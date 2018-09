Студия Telltale Games объявила о банкротстве и уволила большую часть сотрудников

Студия Telltale Games подала заявку о банкротстве, уволила большую часть сотрудников и, похоже, отменила практически все свои проекты.

Как сообщается, из 250 человек не покинули студию лишь 25, которые закончат перенос Minecraft: Story Mode на платформу Netflix в рамках «выполнения обязательств перед советом директоров». Дальнейшая их судьба находится под вопросом.

Что касается остальных проектов студии, таких как The Wolf Among Us 2 и The Walking Dead: The Final Season, а также игровой адаптации сериала Stranger Things, то они, по информации уже бывшего нарративного дизайнера многих игр Telltale Эмили Бук и других осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными, скорее всего отменены, поскольку команды, работавшие над ними, были уволены.

Look, I don’t 100% know for sure.

My take- Ep 2 will release as planned Tues. Eps 3&4 aren’t done, and those entire teams were terminated today. So I have no idea how they’d be finished on time, if ever.

But I’m guessing Telltale will put out a statement. Wait for that. https://t.co/uFF0UBDpeF

— Emily Grace Buck plz hire TTG devs! (@emilybuckshot) September 22, 2018