурировать между собой. Победу одержал, конечно, блокбастер Джеймса Кэмерона.

Сиквел уместно иронизировал над жанровыми клише, как ни странно, сиквелов (по привычке знатоком мира кино выступил персонаж Джейми Кеннеди), и такой подход нашел отклик как у зрителей, так и критиков. Первые занесли в кассу фильма практически те же деньги ($172,4 млн), вторые также восприняли новинку по большей части положительно. Похоже, Уильямсон, Крейвен и компания нашли беспроигрышную формулу успеха, однако дальше у франшизы дела будут идти не так гладко. Давайте разбираться почему.

Интересные факты:





Даже камео в фильме в фильме хватило для того, чтобы Тори Спеллинг была номинирована на «Золотую малину» в категории Худшая новая звезда;

Режиссером мог стать Роберт Родригес, поскольку Уэс Крейвен раздумывал над тем, связывать ли себя с франшизой. Впоследствии последний решил все-таки остаться, а Родригес отправился снимать научно-фантастический хоррор «Факультет» (1998), который также приобрел статус культового.

«Крик 3» / Scream 3

Дата выпуска: 2000

Режиссер: Уэс Крейвен

В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Патрик Демпси, Скотт Фоли, Паркер Поузи, Ланс Хенриксен, Эмили Мортимер, Дженни Маккарти, Лив Шрайбер, Кэрри Фишер

Рейтинг IMDb: 5,7

Где посмотреть: MEGOGO

В начале 1999 года братья Вайнштейн обратились к Уильямсону с предложением написать полноценный сценарий к третьему фильму. Тот был уже востребованным сценаристом, задействованным в ряде других проектов, поэтому ограничился лишь черновым наброском на несколько десятков страниц. Поэтому продюсеры наняли Эрена Крюгера, автора неонуарного триллера «Дорога на Арлингтон» (1999), чтобы завершить работу, опираясь на идеи Уильямсона.





Разработка осложнялась тем, что накануне съемок произошла бойня в школе Колумбайн, вызвавшая широкий общественный резонанс и соответствующую реакцию в прессе. Студия настойчиво требовала свести уровень насилия к минимуму, сосредоточившись на иронической составляющей. На ранних этапах Сидни Прескотт представляла собой экшен-героиню вроде Сары Коннор в «Терминаторе 2» (1991). В ситуацию вмешался лично Крейвен, который скорректировал сценарий, а некоторые его элементы дорабатывались непосредственно во время съемок.

Конечно, все это не могло не сказаться на результате. Несмотря на то, что бюджет увеличился аж до $40 млн, а в кадре мелькают хорошо знакомые лица, восприятие в СМИ на этот раз не было таким одобрительным. Что, впрочем, не помешало ленте неплохо заработать — сборы составили почти $162 млн. Но это было все же суммой меньшей, чем собирали предшественники, и на фоне существенно увеличившегося бюджета такой результат выглядел тревожным звоночком. Очевидно, «Крик» начал себя исчерпывать.





Из интересного следует отметить камео Кэрри Фишер, шутящей о неудачном кастинге на роль принцессы Леи, неразлучных Джея и Молчаливого Боба и бывшей звезды Playboy Дженни Маккарти, героиня которой тоже потерпает от Призрачного лица. Через год Крейвен отметится встречным камео в «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», а через три — Маккарти в пародийной сцене-открытии «Очень страшного кино 3», где вместе с ней снялась коллега Памела Андерсон.

Интересные факты:

Некоторые медиа вспомнили о «Крике 3» после громкого скандала с Харви Вайнштейном 2017 года, подчеркивая, что в фильме поднималась тема, скажем так, неприглядной стороны Голливуда. В частности в статье Vice персонаж Ланса Хенриксена, голливудский продюсер Джон Милтон, сравнивался с Вайнштейном;

«Крик 3» позиционировался как завершающая часть трилогии. Но все мы прекрасно знаем, что до окончания банкета еще не близко даже сегодня (все будет зависеть от сборов грядущей седьмой части).

«Крик 4» / Scream 4

Дата выпуска: 2011

Режиссер: Уэс Крейвен

В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Эмма Робертс, Хейден Панеттьер, Рори Калкин, Марли Шелтон, Энтони Андерсон, Адам Броуди, Элисон Бри, Люси Гейл, Кристен Белл

Рейтинг IMDb: 6,2

После многих лет молчания можно было подумать, что на этом история Призрачного лица и заглохла, но кто как не поклонники «Крика» знают, как Голливуд любит реанимировать мертвых. Четвертый фильм был анонсирован в 2008 году, а вскоре зрители получили обнадеживающую информацию, что в проект возвращаются и Кевин Уильямсон, и Уэс Крейвен, и незаменимая троица Нив Кэмпбелл — Кортни Кокс — Дэвид Аркетт.

Как всегда, в серию влили и «свежую кровь» в лице Эммы Робертс, Хейден Панеттьер, Рори Калкина и Элисон Бри, плюс были еще эпизодические Люси Хейл, Анна Пакуин (известная по роли Роуг из оригинальной трилогии «Люди Икс»), Кристен Белл из хитовой «Вероники Марс» или Бритт Робертсон.

Как и в третьей части, на производство потратили около $40 млн. На этот раз создатели высмеивали клише римейков, а еще пытались идти в ногу со временем, добавив в сюжет комментарии о влиянии соцсетей на молодежь — эта тема крайне актуальна до сих пор.

После выхода лента получила смешанные отзывы критиков, хотя большинство сошлось во мнении, что это был шаг вперед по сравнению с предшественником. Однако более благосклонное восприятие медиа не помогло ужастику стать окупаемым — кассовые сборы достигли скромные $97 млн, что означало, что «Крик 4» оказался наименее доходным во франшизе. Очевидно, что эпоха «Крика» прошла.

Это был последний фильм в режиссерской карьере Уэса Крейвена — в 2015 году легендарный хоррормейкер умер от рака мозга в возрасте 76 лет.

Интересные факты:

Энтони Андерсон сыграл роль заместителя шерифа Перкинса, и если добавить эту фамилию к реальному имени актера, образуется ассоциация с Энтони Перкинсом, сыгравшим Нормана Бейтса в «Психо» (1960) Альфреда Хичкока;

Сцена гибели персонажа Андерсона, когда после удара ножом в лоб он еще прошел несколько шагов и что-то пробормотал, была вдохновлена реальным случаем, о котором Уэс Крейвен узнал из репортажа.

«Крик» (сериал) / Scream (TV series)

Годы выпуска: 2015-2019

В ролях: Уилла Фицджеральд, Бекс Тейлор-Клаус, Джош Карна, Амадеус Серафини, Коннор Вейл, Карлсон Янг, Белла Торн

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 7

Пока основная франшиза, ввиду провала «Крика 4», была поставлена на паузу, канал MTV решил выпустить по ее мотивам сериал. Шоу продержалось в эфире три сезона (последний стал перезапуском и перекочевал на VH1); первый состоял из 10 эпизодов, второй — из 14, третий — из 6. Проект не имел никакого отношения к оригинальной серии и создавался совсем другими людьми. Более того, из-за отсутствия прав на использование, даже каноническая маска маньяка была изменена на другую, и привычный образ Призрачного лица вернули только в финальном сезоне.

«Крик» / Scream

Дата выпуска: 2022

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт

В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Джек Куэйд, Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Марли Шелтон, Скит Ульрих

Рейтинг IMDb: 6,3

Где посмотреть: MEGOGO

После скандала с Харви Вайнштейном и закрытия Weinstein Company, в ноябре 2019 года права на «Крик» перешли к Spyglass Media Group. Официальные анонсы относительно продолжения появились в 2020-м. На место почившего Уэса Крейвена пришел режиссерский тандем Мэтт Беттинелли-Олпин — Тайлер Джиллетт, которые накануне выпустили хит «Я иду искать» (2019, сиквел ждем в конце марта). Кевин Уильямсон согласился помочь сценаристам Джеймсу Вандербилту и Гаю Бусику с разработкой истории при условии, что новый фильм будет посвящен Уэсу Крейвену.

Изначально премьера была запланирована на 2021 год, но из-за пандемии COVID-19 ее сдвинули на начало 2022-го. По сути это было не столько продолжение, сколько перезагрузка, поскольку старые герои здесь существуют скорее для галочки, тогда как на авансцену вышло новое поколение тех, кому придется иметь дело с Призрачным лицом.

Теперь в центре повествования находится молодая девушка Саманта с говорящей фамилией Карпентер в исполнении Мелиссы Барреры, ее сестра Тара, которую сыграла Дженна Ортега еще перед тем, как проснуться суперзвездой Уэнсдей, и компания их друзей. Бойфрендом главной героини выступил звезда «Пацанов» Джек Куэйд.

Интересно то, как авторы затронули тему эволюции ужасов в диалогах, согласно которым предпочтения современных поклонников хоррора сводятся к претенциозным лентам Джордана Пила, психологическим ужасам вроде «Бабадук» (2014) или причудливым слоубернерам Ари Астера. Зато старое доброе ультранасилие без особого содержания сегодня никому не нужно, с чем явно не согласен зловещий голос все того же Роджера Л. Джексона (именно он озвучивал Призрачное лицо во всех без исключения фильмах) в трубке стационарного телефона. Вещи довольно анахроничной в 2022-м, только если ты не в «Матрице».

