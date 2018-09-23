Студия Telltale Games объявила о банкротстве и уволила большую часть сотрудников

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Студия Telltale Games подала заявку о банкротстве, уволила большую часть сотрудников и, похоже, отменила практически все свои проекты.

Как сообщается, из 250 человек не покинули студию лишь 25, которые закончат перенос Minecraft: Story Mode на платформу Netflix в рамках «выполнения обязательств перед советом директоров». Дальнейшая их судьба находится под вопросом.

Что касается остальных проектов студии, таких как The Wolf Among Us 2 и The Walking Dead: The Final Season, а также игровой адаптации сериала Stranger Things, то они, по информации уже бывшего нарративного дизайнера многих игр Telltale Эмили Бук и других осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными, скорее всего отменены, поскольку команды, работавшие над ними, были уволены.

Look, I don’t 100% know for sure. My take- Ep 2 will release as planned Tues. Eps 3&4 aren’t done, and those entire teams were terminated today. So I have no idea how they’d be finished on time, if ever. But I’m guessing Telltale will put out a statement. Wait for that. https://t.co/uFF0UBDpeF — Emily Grace Buck plz hire TTG devs! (@emilybuckshot) September 22, 2018

Единственным исключением станет второй эпизод финального сезона The Walking Dead, который уже готов и должен выйти, как и планировалось, 25 сентября. Другие два эпизода The Final Season находятся в подвешенном состоянии (у студии банально нет сотрудников, чтобы их закончить) и, вероятно, — уже никогда не увидят свет.

«Это был невероятно тяжелый год для Telltale. Мы старались направить компанию на новый путь. К сожалению, нам не хватило времени. В этом году мы выпустили отличнейший контент, получив ошеломляюще позитивные отзывы. Однако, это не помогло продажам. Сегодня мы с тяжелым сердцем наблюдали, как наши друзья покидали стены студии, чтобы распространить наш повествовательный стиль по всей индустрии», — отметил генеральный директор Telltale Games Пит Хоули в своем обращении.

Официально Telltale Games пока что не делают каких-либо заявлений относительно своих проектов, и о том, чего стоит ожидать поклонникам, студия обещает рассказать в ближайшие недели.

Интересно, что после заявления Telltale о массовых увольнениях, в Twitter набрал популярность хэштег # TelltaleJobs, при помощи которого игровые студии предлагают бывшим разработчикам Telltale Games новую работу.

Also asking about other game dev jobs for a lot of other amazing people I love dearly — Emily Grace Buck plz hire TTG devs! (@emilybuckshot) September 21, 2018

If you’re posting opportunities, please use #TelltaleJobs — Emily Grace Buck plz hire TTG devs! (@emilybuckshot) September 21, 2018

«Эй, кто-то ищет чуткого, доброго нарративного дизайнера/игрового дизайнера/сценариста для полной работы или контракта? Спросите обо мне. У меня больше нет работы. Спрашиваю также о других вакансиях в геймдеве для многих потрясающих людей, которых я очень люблю», — написала в своем Twitter Бук.

We’re incredibly sad to hear about the reported employee impact at Telltale. We’re actively hiring and would love to connect. Storytellers, creatives, devs of all disciplines wanted. Email us direct sms@sony.com https://t.co/aAGbqZEz0s — Santa Monica Studio (@SonySantaMonica) September 21, 2018

«Мы несказанно огорчены информацией об увольнениях в Telltale. Сейчас мы активно расширяемся и будем рады связаться с вами. Сценаристы, креативщики… нам интересны все разработчики. Пишите нам», — откликнулись разработчики God of War из Sony Santa Monica, предложив уволенным сотрудникам Telltale Games устроиться на работу к ним.

Источники: USGamer, The Verge