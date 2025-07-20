Рецензия на фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer

17 июля на экраны кинотеатров вернулась популярная слэшер-франшиза 90-х «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сейчас уже с четвертым фильмом. Наряду с новыми действующими лицами — компанией непутевой молодежи, решившей скрыть спровоцированное кем-то из них летальное ДТП и жить себе дальше — в серию вернулись ее ветераны Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. В этом обзоре с грустью констатируем, что некоторым призракам из далекого прошлого лучше вообще не возвращаться.

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Плюсы: несколько захватывающих сцен, в том числе аутентичных для жанра слэшера; Минусы: снова нам предлагают наблюдать за тем, как очередной маньяк разбирается с кучкой очередных неинтересных болванчиков, и выглядит это очень безыдейно; то, как сценаристы обходятся со «старичками», выглядит издевательством; финальные твисты жалкие; камео плохо реализовано; слабенький юмор; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом / I Know What You Did Last Summer

Жанр слэшер

Режиссёрка Дженнифер Кейтин Робинсон

В ролях Мэдлин Клайн, Чейз Суи Вондерс, Джона Хауэр-Кинг, Фредди Принц-младший, Дженнифер Лав Хьюитт, Билли Кэмпбелл, Остин Николс

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

После одного пафосного торжества компания школьных друзей отправляется смотреть на фейерверки. Остановившись на обочине, один из парней начинает дурачиться прямо посреди дороги, что приводит к аварии. Авто неизвестного водителя срывается в пропасть, а группа ошарашенных парней и девушек решает никому не рассказывать об этом случае и забыть о нем, как о страшном сне.

Следующим летом жизнь героев превращается в ад, когда блондинка Даника, настырно пытающаяся выскочить замуж, получает тревожную записку с той самой надписью «Я знаю…» и далее по тексту. Не заставит себя ждать и появление маньяка-рыбака с хрестоматийным крюком мясника наперевес. Теперь обреченным будет точно несладко.

На волне успешного постмодернистского переосмысления слэшера, устроенного Уэсом Крейвеном в его культовом «Крике» (1996), стало понятно, что безжалостные маньяки, гоняющиеся за испуганными школьниками, по-прежнему могут быть интересны зрителю. Годом позже вышла первая часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сюжет которой основывался на одноименном романе Лоис Дункан. Примечательно, что сценаристом обоих молодежных ужастиков выступил Кевин Уильямсон, однако, в отличие от крейвеновского хита, на этот раз на переизобретение велосипеда никто не претендовал.

На самом деле фильм оказался довольно посредственным, но на фоне зарождающейся жанровой активности и симпатичных актеров в кадре он стал коммерческим хитом, так что продолжение было вопросом времени. Но лучше бы его не было. «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» (1998) вернул в обойму Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца-младшего и вместе с тем походил на сделанную на скорую руку автопародию. А о никчемном триквеле «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», вышедшем в 2006-м сразу на видео и привнесшим в мифологию неуместные элементы сверхъестественного, в приличном обществе вспоминать не принято.

Поскольку слэшер в очередной раз задышал полной грудью, невозможно найти более подходящего момента для реанимации этой изрядно подзабытой франшизы. В пример, конечно, в первую очередь ставим успешное возвращение на экраны «Крика».

Как доказательство сегодняшней трендовости жанра берем также во внимание извечное противостояние Лори Строуд и бессмертного Майкла Майерса в «Хэллоуине». Кровавое распиливание тиктокеров Кожаным лицом в «Техасской резне бензопилой» образца 2021 года. Эксплуатацию клоунов («Ужасающий», «Клоун Френдо»). Ну и как не вспомнить об успехе недавнего «Пункта назначения: Родовое проклятие» — еще одного молодежного хоррора давно ушедшей эпохи, о которой так любят вспоминать миллениалы.

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И это не говоря о более мелких жанровых представителях, которые систематически появляются на экранах и нередко разбавляют побеги от маньяка классическими тропами из других направлений кино, как вот «день сурка» («Счастливого дня смерти»), обмен телами («Дичь»), путешествия во времени («Абсолютный убийца», «Временной срез») и т.д.

Поэтому в контексте рисков авторы новейшей версии должны бы чувствовать себя спокойнее своих предшественников. Если в 97-м те ориентировались на бешеный успех «Крика» и имя Кевина Уильямсона в сценаристах да и только, то нынешние киноделы выступают на куда более безопасной территории. Или, если хотите, на изрядно протоптанной жанровыми собратьями тропе. Да и игру на ностальгических чувствах зрителей никто не отменял.

Но даже в столь благодатное для своего появления время фильм режиссерки Дженнифер Кейтин Робинсон выглядит очень неуверенно — это все еще тот же посредственный незатейливый слэшер родом из 90-х, только в 2025-м.

То есть 28 лет спустя практически ничего не изменилось. Опять здесь у нас компания молодых болванов, игра в кошки-мышки с таинственным убийцей, несколько кровавых расправ, большое разоблачение в финале. Занавес. Это настолько ленивое и банальное ничто, что даже умельцам из «Очень страшного кино» не будет над чем пошутить.

Касательно использования персонажей, как старых, так и новых, лента наступает ровно на те же грабли, что и многочисленные предшественники. Молодежь здесь как всегда беспомощна, а приглашенные для галочки ветераны — вопиюще лишние, ведь существуют в сюжете сугубо ради ностальгии по временам, «когда трава была зеленее и кино снимали лучше». Таким образом бесполезные пенсионерские выступления хорошо знакомых лиц провоцируют эмоции кардинально противоположные тем, которые пытались вызвать создатели. По большей части это злость и разочарование.

Особенно они ощущаются в бездарном финале, события которого мы, конечно же, раскрывать не будем, а также во время никудышного камео, от которого становится только хуже.

«Она такая сексуальная. Жаль, что мертва» — признается одна из героинь относительно Хелен Шиверс в исполнении Сары Мишель Геллар. Казалось бы, давно беспрекословно умерла и эта франшиза, но не тут-то было, ибо нашлись энтузиасты, которые достали ее трупик из уютного гроба. Целесообразность затеи крайне сомнительна, поэтому остается только надеяться, что следующим летом возвращаться в злосчастный Саутпорт никому не придется.

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