Об эпохальном творении Вачовски мы вспомнили не зря, ведь незадолго до выхода «Крика 5» свет увидела «Матрица: Воскрешение», где Лана Вачовски так же полагалась на метамодернистские выходки и метакомментарии относительно бездушной конвейерности Голливуда. Чем все это закончилось — мы все прекрасно помним. Вот и новейшему «Крику» не под силу удивлять — метаиронический трюк изрядно износился и больше не работает.

Да, перезагруженный «Крик» не переписывал правила игры так, как это сделал оригинал (да и возможно ли это в условиях сегодняшнего перенасыщения — вопрос для отдельных разговоров). Вместо этого он только ввел в сюжет новых болванчиков, добавил шрамов от порезов на телах старых персонажей, и, заигрывая с фанатами (изрядно досталось здесь и токсичным фан-базам), ввел такое понятие как приквел.

Гундеть об уместности или неуместности «Крика» во времена, когда балом правят арт-мейнстримные хорроры новой формации («Носферату», «Грешники», «Орудия») можно долго, однако любые упреки на этот счет меркнут на фоне кассового успеха. При бюджете в скромные $24 млн пятая часть собрала по миру довольно солидные $137 млн, а это означало одно — Scream must go on.

Интересные факты:

Пятый «Крик» стал первым фильмом серии, который не продюсировался закрытой в 2018 году Dimension Films и первым, который распространялся Paramount Pictures;

Упомянутый в фильме Джордан Пил в эпизоде подкаста The Big Picture, посвященном выходу научно-фантастического хоррора «Ноу» (2022), охарактеризовал ленту «умной и забавной», также отметив актерскую игру.

«Крик IV» / Scream IV

Дата выпуска: 2023

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт

В ролях: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Хейден Панеттьер, Дермот Малруни, Лиана Либерато, Гэри Черни, Тони Револори, Самара Вивинг

Рейтинг IMDb: 6,4

Материал по теме: Рецензия на фильм «Крик IV»

Где посмотреть: MEGOGO

Довольно успешное возвращение «Крика» на большие экраны показало, что новое поколение любителей фильмов ужасов готово принять Призрачное лицо, а давние фанаты успели соскучиться по нему. Шестой фильм запустили в производство без лишних пауз, причем с той же творческой командой и многими персонажами из предшественника в обойме.

Из существенных изменений — отсутствие Нив Кэмпбелл, которая не смогла договориться со студией о справедливом, по ее мнению, гонораре. Также не стоило рассчитывать и на появление Дэвида Аркетта, персонаж которого погиб в пятой части. Таким образом из старой гвардии осталась только Кортни Кокс да голос Роберта Л. Джексона, плюс состоялся камбэк Хейден Панеттьер, что снималась в четвертом фильме. Одной из стандартных жертв-девушек Гоустфейса в начале стала Самара Уивинг — с ней режиссеры работали в «Игре в прятки».

Действо переместилось с узких улочек Вудсборо в Нью-Йорк — теперь маньяка можно увидеть, например, в метро. Конечно, все понимают, что все это зашло слишком далеко, а «Крик» сам давно превратился в то кино, которое он когда-то высмеивал. Поэтому в истории звучат такие реплики, как «пенсионеры уже никому не интересны» или «в задницу эту франшизу». Возможно, это, а возможно, такие факторы, как присутствие Дженны Ортеги на фоне бешеного успеха «Уэнсдей», способствовали тому, что шестое пришествие негодяя в черном балахоне тоже имело успех.

«Крик IV» стал первым фильмом после сиквела 1997 года, которому удалось покорить отметку в $100 млн в домашнем прокате. Всего же по миру, при затратах на производство в $35 млн, лента собрала $169 млн. К тому же впервые со времен оригинала она получила премию MTV как Лучший фильм, а издание The Hollywood Reporter поставило ее на третью позицию в своем списке лучших слэшеров последнего десятилетия (второе место занял «Хэллоуин: Конец», возглавил рейтинг «Икс»).

Интересные факты:

Песня Майка Шиноды из Linkin Park под названием In My Head, которую он исполняет вместе с певицей Кайли Морг, вошла в саундтрек фильма;

Шестой «Крик» стал самым кассовым фильмом франшизы в прокате США и Канады, правда, без учета инфляции.

«Крик 7» / Scream 7

Дата выпуска: 2026

Режиссер: Кевин Уильямсон

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Изабель Мэй, Джоэль МакГейл, Дэвид Аркетт, МакКенна Грейс

Где посмотреть: в кинотеатрах с 26 февраля

Путь седьмой части к зрителю был тернистым. Сначала в августе 2023 года выбыл дуэт Бетинелли-Олпин — Джиллетт из-за своей занятости в фильме «Эбигейл» (2024). Вместо них режиссерское кресло занял Кристофер Лэндон — далеко не новичок в жанре, за плечами которого такие комедийные слэшеры, как две части «Счастливого дня смерти» (2017, 2019), «Химеры» (2020), а также прошлогодний триллер «Роковой месседж».

