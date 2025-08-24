Рецензия на фильм "Трое"

Украинское кино в последние годы все смелее заглядывает в жанры, которые раньше казались недосягаемыми. Приключенческий экшен один из них. Трейлер «Трое» мог обещать масштаб, динамику и драйв, не уступающий западным образцам. Но удалось ли отечественным авторам действительно создать что-то качественное и конкурентное? Или, возможно, фильм стал лишь еще одной попыткой найти собственный стиль в жанре, где легко впасть в клише?

Плюсы: Сильная визуальная составляющая, красивые локации и операторская работа; музыкальное сопровождение поддерживает темп и эмоции; попытка украинского экшена с собственным характером Минусы: Странный и рваный темп; сюжет иногда сложно воспринимать; персонажи прописаны поверхностно; некоторые сцены экшена выглядят халтурно или карикатурно; общая эмоциональная отдача иногда теряется из-за скорости монтажа 5.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Трое»

Режиссер Иван Кравчишин

Жанр боевик, приключения, исторический

В ролях Артемий Егоров, Роман Ясиновский, Евгений Поднебесный, и др.

Премьера 21 августа 2025 года, кинотеатры

Фильм «Трое» сразу бросается в зрителя своим энергичным стартом и интересной идеей, которая пытается совместить украинский экшен с драматическими нотами выживания и дружбы. Уже в начале заметно, что авторы пытались создать кино с мощным месседжем: враг единственный и постоянный, а настоящая сила — во взаимоподдержке и правильных мотивах.

Идея привлекательна, и в некоторых моментах сюжет даже выглядит свежо и интригующе, заставляет зрителя следить за событиями. Однако с реализацией все немного сложнее. Темп фильма странный и рваный, монтаж часто подталкивает буквально «ухватиться за что угодно», чтобы не потеряться в сюжете, и из-за этого эмоциональная отдача местами теряется. Впечатление такое, будто авторы хотели втиснуть максимум событий в короткий хронометраж, но не всегда получалось четко подать историю и взаимосвязи между героями.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Персонажи — самая большая проблема картины. Они вроде бы и харазматичные, но не интересные. Ни протагонисты, ни антагонисты не вызывают сильного эмоционального отклика.

Иногда в главных героях можно заметить что-то живое, какие-то интригующие черты, но это быстро теряется из-за поверхностной прописки. Антагонистов ты здесь ненавидишь не из-за классной прописи, а из-за их принадлежности. Не сказать что это большой плюс в копилку сценария, правда? Но тут хочется отметить, что создатели хотя бы пытались создать собственную, локальную атмосферу угрозы, а не просто копировать западные шаблоны.

Визуальная составляющая фильма — это то, что действительно впечатляет. Локации выбраны удачно, операторская работа порой выглядит почти кинематографично, сцены действительно красивые и живые, иногда — даже потрясающие.

Музыкальное сопровождение добавляет эмоциональности и помогает держать темп, хотя некоторые экшен-сцены выглядят карикатурно и недоделано, что немного бьет по общему впечатлению. Актеры играют хорошо, без ярких перформансов, но и не проваливают роли; в большинстве случаев они просто выполняют функцию носителей сюжета, а не его драйверов.

Отдельно стоит упомянуть атмосферу, которую создают локации. В фильме буквально пахнет Украиной тех времен — полями, дорогами, небольшими городками. Это не искусственные декорации, а настоящие живые места, которые вызывают ощущение дома, даже если история наполнена экшеном и напряжением. Именно эта узнаваемость делает картину ближе, добавляет эмоциональной силы и создает очень правильное настроение.

«Трое» не хочется ругать за все сразу, потому что это вполне логичный шаг для украинского кино в жанре приключенческого экшена. Идея интересная, попытка амбициозная, а некоторые сцены выглядят действительно зрелищно. Но пока видим типичные для первых шагов ошибки: слабый сценарий, странный темп и местами халтурные экшен-сцены.

В будущем украинский боевик, тем более исторический, точно найдет свой пик, и «Трое» можно воспринимать как одну из важных ступенек к этому. Фильм стоит внимания, потому что он показывает, что украинское кино способно на большее, даже если пока не дотягивает до полного потенциала.