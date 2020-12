Sam & Max Save The World: безумные приключения вольной полиции

Несколько лет назад мы имели возможность наблюдать мини-ренессанс адвенчур «золотого века» LucasArts и Sierra Online, ознаменовавшийся выходом Remastered-версий целого ряда классических приключенческих игр, от The Secret of Monkey Island до Full Throttle. Если обновлённые издания двухмерных квестов отличались практически полностью перерисованной графикой, то 3D-проекты второй половины 1990-х, такие как Grim Fandango, довольствовались скорее косметическими изменениями на манер добавленного динамического освещения и обработанных напильником моделей персонажей. Решение выпустить в улучшенном виде Sam & Max Save the World оказалось, по правде говоря, несколько неожиданным: оригинал появился на свет в 2006–2007 годах и не успел ещё особо устареть, вполне запускаясь на современных компьютерах и поддерживая несколько разрешений экрана вплоть до вполне приличных 1600х1200. Чем же собирается порадовать нас свежеоснованная Skunkape Games и стоит ли уделять внимание новым приключениям Сэма и Макса?

Sam & Max Save the World Remastered Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Nintendo Switch

Разработчик Skunkape Games

Издатель Skunkape Games

Сайт, Steam, GOG

Сэм – если кто не в курсе, это внушительных размеров антропоморфный пёс, одетый в неизменные костюм и шляпу под «нуар-детектива», обычно спокойный, серьёзный и рассудительный, тогда как Макс – «гиперкинетическое кроликоподобное существо» небольшого роста и безо всякой одежды, отличающееся нездоровым цинизмом и склонностью к немотивированному насилию и вообще всяческому разрушению. Вместе они составляют оперативную группу вольнонаёмной полиции, всегда готовую навести – необязательно строго законными методами – порядок в типичном американском городе, населённом как людьми, так и подобными героям говорящими животными самых разных мастей и видов. Придумал эту парочку в 1987 году художник-карикатурист Стив Перселл: комиксы (а затем и мультфильмы) о приключениях Сэма и Макса отличались весьма своеобразным и часто чёрным юмором с немалой примесью сатиры в адрес поп-культуры и американского общества в целом, – однако куда большую популярность снискала компьютерная игра Sam & Max: Hit the Road, выпущенная в 1993 году легендарной LucasArts, где в то время работал и сам создатель дуэта вольных полицейских. Кстати сказать, римейка этой адвенчуры до сих пор так и не последовало, однако в 2000–2004 годах в разработке находилось её полноценное 3D-продолжение – Sam & Max: Freelance Police, увы, в итоге отменённое очередным руководством LucasArts как «экономически неоправданное».

К счастью, авторы погибшего проекта во главе с Дэном Коннорсом руки не сложили, а основали собственную компанию – Telltale Games, под крылом которой и выпустили отчасти основанную на прежних наработках Sam & Max Save the World, известную также как Sam & Max: Season 1 – ибо выходила эта игра с октября 2006-го по апрель 2007 г. в виде отдельных эпизодов, немало послужив на заре цифровой дистрибуции делу популяризации этого нового на то время способа распространения. За первым «сезоном» последовали второй и третий, ну а в последующие годы студия увлеклась уже скорее визуальными новеллами в духе широко известных The Walking Dead и Batman: The Enemy Within, придя в итоге к полному банкротству. Авторские права на франшизу Sam & Max выкупила новая студия Skunkape Games, основанная всё тем же Коннорсом (ушедшим из Telltale ещё в 2014–2015 гг., как раз в период принятия её руководством ряда ставших фатальными решений) и насчитывающая в своём составе чуть ли не всех авторов сериала десятилетней давности. Поначалу в планы новых-старых разработчиков входило всего лишь переиздание этих игр на Remastered.

Среди новшеств первым делом бросается в глаза даже не возросшее до широкоэкранного HD-уровня разрешение, а то самое динамическое освещение: фоновая графика ничуть не изменилась, но смотрится теперь несколько более сочно, объёмно и в целом привлекательно. Модели персонажей были основательно отшлифованы – причём в соответствии с замечаниями самого Стива Перселла, так что никакой угловатости уже не заметно, и Сэм с Максом, как и все прочие здешние обитатели, стали ещё более походить на своих прототипов из комиксов (ценой некоторого налёта сел-шейдинга), – а текстовые сообщения (как реплики при выборе тем в диалогах, так и подписи к активным объектам на экране) обзавелись белым фоном и стали куда читабельнее. Разговоров, кстати сказать, здесь огромное количество: как сообщается, весь звук был заново перекодирован из исходников по последним стандартам, а к музыкальному оформлению тот же самый композитор Джаред Эмерсон-Джонсон добавил несколько новых джазовых мелодий.

