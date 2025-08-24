Кино Кино 24.08.2025 comment views icon

Рецензия на фильм "Трое"

author avatar

Александр Наумец

Автор статей и рецензий

Рецензия на фильм "Трое"

Украинское кино в последние годы все смелее заглядывает в жанры, которые раньше казались недосягаемыми. Приключенческий экшен один из них. Трейлер «Трое» мог обещать масштаб, динамику и драйв, не уступающий западным образцам. Но удалось ли отечественным авторам действительно создать что-то качественное и конкурентное? Или, возможно, фильм стал лишь еще одной попыткой найти собственный стиль в жанре, где легко впасть в клише?

Рецензия на фильм "Трое"

Плюсы:

Сильная визуальная составляющая, красивые локации и операторская работа; музыкальное сопровождение поддерживает темп и эмоции; попытка украинского экшена с собственным характером

Минусы:

Странный и рваный темп; сюжет иногда сложно воспринимать; персонажи прописаны поверхностно; некоторые сцены экшена выглядят халтурно или карикатурно; общая эмоциональная отдача иногда теряется из-за скорости монтажа

5.5/10
Оценка
ITC.ua

«Трое»

Режиссер Иван Кравчишин
Жанр боевик, приключения, исторический
В ролях Артемий Егоров, Роман Ясиновский, Евгений Поднебесный, и др.
Премьера 21 августа 2025 года, кинотеатры

Фильм «Трое» сразу бросается в зрителя своим энергичным стартом и интересной идеей, которая пытается совместить украинский экшен с драматическими нотами выживания и дружбы. Уже в начале заметно, что авторы пытались создать кино с мощным месседжем: враг единственный и постоянный, а настоящая сила — во взаимоподдержке и правильных мотивах.

Идея привлекательна, и в некоторых моментах сюжет даже выглядит свежо и интригующе, заставляет зрителя следить за событиями. Однако с реализацией все немного сложнее. Темп фильма странный и рваный, монтаж часто подталкивает буквально «ухватиться за что угодно», чтобы не потеряться в сюжете, и из-за этого эмоциональная отдача местами теряется. Впечатление такое, будто авторы хотели втиснуть максимум событий в короткий хронометраж, но не всегда получалось четко подать историю и взаимосвязи между героями.

"Троє"

Персонажи — самая большая проблема картины. Они вроде бы и харазматичные, но не интересные. Ни протагонисты, ни антагонисты не вызывают сильного эмоционального отклика.

Иногда в главных героях можно заметить что-то живое, какие-то интригующие черты, но это быстро теряется из-за поверхностной прописки. Антагонистов ты здесь ненавидишь не из-за классной прописи, а из-за их принадлежности. Не сказать что это большой плюс в копилку сценария, правда? Но тут хочется отметить, что создатели хотя бы пытались создать собственную, локальную атмосферу угрозы, а не просто копировать западные шаблоны.

Визуальная составляющая фильма — это то, что действительно впечатляет. Локации выбраны удачно, операторская работа порой выглядит почти кинематографично, сцены действительно красивые и живые, иногда — даже потрясающие.

"Троє"

Музыкальное сопровождение добавляет эмоциональности и помогает держать темп, хотя некоторые экшен-сцены выглядят карикатурно и недоделано, что немного бьет по общему впечатлению. Актеры играют хорошо, без ярких перформансов, но и не проваливают роли; в большинстве случаев они просто выполняют функцию носителей сюжета, а не его драйверов.

Отдельно стоит упомянуть атмосферу, которую создают локации. В фильме буквально пахнет Украиной тех времен — полями, дорогами, небольшими городками. Это не искусственные декорации, а настоящие живые места, которые вызывают ощущение дома, даже если история наполнена экшеном и напряжением. Именно эта узнаваемость делает картину ближе, добавляет эмоциональной силы и создает очень правильное настроение.

"Троє"

«Трое» не хочется ругать за все сразу, потому что это вполне логичный шаг для украинского кино в жанре приключенческого экшена. Идея интересная, попытка амбициозная, а некоторые сцены выглядят действительно зрелищно. Но пока видим типичные для первых шагов ошибки: слабый сценарий, странный темп и местами халтурные экшен-сцены.

В будущем украинский боевик, тем более исторический, точно найдет свой пик, и «Трое» можно воспринимать как одну из важных ступенек к этому. Фильм стоит внимания, потому что он показывает, что украинское кино способно на большее, даже если пока не дотягивает до полного потенциала.

Спецпроекты
«Людям не доведеться жити поруч із будмайданчиком». Кейс Intergal City, що створюють як цілісну екосистему
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Вывод:

"Трое" однозначно не прорыв в жанре для нашего кино, но вполне честная попытка украинского кинематографа показать себя в большом экшене. Идея фильма интересна, мотивы героев понятны, визуальная часть и музыка делают свое дело, держа зрителя в напряжении. Основные проблемы — рваный темп, поверхностно прописанные персонажи и иногда картонные боевые сцены. Несмотря на это, картина вызывает уважение за смелость попробовать, и она показывает, что украинский экшен имеет потенциал для развития. Для зрителя это приятный опыт, который дает идею о том, куда движется наше кино, и что еще впереди ждет больше продуманных и зрелищных историй.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart
«Храм» Константина Valde Ульянова: загадочная фантастика, провоцирующая на размышления. Рецензия ITC.ua
Рецензия на фильм "Граф Дракула. История любви"/ Dracula: A love tale
Рецензия на фильм "Ночь всегда наступает" / Night Always Comes
Рецензия на фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer
Рецензия на фильм "Ограбление" / The Pickup
Рецензия на фильм «Кирпич» / Brick
Рецензия на фильм «М3ГАН 2.0» / MEGAN 2.0
«Кайдашева семья против упырей» Алексея Деканя: новый мешап, щекочущий нервы. Рецензия ITC.ua
10 замечательных фантастических фильмов, которые основаны на комиксах
10 культовых фантастических фильмов, которые оценили не сразу
Рецензия на сериал "Дым" / Smoke
Рецензия на мультфильм «Элио» / Elio
Самые интересные новые фильмы августа 2025 года
Рецензия на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World Rebirth
Рецензия на фильм "Одно целое" / Together
Рецензия на фильм «Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps
Рецензия на фильм «Супермен» / Superman
Рецензия на фильм «Старая гвардия 2» / The Old Guard 2
10 научно-фантастических фильмов, которые предлагают оптимистичный взгляд на будущее
Рецензия на третий сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить