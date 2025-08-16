Рецензия на фильм "Ночь всегда наступает" / Night Always Comes

С 15 августа на сервисе Netflix можно посмотреть криминальный триллер «Ночь всегда наступает», сюжет которого основан на одноименном романе 2021 года американского писателя и музыканта Вилли Влаутина. А вот стоит ли фильм смотреть — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: довольно увлекательный криминальный триллер в первой половине; хорошее выступление от Ванессы Кирби; мрачная напряженная атмосфера, давящая на героиню, передается и зрителю; Минусы: здесь хватает сценарных условностей; создатели не желают выдержать весь фильм в жанре триллера и разбавляют его ненужной драмой, что портит общее впечатление от просмотра; 6 /10 Оценка

«Ночь всегда наступает» / Night Always Comes

Жанр криминальный триллер

режиссёр Бенджамин Карон

В ролях Ванесса Кирби, Дженнифер Джейсон Ли, Стефан Джеймс, Рэндалл Парк, Джулия Фокс, Майкл Келли, Элай Рот, Закари Готтсаген

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Немного дерганая блондинка Линетт живет вместе со взбалмошной матерью Дорин и старшим братом-аутистом Кенни в Портленде, штат Орегон. Любой ценой она стремится сохранить дом, который вот-вот заберут, если не заплатить 25 тысяч долларов. Все надежды Линетт моментально рушатся, когда Дорин покупает себе новенькую Mazda вместо того, чтобы вовремя предоставить нужные средства.

После ссоры с непутевой родительницей Линетт бросается искать необходимую сумму всеми возможными и невозможными способами: достать деньги надо до девяти утра. И чем бы не увенчались ее поиски, очевидно, что героиня запомнит эту ночь на всю жизнь.

Британский постановщик Бенджамин Карон, прежде всего известный благодаря работе над хитовыми сериалами «Шерлок», «Корона» и «Андор», снова обращается к теме присвоения денег незаконным путем, как и в своей предыдущей полнометражке «Искусство обмана» (2023). Правда, на этот раз речь идет не об аферизме, а о социально незащищенных слоях населения, таких как малообеспеченная Линетт, которая работает на двух работах и все равно живет в нищете.

Из этого собственно и вытекает главная тема фильма, касающаяся обусловленного различными факторами уровня жизни среднестатистического американца. В частности, вопросы жилья и все большего разрыва между богатыми и бедными. По крайней мере так кажется в начале.

Подкрепляется это постоянными репликами, звучащими по радио где-то на фоне: «Рынок американской экономики рушится», «Зарплаты падают, цены растут», «Растет все, кроме зарплат» — звучат закадровые голоса на Портленд FM. И это не говоря о лекции в местном университете с тезисами вроде «в конце концов, разница между монетаризмом и кейнсианством — это лишь разница во взглядах на то, как увеличить экономический рост». А прерываются радионарекания рядовых граждан рекламой о «быстрых деньгах».

«Ночь всегда наступает» относится к той категории триллеров, события которых происходят в течение одной ночи. Эта сюжетная формула позволяет не только насытить действо хорошей плотностью событий, чтобы не приходилось скучать, но и поставить персонажа в действительно затруднительное положение, таким образом вызывая искренние переживания за героя/героиню у зрителей. И до поры до времени, пока авторы старательно придерживаются этой формулы, у них получается интересное, событийное, напряженное кино, которое смотришь с удовольствием.

Стоит отметить и чувство полной безысходности, буквально преследующее героиню, нависающее над ней свинцовой тучей, что только добавляет напряжения. А также музыкальное сопровождение, прекрасно работающее на мрачную атмосферу ночного города, в темных закоулках которого случаются плохие вещи.

Однако где-то после первого часа хронометража повествование сворачивает куда-то не туда, что стремительно портит общее впечатление от увиденного. Кроме того, что героическая Линетт попадает во все более бессмысленные и сомнительные ситуации, создатели резко смещают акценты, игнорируя предыдущее содержание. А ближе к концовке кино вообще меняет жанр, трансформируясь из остросюжетного триллера в остросоциальную семейную драму. Но так это не работает.

От закадровых голосов, твердящих о бедности и скачках цен на аренду жилья, не остается и следа. Как и от увлекательного триллера. Зато мы узнаем больше подробностей о бурном прошлом многострадальной блондинки, а затем становимся свидетелями выяснения отношений между матерью и дочерью. Но проникнуться ими не получится ни в коем случае — нельзя вот так менять правила игры во время самой игры и надеяться, что это кому-то понравится.

Завсегдатая нынешних экранов Ванесса Кирби выдает уверенный перфоманс отчаянной женщины, оказавшейся на краю метафорической пропасти: «Почему ты такая бешеная?» — прямым текстом спрашивает у нее старший брат. А еще второй месяц подряд после «Фантастической 4: Первые шаги» актриса выступает в украинском прокате синхронно с Педро Паскалем. Правда, теперь в разных проектах — исполнителя роли Мистера Фантастика вы можете увидеть в соседнем зале кинотеатра в «Эддингтоне» Ари Астера.

После просмотра трудно избавиться от мысли, что лучше бы авторы продолжали гнуть линию чистого, динамичного криминального триллера до финала. Пусть даже с кучей сценарных условностей, зато без неуместных примесей в виде невнятных драматических отношений матери и дочери и, соответственно, скуки. Не добавляет поводов для радости и тот факт, что самым заметным результатом многочисленных скитаний Линетт станет разве что то, что на утро портлендский хлебозавод не досчитается работящей сотрудницы. Или, правильнее, частное предприятие какого-то состоятельного господина.