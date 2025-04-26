Рецензия на фильм «Перерождение: Дом, милый дом» / Home Sweet Home: Rebirth

С 24 апреля на экранах кинотеатров из адских врат вылезло демонское отродье в экшеновом фильме ужасов «Перерождение: Дом, милый дом», снятом по мотивам видеоигры Home Sweet Home, увидевшей свет в 2017 году. Прокатчик позиционирует этот проект как «экшен-хоррор по популярной франшизе survival видеоигр-бестселлеров, вдохновленный серией Outlast». Что же в итоге получилось у создателей ленты — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: поначалу ленту по крайней мере не скучно смотреть; афишируемый во всех промоматериалах как главная приманка демон-скелет выглядит довольно эффектно; Минусы: фильм практически не передает дух игры; слабенькие визуальные эффекты, вследствие чего встречи героев с демонами трудно назвать увлекательными; чем дальше идет фильм — тем хуже он становится; отсутствие яркого злодея; демон-скелет беспомощен и существует сугубо ради антуража; 4.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Перерождение: Дом милый дом» / Home Sweet Home: Rebirth

Жанр экшен-хоррор о сверхъестественном

Режиссеры Стеффан Хакер, Александер Кисль

В ролях Микеле Морроне, Уильям Мозли, Урассая Спербунд, Александер Ли

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Бывший полицейский Джейк наконец смог вырваться вместе с женой Пранг и дочерью Лу в отпуск в Бангкок. Но даже в эти беззаботные моменты мужчина вынужден постоянно висеть на телефоне и решать какие-то рабочие вопросы. Впрочем, совсем скоро отстраненность Джейка покажется для семьи наименьшей проблемой — в ТЦ, куда пожаловали туристы, наведывается какой-то сумасшедший маньяк и начинает палить из автомата во всех, кто попадет ему на глаза.

Отважный Джейк решает разобраться с мерзавцем, и ему удается обезвредить безумного убийцу. Но эти разборки приводят к неожиданному взрыву, после которого главный герой приходит в себя уже в совершенно другом мире. На столицу Таиланда обрушивается настоящий апокалипсис, и среди существ, прибывших из самого ада, Джейк объединяет усилия с таинственным монахом-послушником Ченом, чтобы не только найти жену и дочь, но и остановить приток демонических сил в наш страждущий мир.

Интересное наблюдение — «Перерождение: Дом, милый дом» стал одной из трех(!) апрельских экранизаций компьютерных забав в украинском прокате наряду с недавним «Minecraft: Фильм» и «Until Dawn: До рассвета», который сейчас идет параллельно. И это если не брать во внимание старт второго сезона «Одних из нас», накануне премьеровавшегося на MEGOGO.

«Дом, милый дом» выглядит значительно скромнее на фоне вышеупомянутых адаптаций, однако лишь подтверждает тот факт, что сейчас перенос видеоигровых мотивов в плоскость киноэкрана трендовый как никогда. Вот это и есть настоящее перерождение.

Новинка стала результатом тайско-американской копродукции, причем в производстве была задействована компания Yggdrasil Group, также занимавшаяся разработкой оригинальной игры. Ленту делали с прицелом на международный рынок, хотя, конечно, по меркам американского она выглядит, скажем так, невзрачной. И именно из-за этих амбиций элементы тайского фольклора из игры были по большей части проигнорированы, а главные герои представлены как туристы, а не жители Бангкока.

Начинается кино довольно бодро — не успевает пройти и 15 минут, как мы увидим одержимого с автоматом наперевес, а чуть позже — что-то вроде нашествия ходячих мертвецов, только зомби здесь — не совсем зомби. Появится в кадре и неубиваемая ученица с канцелярским ножом, чем наверняка порадует поклонников игры (как, например, и кровавые порталы), но ее предысторию авторы благополучно отбросили.

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Даже несмотря на далеко не безграничные возможности, создатели не ограничиваются тесными темными коридорами родом из экранизаций 2000-х вроде Resident Evil и Doom, которые к тому же уместны в контексте первоисточника. Киноделы не отказывают себе в удовольствии хоть как-то масштабировать действо, поэтому наряду со страстями в торговом центре соседствует их желание, в лучших голливудских традициях, смаковать апокалипсис. С общими планами пылающего мегаполиса, сценами тотального хаоса и, конечно же, главными героями в эпицентре начала конца.

Ближе к середине хронометража среди бангкокских многоэтажек будет разгуливать огромное одоробло — демон-скелет размером с кайдзю, что выглядит довольно эффектно, но с точки зрения пользы для своей инфернальной братии — абсолютно беспомощно.

Итак, первая половина фильма пусть и не является многообещающей и не способна особо удивлять, но проходит живо, по крайней мере в сон во время просмотра не клонит. А вот во второй, когда в повествование полноценно вступает монах-послушник и объясняет, что за чертовщина тут творится, уровень идиотизма начинает стремительно расти. Да, пожалуй не стоит ожидать сложной мифологии от адаптации тайской игры, но предложенное в рамках кино мироустройство совершенно нежизнеспособно.

Весь местный чудо-замес основывается не то что на вторичных, а на изрядно заржавевших, давно износившихся повествовательных тропах. На таких сегодня едва ли можно построить вменяемую историю.

Начинается она с фразочек «ты — избранный» и «от своей судьбы не убежишь», подкрепляется типичными метаниями между реальностями живых и мертвых, которых хватало ну хоть в «Сверхъестественном» (в нашем мире духи нуждаются в физической оболочке). А завершаются сплошь невнятными финальными разборками, которые сойдут за Mortal Kombat на минималках — воинственные азиаты со сверхъестественными способностями прилагаются. Кратковременные сцены с присутствием в кадре демонических существ оставляют желать лучшего: сами монстры зделаны не лучшим образом, а смехотворные сражения с ними не выдерживают никакой критики.

Что получилось в итоге? Кино, основанное на игре, которое важные составляющие этой игры предпочитает в основном игнорировать. Фильм о демонах, больше похожий на фильм о зомби. Бюджетный апокалипсис, прикидывающийся блокбастером. В конце концов, заявка на что-то, вдохновлённое Outlast, и исполнение, не сильно далеко ушедшее от какого-нибудь Doom: Annihilation.