Рецензия на фильм "Ужас" / The Dreadful

20 февраля состоялась цифровая премьера фолк-хоррора с очень незатейливым названием The Dreadful, или как еще проще локализовали ленту в Википедии «Ужас». В кадре зрители увидят воссоединение звезд «Игры престолов» (2011-2019) Кита Харрингтона и Софи Тернер, которые сыграли Джона Сноу и Сансу Старк соответственно. О Тернер вспоминаем второй раз за последний месяц после выхода на Prime Video сериала «Ограбление» — обзор этого криминального триллера также есть на сайте. А вот чего ждать зрителям от текущей новинки — выложили в рецензии.

Плюсы: мрачная атмосфера, подкрепленная историческим сеттингом и соответствующими английскими пейзажами; актерское выступление Марсии Гей Гарден; Минусы: это ужасы, которые не пугают и даже не держат в напряжении; абсолютное отсутствие романтической химии между персонажами, где она предполагалась; в целом лента предлагает сплошную скуку; 3.5 /10 Оценка

«Ужас» / The Dreadful

Жанр фолк-хоррор

Режиссёрка Наташа Кермани

В ролях Софи Тернер, Кит Харингтон, Марсия Гей Гарден, Лоуренс О’Фуарейн, Джонатан Ховард

Премьера цифровые сервисы

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

В жутко мрачной Англии эпохи Позднего средневековья живут в нищете молодая религиозная женщина Анна и ее свекровь Морвен. Муж Анны и, соответственно, сын Морвен Шеймус давно находится на Войне Красной и Белой роз. Вдруг оттуда в поселок возвращается давний друг супругов, рыбак Джаго, который сообщает неутешительную новость о том, что Шеймус погиб.

Кроме чувства горя новоиспеченную вдову тревожат видения загадочного рыцаря на белом коне. Еще и Морвен с настойчивостью Доминика Торетто постоянно твердит о преданности семье. Но вскоре Анна узнает страшную правду и понимает, что дальше так продолжаться не может.

Встречайте, зрители, новую работу от режиссерки и сценаристки Наташи Кермани, хотя вряд ли это имя вам о чем-то скажет. И оно неудивительно — оценки полнометражных лент чудо-художницы на IMDb варьируются от 5,1 за дебютный «Shattered» (2017) до 4,2 за ее предыдущий фильм «Abraham’s Boys: A Dracula Story» (2025).





В этот проект Кермани ответственным удалось каким-то чудом заманить далеко не последних людей в индустрии — звезд «Игры престолов» Кита Харрингтона и Софи Тернер, при том что последняя сейчас на слуху на фоне грядущего сериала о Ларе Крофт. Плюс актриса выступила еще и как продюсер, и наверняка с ее подачи на съемочной площадке оказался бывший экранный брат.

Также в кадре фигурирует и обладательница «Оскара» Марсия Гей Гарден. Впрочем, учитывая то, что получилось в итоге, звездность имен на афише призвана скорее послужить маркетинговым целям, чем поспособствовать качеству фильма.

Сюжет «Ужаса» вдохновлен буддийской притчей, где говорится о матери, которая, испытывая отвращение к связи своей дочери со священником, использовала маску, чтобы изобразить демона и напугать девушку. Женщина добивалась того, чтобы дочь поверила, будто она проклята. В итоге в качестве наказания маска прилипла к лицу своей хозяйки (где-то здесь икнулось мистеру Джиму Керри), и когда страждущая начала умолять об освобождении, вредная вещица оторвала плоть с ее лица. Именно на этой веселой истории основывалась и японская «Онибаба» (1964) Кането Синдо.

Очевидно, что Кермани пытается насытить повествование густым слоем мрачной атмосферности — наряду с туманными английскими пейзажами все в кадре кричит об обреченности и отчаянии. Картинка умышленно в основном обесцвечена, все вокруг очень страдальческие и грустные, еще и этот проклятый рыцарь повсюду бродит, как будто и без него у нищих дамочек мало хлопот.

Но какой смысл в той атмосфере, когда эти медлительные недоужасы не то что не пугают и даже не держат в напряжении, а разве что убаюкивают — если героиням грозит голодная смерть, то зритель рискует помереть со скуки.

Кажется, единственная, кто здесь действительно выкладывается и, соответственно, способна вызвать хоть какой-то зрительский отклик, это Марсия Гей Гарден, которая по сути изображает ту самую псевдорелигиозную сумасшедшую тетку из «Мглы» (2007). В одной из сцен, где она вооружена ножом и одета в черный балахон, только соответствующей маски не хватает, чтобы перед нами предстало Призрачное лицо из «Крика» (обязательно обратите внимание на наш лонгрид, посвященный культовой метафраншизе).

Все остальные или откровенно отбывают номер, или решительно не понимают, что от них требуется.

Софи Тернер полтора часа разгуливает в кадре с одинаково каменным выражением лица, от чего просмотр становится еще более грустным. Про Кита Харрингтона и сказать толком нечего — в романтическую химию этих двоих верится не больше, чем в то, что местные персонажи действительно страдают от голода.

Примечательно, что в одном из интервью госпожа Наталья озвучила такое: «Дружба и химия между актерами просто завораживают, и это один из моих любимых аспектов фильма». В то время как сама Тернер признавалась, что во время сцены поцелуев с Харрингтоном оба чувствовали себя максимально некомфортно. Интересно получается.

О чем же сам фильм? Чистой правдой было бы сказать, что ни о чем. Однако сделаем хотя бы вид более глубокого анализа и для галочки отметим буквально потерю человеческого лица кого-то из героев на фоне жизненных невзгод. Вот и вся нехитрая метафора.

Наряду с цифровым релизом 20 февраля компания Lionsgate выпустила фильм также в некоторых американских кинотеатрах. Не повезет же тем бедолагам, которые попадут на это в кино.