Rowenta Explorer Serie 20 Aqua (RR6871WH) — обзор робота-пылесоса





Не так давно мы с вами познакомились с относительно недорогой моделью робота-пылесоса от Rowenta. Но, она поддерживала только сухую уборку. Rowenta Explorer Serie 20 Aqua может предложить в том числе и влажную уборку. Пользоваться им проще простого. К тому же, его тоже не назовешь особо дорогим.

Комплектация

Комплект поставки пылесоса состоит из: робота, напольной зарядной станции, щеточки для чистки, основной и запасной тряпочки из микрофибры, панели для влажной уборки и пульта дистанционного управления. Разумеется, в коробке есть информативная и короткая инструкция, которая позволит без проблем разобраться с функциональностью Rowenta Explorer Serie 20.

Дизайн, сборка

Скромно, стильно и практично. Тут нет обилия глянца, как у Smart Force Extreme, с которым мы знакомились ранее, но это не портит облик. Пылесос целиком выполнен из практичного матового пластика.

Внешний вид устройства не привлекает особого внимания, он незаметен в интерьере и это скорее плюс. На верхней панели всего одна кнопка быстрого запуска, в нее также вписан световой индикатор активности. Дисплея нет, он есть на пульте ДУ. Кстати, пульт практичным не назовешь, он глянцевый, маркий, но симпатичный. Правда, свой внешний вид он будет сохранять недолго.

А вот зарядная станция полностью глянцевая, но если не смотреть на нее часто, то и не заметишь следы использования и пыль, которая будет на ней собираться. На зарядном устройстве есть световой индикатор питания, который гаснет когда пылесос подъезжает к контактам для зарядки.

Качество сборки корпуса отменное, съемных частей минимум, все сосредоточено внизу. На днище расположен отсек для аккумулятора, тут он съемный и его можно легко заменить. Рядом турбощетка, пара круговых щеточек для смахивания пыли и контакты для зарядки.

Контейнер для пыли вынимается сзади. Его объем 250 мл. В конструкции контейнера есть нюанс, который стоит учитывать. Дело в том, что щель для попадания пыли в контейнере не прикрыта резиновой заглушкой и, в момент когда вы вытаскиваете всю конструкцию, небольшая часть легкой пыли может покинуть контейнер. Поэтому я рекомендую вынимать контейнер не резко.

Функциональность Rowenta Explorer Serie 20 Aqua

Пылесос умеет выполнять сухую и влажную уборку, включаться по таймеру и, собственно, все. Возможности удаленного управления со смартфона в нем нет, для этого предусмотрен пульт. На пульте вы можете выставить время и дату уборки, а также выбрать один из трех типов передвижения по помещению: зигзагами, по периметру и в произвольном порядке. В этом плане по своим возможностям эта модель схожа со Smart Force от Rowenta.

Управление

Управление пылесосом выполняется максимально просто, можно разобраться даже без инструкции. Правда, она все же понадобится для корректного ухода за прибором. На пульте есть джойстик, кнопка запуска уборки, кнопки программирования времени и расписания, три варианта движения и кнопка возврата пылесоса на базу.

Сам джойстик будет не лишним, он нужен для ручного контроля над пылесосом. Это полезно в тех ситуациях, когда нужно чтобы пылесос проехал по определенным местам или даже несколько раз по одному и тому же месту. Им можно воспользоваться в любой момент уборки или даже не запуская сам процесс. Достаточно нажать на нужное направление и пылесос поедет по нему включив боковые и основную щетку.

Влажная уборка

Интересно реализована влажная уборка. Для нее необходимо набрать немного воды в резервуар, прикрепить его к днищу пылесоса и запустить уборку. Тут все очень просто. Важно помнить, что пылесос сам по себе никак не контролирует подачу воды, она попадает из емкости по капле на тряпочку из микрофибры, которая прикреплена на липучке к резервуару. Поэтому, если вы не хотите проводить влажную уборку, то достаточно просто отсоединить резервуар.

Сам резервуар очень небольшой по размеру и, примерно, за 20 минут он пустеет. С учетом того, что вода расходуется экономно, то луж за пылесосом не будет. Поверхности остаются лишь слегка влажными и этого достаточно для того чтобы сбить пыль.

Качество уборки Rowenta Explorer Serie 20 Aqua

С квартирой площадью 35 м2 пылесос управился примерно за 45 минут. При этом, полного заряда аккумулятора достаточно для 150 минут работы, что очень неплохо. Но, заряжаться он будет в течении 6 часов, впрочем, это не проблема.

Для уборки поверхности в арсенале Rowenta Explorer Serie 20 Aqua есть одна стандартная турбощетка и две боковые щетки с длинными щетинками. За счет своей длинны они хорошо справляются с труднодоступными местами. По мере движения пылесоса они вращаются вовнутрь и загребают мусор и пыль под турбощетку.

С пылью и мелким мусором пылесос справляется без проблем. Щетки хорошо работают вместе и гаджету очень редко приходится ездить несколько раз по одному и тому же месту.

Rowenta Explorer Serie 20 Aqua справляется с порогами и другими препятствиями высотой до 1 сантиметра. Выше — уже есть риск, что пылесос остановится или попытается объехать препятствие. Что касается навигации по квартире, то какие-то попытки проехать насквозь были только со прозрачными или зеркальными поверхностями. Но, так как пылесос двигается плавно, то проблем не возникало. Со всеми остальными препятствиями пылесос практически не сталкивается, а плавно останавливается перед ними и выбирает другой маршрут. С подъездами к лестнице тоже проблем нет, у Rowenta Explorer Serie 20 Aqua есть специальные датчики, которые не дадут ему упасть.