Англоязычная озвучка осталась прежней, за исключением одного тёмнокожего персонажа, зачем-то перезаписанного из соображений политкорректности. Помимо английского, на выбор предлагается ещё целых восемь вариантов субтитров, включая русский: локализация от «Буки», выпускавшей в своё время все эпизоды сериала на отдельных дисках, перекочевала в Remastered без каких-либо изменений. Качество перевода – терпимое (перерисованы даже некоторые картинки, но не все, а лишь «задействованные» в прохождении, так что на фоне прочих и оригинальных они смотрятся несколько странно), но до идеального никак не дотягивает. Впрочем, это относится к любой языковой версии, и ни одному толмачу тут не позавидуешь: мало какая игра может похвастаться таким количеством шуток, основанных на непереводимой игре слов и прочих местных идиоматических выражениях (словарному запасу Сэма, вероятно, позавидовал бы и сам Вильям наш Шекспир). Переводчики пытались творчески подойти к передаче местных прибауток и кое-что адаптировали сравнительно удачно, но, разумеется, не всё, – конечно, никто не мешает в любой момент переключиться в главном меню на язык оригинала (хотя для пущего эффекта тут потребуется чуть более уверенное знание английского, чем в большинстве других игр).

Управление также было основательно модернизировано: помимо классического point-and-click посредством мыши (нажатие левой кнопки отвечает за перемещение Сэма: Максом мы специально не управляем, он обычно следует за псом сам по себе) поддерживаются также контроллер и клавиши WASD. Чтобы заставить героев перейти на бег, можно как совершить двойной щелчок, так и зажать Shift на клавиатуре или правую кнопку мыши; последняя помогает также пропускать реплики в диалогах и осматривать предметы в инвентаре (получая при этом комментарии протагониста). Пожитки вольной полиции складываются в большую картонную коробку, изображение которой красуется в левом нижнем углу, – заглянуть вовнутрь можно также нажатием колёсика мыши или клавиши «Tab». Наконец, ещё одно новшество – опциональная подсветка на экране всех активных точек при нажатии «Т», сводящая на нет весь пиксельхантинг: не то чтобы его было так уж и много, просто камера тут автоматическая и оптимальные для обзора ракурсы принимает не всегда, так что, несмотря на всю яркость палитры и чёткость объектов, выделение наиболее полезных из них несколько упрощает прохождение. Кроме этого, были также сделаны и различные чисто косметические правки по части фонов и даже одной-двух загадок, но заметить их можно разве что при покадровом сравнении обеих версий Sam & Max Save the World.

Что касается игрового процесса, то он не претерпел никаких изменений сравнительно с 2006 годом; оригинальная Sam & Max Save the World была одной из первых проб пера Telltale Games и оставалась ещё классической адвенчурой с загадками, основанными на выборе реплик при разговорах со встречными персонажами и на сборе и использовании полезных предметов (комбинировать их в инвентаре возможности не представится). Ну и – какой же полицейский детектив без погони: временами обычный квестовый процесс разбавляется аркадными вставками, но в очень уж минимальном количестве. Помимо гонок на DeSoto за преступниками, будут также периодическая стрельба по целям из револьвера (неизменно присутствующего в инвентаре Сэма) и памятная ещё по 1993 году забава Whack A Rat – с битьём молотком по высовывающимся из дыр крысам. Впрочем, никаких неудобств эти моменты не доставят даже поклонникам мирных и неторопливых адвенчур. Куда более заметное влияние на содержание прохождения оказывает эпизодический формат: перед нами оказываются, по сути, шесть отдельных игр, пусть и объединённых общим мета-сюжетом и большинством знакомых персонажей. Запустить из главного меню можно любой из выпусков, однако в силу упомянутой связности делать это настоятельно рекомендуется в порядке их очерёдности, иначе многое останется непонятным.

