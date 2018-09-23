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Студия Telltale Games объявила о банкротстве и уволила большую часть сотрудников
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Студия Telltale Games объявила о банкротстве и уволила большую часть сотрудников

Студия Telltale Games объявила о банкротстве и уволила большую часть сотрудников

Студия Telltale Games подала заявку о банкротстве, уволила большую часть сотрудников и, похоже, отменила практически все свои проекты.

Как сообщается, из 250 человек не покинули студию лишь 25, которые закончат перенос Minecraft: Story Mode на платформу Netflix в рамках «выполнения обязательств перед советом директоров». Дальнейшая их судьба находится под вопросом.

Что касается остальных проектов студии, таких как The Wolf Among Us 2 и The Walking Dead: The Final Season, а также игровой адаптации сериала Stranger Things, то они, по информации уже бывшего нарративного дизайнера многих игр Telltale Эмили Бук и других осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными, скорее всего отменены, поскольку команды, работавшие над ними, были уволены.

Единственным исключением станет второй эпизод финального сезона The Walking Dead, который уже готов и должен выйти, как и планировалось, 25 сентября. Другие два эпизода The Final Season находятся в подвешенном состоянии (у студии банально нет сотрудников, чтобы их закончить) и, вероятно, — уже никогда не увидят свет.

«Это был невероятно тяжелый год для Telltale. Мы старались направить компанию на новый путь. К сожалению, нам не хватило времени.

В этом году мы выпустили отличнейший контент, получив ошеломляюще позитивные отзывы. Однако, это не помогло продажам.

Сегодня мы с тяжелым сердцем наблюдали, как наши друзья покидали стены студии, чтобы распространить наш повествовательный стиль по всей индустрии», — отметил генеральный директор Telltale Games Пит Хоули в своем обращении.

Официально Telltale Games пока что не делают каких-либо заявлений относительно своих проектов, и о том, чего стоит ожидать поклонникам, студия обещает рассказать в ближайшие недели.

Интересно, что после заявления Telltale о массовых увольнениях, в Twitter набрал популярность хэштег #TelltaleJobs, при помощи которого игровые студии предлагают бывшим разработчикам Telltale Games новую работу.

«Эй, кто-то ищет чуткого, доброго нарративного дизайнера/игрового дизайнера/сценариста для полной работы или контракта? Спросите обо мне. У меня больше нет работы.

Спрашиваю также о других вакансиях в геймдеве для многих потрясающих людей, которых я очень люблю», — написала в своем Twitter Бук.

«Мы несказанно огорчены информацией об увольнениях в Telltale. Сейчас мы активно расширяемся и будем рады связаться с вами.

Сценаристы, креативщики… нам интересны все разработчики. Пишите нам», — откликнулись разработчики God of War из Sony Santa Monica, предложив уволенным сотрудникам Telltale Games устроиться на работу к ним.

Источники: USGamer, The Verge

  • По словам редактора Forbes Джо Парлока, Telltale Games были на грани закрытия еще весной этого года, когда сорвались переговоры с Netflix, которые могли спасти студию.
  • По данным журналиста, финансово успешными проектами у Telltale были лишь первый сезон The Walking Dead и Minecraft: Story Mode. Остальные игры, включая Tales from the Borderlands, The Wolf Among Us, Game of Thrones, Marvel`s Guardians of the Galaxy и Batman: The Enemy Within, увы, не окупились.
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