Рецензия на фильм "С вершин до низин" / Highest 2 Lowest

5 сентября на платформе Apple TV+ вышел криминально-детективный триллер «С вершин до низин» американского режиссера Спайка Ли с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Сюжет ленты основан на романе «Выкуп Кинга» (1959) Эда Макбейна и является англоязычным римейком классики Акиры Куросавы «Рай и ад» (1963). В обзоре ниже рассказываем, что представляет собой современное переосмысление этой истории об ошибочном киднеппинге.

Плюсы: присутствие захватывающих и напряженных моментов и сцен, что для жанра триллера жизненно необходимо; актерская игра Дензела Вашингтона; попытка идти собственным путем, а не слепое следование за прославленным предшественником; Минусы: невыразительность авторского высказывания; странное как по содержанию, так и по форме кино; сомнительные сценарные и режиссерские решения; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«С вершин до низин» / Highest 2 Lowest

Жанр криминальный триллер, детектив

режиссёр Спайк Ли

В ролях Дензел Вашингтон, A$AP Rocky, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера, Ice Spice, Дин Уинтерс, Джон Дуглас Томпсон, Лашанз, Обри Джозеф, Энтони Рамос

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Когда-то Дэвид Кинг основал музыкальный лейбл Stackin’ Hits Records, который в итоге стал чрезвычайно успешным и прибыльным. Сейчас у Дэвида роскошная квартира в фешенебельном районе Нью-Йорка, слава, репутация, красавица-жена и сын-подросток, подающий надежды в баскетболе. Но на первый взгляд такая идеальная жизнь — не более чем иллюзия, ведь тектонические изменения в музыкальной индустрии (в одном из диалогов звучит фраза «ИИ — будущее музыки«) привели к тому, что компанию Дэвида хотят поглотить, и это его категорически не устраивает.

Но настоящие проблемы для Кинга только начинаются — звонком по телефону неизвестный сообщает, что похитил его сына и требует $17,5 млн. Впоследствии оказывается, что во время похищения произошла ошибка, и на самом деле в беде оказался сын водителя и хорошего друга Дэвида — Пола. Однако для похитителя это ничего не меняет, и главный герой предстает перед тяжелым моральным выбором, ведь спасение чужого ребенка будет стоить ему музыкального детища, которому он посвятил много лет своей жизни.

Если вы знакомы с творчеством Спайка Ли, то наверняка знаете, что его фильмы в первую очередь сосредоточены на афроамериканском сообществе и соответствующих персонажах. Например, за роль в биографической ленте «Малкольм Икс» (1992), посвященной известному афроамериканскому активисту, Дензел Вашингтон номинировался на «Оскар», «Золотой глобус» и получил Серебряного Медведя на Берлинале. А «Черный клановец» (2019) номинировался на шесть «Оскаров», в том числе за лучший фильм, адаптированный сценарий и режиссуру.

С Дензелом, кстати, Ли сотрудничает далеко не впервые, уже на протяжении 35 лет, пусть даже в последний раз они встречались почти два десятилетия назад на съемочной площадке криминального триллера «Не пойман — не вор» (2006). Да и римейки для постановщика тоже не в новинку — вспоминаем его версию культового «Олдбоя» (2003) Пан Чхан Ука, правда, получилась она довольно противоречивой.

Поэтому наверняка ни для кого не будет сюрпризом, что и римейк «Рая и ада» Куросавы в исполнении Спайка Ли существенно отличается от оригинала, хотя сюжетный каркас фактически тот же. Кроме того, что режиссер осовременил историю, она подверглась заметному смещению акцентов.

Практически сразу зрителя буквально тычут носом в роскошь, в которой привык существовать главный герой и его семья: лакшери апартаменты с прекрасным видом на Бруклинский мост, пышные произведения искусства на стенах (среди которых трудно не заметить отсылку к классике Куросавы), дорогие костюмы, украшения и тому подобное. Сама фамилия Кинг выглядит красноречиво. И поначалу все это наталкивает на мысль, что Ли пойдет по стопам прославленного японского коллеги касательно мотивации похищения. Но недаром вместо одного из руководителей обувной фабрики в исполнении Мифунэ Тосиро из Вашингтона сделали музыкального магната.

Проблема «С вершин до низин» заключается в том, что этот остросюжетный триллер/детектив Спайк Ли пытается сопроводить причудливостью формы и некоторыми сомнительными сценарными и режиссерскими решениями.

Для первого будет показательным неуместный логотип в монтажных склейках, смена цифры на присущее пленочным камерам изображение буквально в нескольких эпизодах, музыкальное оформление, сбивающее с толку. Почти на протяжении всего времени оно полностью диссонирует с происходящим на экране. Оправдать такой подход можно разве что в сцене погони за похитителем, где напряжение разбавляется легкомысленными латиноамериканскими песнями и танцами: это позволяет осознать, что дискомфортно не только нам у экрана, но и героям. Второе касается смыслового наполнения в целом и конкретных эпизодов в частности.

Основная мысль оригинала относительно вопиющего классового неравенства здесь по сути сходит на нет, но взамен никакого внятного высказывания от Спайка Ли не поступает. Ну да, к персонажу Вашингтона полицейские относятся с куда большим уважением, чем к его водителю Полу, к тому же бывшему заключенному. Да и единственный белый коп, скажем так, куда менее симпатичен, чем окружающие.

Где-то там на фоне звучат пассажи о важности общественного мнения (и как следствие о культуре отмены) и безжалостности капитализма, и это где-то перекликается с Куросавой. О деньгах и славе. Но все эти нюансы вместе, во-первых, неуклюже путаются между собой, а во-вторых — отнюдь не провоцируют воспринимать ленту как нечто авторски вменяемое, идейно значимое.

Возникают вопросы и к «отношениям» главного героя с антагонистом, личность которого по понятным причинам раскрывать не будем. Если у Куросавы злодей был хитрой завистливой сволочью, то у Ли он — обычный высокомерный дурак.

В общем получилось как-то тонально неровно и немного странно как по содержанию, так и по форме. Здесь есть интересные моменты и пространство для актерской игры Дензела Вашингтона, что уже неплохо. Но ленте не хватает идейного стержня, чтобы после просмотра зритель мог честно себе признаться, что эти два с лишним часа у экрана прошли не зря.