Способ распространения сказывается и на общей камерности места действия: большую часть времени мы проведём в пределах одного-единственного квартала большого американского города, соответствующего по общей атмосфере где-то так концу 1980-х. По центру располагается здание с штаб-квартирой вольной полиции: помимо Сэма с Максом, в их кабинете обитает ещё и Двузубый Джимми – крысёнок, отличающийся крайне вредным характером и по своим занятиям близкий к преступному миру. Ещё двое запоминающихся персонажей – каждый по-своему сумасшедший – занимают здания по соседству: колоритный продавец «Недовольственного магазина» Боско страдает паранойей и для каждого эпизода переодевается в новую маскировку, от английского аристократа до советского гражданина в ушанке и фэнтезийного полуэльфа, а Сибил Пандемик известна тем, что постоянно меняет род деятельности, преобразуя своё заведение то в салон татуировок, то в приёмную психоаналитика, то в редакцию газеты, посвящённой контактам с инопланетянами.

Разумеется, встретимся мы и с немалым количеством новых лиц. Так, героями первой серии оказываются трое бывших малолетних телезвёзд, внезапно попадающих под воздействие сильного гипноза и тем самым наносящих ущерб обществу: кстати сказать, «спасать мир» мы с Сэмом и Максом станем именно от этой угрозы всеобщего одурманивания, распространять которую будут самые разные и необычные злодеи, от телеведущих до представителей игрушечной мафии Дона Медвежонни. С подробностями сюжетной линии, естественно, лучше будет ознакомиться лично, так что заметим только, что ожидает нас и полёт на Луну, и участие в качестве исполнителей главных ролей сразу в нескольких телесериалах, представляющих собой откровенную и не далеко не самую беззубую пародию, и игра в карты в казино, и путешествие в мир массовой онлайн-RPG, которая в самый неподходящий момент вдруг превращается в текстовый квест. Но что хочется отметить особо, так это эпизод четвёртый под названием «Смерть Аврааму Линкольну!», где нам предстоит сначала ликвидировать вконец свихнувшегося (ну или не совсем) президента США, а затем участвовать в предвыборной гонке, состязаясь с весьма необычным кандидатом, стремящимся «вернуть Америке величие» (в игре 2007 года, да). Ну а песня о пользе войны в исполнении группы секретных агентов, которую вы услышите уже после победы на выборах, и вовсе производит потрясающее впечатление.

Возможно, не каждому придётся по вкусу своеобразный юмор Sam & Max Save the World, временами «чёрный» и даже изредка «туалетный» (хотя до откровенной пошлости дело не доходит), – однако как минимум несколько поводов для заливистого хохота представится обязательно. Шесть эпизодов не совсем равнозначны по продолжительности и увлекательности (первые «пробы пера» несколько уступают более поздним выпускам), но провести за каждой из историй можно часа так два. Все серии разделены ещё и на шесть глав, но в самой игре эта разбивка незаметна и соответствует лишь автосохранениям, доступным по мере продвижения по сюжету с заглавного экрана, – кроме того, в каждом выпуске первого сезона приключений вольной полиции предусмотрена и одна ячейка для произвольного сохранения.

В целом, оценить Sam & Max Save the World Remastered можно только «на отлично»: все улучшения явно пошли приключениям вольной полиции на пользу. С другой стороны, оригинал игры 2006–2007 годов и сейчас смотрится не так уж и плохо; пожалуй, единственное, о чём можно пожалеть, так это о том, что Дэн Коннорс и его коллеги выбрали путь обновления своих старых проектов вместо создания новых, – в ближайших планах Skunkape Games значится аналогичная доработка второго и третьего «сезонов» Сэма с Максом… Ну, будем надеяться, что, накопив таким образом первоначальный капитал, студия займётся и чем-то более оригинальным. В любом случае, если вы вдруг пропустили или просто не застали в своё время Sam & Max: Season 1, непременно советуем познакомиться с улучшенной версией этой игры. Опытных же владельцев оригинала авторы приманивают аппетитной скидкой в 50%, доступной для пользователей Steam и GOG, что тоже неплохо (если же вы покупали игру прямо у Telltale, то для получения своей законной скидки проследуйте на специальную страничку). Кстати сказать, в следующем году ожидается выход ещё одной адвенчуры на ту же тему – Sam & Max: This Time It’s Virtual!, – но уже от совсем другой компании и исключительно для VR-устройств.