Затем разработка фильма прекратилась с началом Голливудских забастовок. В ноябре из него была уволена Мелисса Баррера — причиной стали ее высказывания в поддержку Палестины на фоне вспышки конфликта между ХАМАСом и Израилем, которые студия назвала антисемитскими. Буквально через день появилась информация, что из седьмого «Крика» вылетела и Дженна Ортега. Сначала её уход связывали с конфликтом графиков со вторым сезоном «Уэнсдей», однако в прошлом году в апреле актриса опровергла это, заявив, что не видела себя в проекте, который, как она сказала, разваливается.

На фоне этих событий не замедлили появиться новости и, что Лэндон не будет режиссировать седьмой «Крик». Хоть какая-то конкретика относительно будущего фильма появилась лишь весной 2024-го, когда Нив Кэмпбелл сообщила о своем возвращении во франшизу, а также добавила, что один из отцов-основателей серии Кевин Уильямсон займет должность режиссера, впервые в ее истории. Кортни Кокс также в деле.

Примечательным является и возвращение старых персонажей, погибших в прошлых частях. Среди актерского состава фигурируют имена Дэвида Аркетта, Мэтью Лилларда, скрывавшегося под маской Гоустфейса в оригинале 1996 года, и Скотта Фоли, сыгравшего антагониста в «Крике 3».

Официальный синопсис от прокатчика B&H Film Distribution звучит так: «Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт сумела начать новую жизнь, появляется новый убийца в маске Призрака, ее давние страхи снова оживают — на этот раз опасность нависла над ее дочерью. Чтобы спасти близких и окончательно остановить кровавый цикл, Сидни придется снова столкнуться с тенями прошлого». Прокат в Украине стартует 26 февраля.

Интересные факты:

Съемки стартовали 7 января 2025 года в Атланте, штат Джорджия, и завершились 12 марта;

К написанию музыки вернулся композитор Марко Белтрами, работавший в первых четырех фильмах.

Выводы

Как и у любой долгоиграющей серии, у «Крика» были взлеты и падения — от чрезвычайно мощного старта, деконструировавшего жанр и ставшего буквально спасательным кругом для него, до последующего угасания интереса и новейшего возрождения. На данный момент общий заработок всех фильмов составляет $913 млн, и вполне вероятно, что с выходом седьмой части франшиза преодолеет отметку в миллиард долларов.

С самого начала «Крик» стал неотъемлемым елементом поп-культуры, в частности сегодня трудно представить Хэллоуин без образа Призрачного лица. Популярность последнего позволила ему стать персонажем ряда популярных видеоигр, таких как Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War, Dead by Daylight, Among Us, Mortal Kombat 1 и Fortnite.

Местная метаироническая концепция была абсолютно беспроигрышной на фоне жанрового кризиса. И наоборот, сегодня эти подмигивания зрителю уже изрядно износились, а жанр хоррора давно шагнул вперед — достаточно вспомнить фильмы Ари Астера, Роберта Эггерса, Зака Креггера или братьев Филиппу. Парадоксальным образом это отнюдь не мешает «Крику» получать достаточное количество похвалы от критиков и неплохо зарабатывать. Этому есть логическое объяснение — зритель знает, чего ему ждать от очередной серии, и он всегда это получает.

Обычно все начинается с убийства какой-то эпизодической красотки, или даже нескольких (в пятом фильме эта формула была нарушена, а в четвертом и шестом — остроумно обыграна), после чего компания молодых (или не очень) людей подвергается игре в кошки-мышки с таинственным маньяком. При этом они понимают все правила и клише — среди страждущих обязательно найдется умник или умница, объясняющие, как устроены фильмы ужасов, сиквелы, ребуты и чего ждут фанаты. Личность злодея, или нескольких, всегда держится в секрете вплоть до самого финала, а их мотивы нередко — еще то издевательство над здравым смыслом.

В то время, как жанровые собратья стремительно сдуваются и не могут предложить ничего нового (вспоминаем, во что превратились такие франшизы, как «Пятница, 13-е» или «Техасская резня бензопилой»), «Крик» выглядит на удивление выносливым и ровным, почти без откровенных провалов.

Более того, сегодня, кажется, франшиза получила второе дыхание — даже авторы реанимированного «Очень страшного кино» повсюду ставят улыбающегося Гоустфейса в промо-материалах к грядущей шестой части (напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сделали большой материал по Scary Movie перед премьерой летом). А пока седьмой «Крик» готовится к релизу, можно послушать песню из саундтрека и посмотреть свежий клип:

