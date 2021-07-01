Самые интересные новые сериалы июля 2021

Середина лета – самый спокойный на игровой, кинотеатральной и сериальной ниве период. Все готовятся к осенне-зимнему буму, так что новых шоу в июле выходит очень мало, да и те в основном подростковые и детские. Впрочем, даже среди мультиков есть кое-что интересное, особенно если вы выросли на классических сериалах и играх 80-90-х гг. прошлого века.
Оглавление
- 1 Monsters at Work / «Монстры за работой»
- 2 Resident Evil: Infinite Darkness / «Resident Evil: Бесконечная Тьма»
- 3 Gossip Girl / «Сплетница»
- 4 Leverage: Redemption / «Воздействие: искупление»
- 5 The White Lotus / «Белый Лотос»
- 6 Turner & Hooch / «Тернер и Хуч»
- 7 Masters of the Universe: Revelation / «Властелины вселенной: Откровение»
- 8 Другие сериалы, на которые стоит обратить внимание:
Monsters at Work / «Монстры за работой»
Жанр: мультфильм, комедия
Дата премьеры: 7 июля 2021
Канал: Disney+
Серий: 10
IMDb
Джеймс Пи Салливан и Майк Вазовский возвращаются! В этот раз для того, чтобы смешить детей. Monsters at Work – спин-офф и прямое продолжение оригинального мультфильма 2001 г. про незадачливых чудищ-пугателей и маленькую девочку Бу. По сюжету выпускник Университета Монстров Тайлор Таскмон прибывает на работу в Корпорацию Монстров и понимает, что пугатели здесь теперь не нужны. Ну а работать ему придется рядом с теми самыми Салли и Майком, хотя, кажется, культовых персонажей в сериале будет намного меньше, чем новых героев.
Resident Evil: Infinite Darkness / «Resident Evil: Бесконечная Тьма»
Жанр: аниме, хоррор
Дата премьеры: 8 июля 2021
Канал: Netflix
Серий: 4
IMDb
Как ни удивительно, но Resident Evil: Infinite Darkness – это первая попытка показать события игр серии Resident Evil в сериальном формате. Были кинофильмы, телефильмы, книги, комиксы и даже театральные постановки, но это первый аниме-сериал по мотивам игр. Сюжет Infinite Darkness расскажет о событиях, которые происходили между Resident Evil 4 и Resident Evil 5, а главными героями сериала станут хорошо знакомые игрокам Леон Скотт Кеннеди и Клэр Редфилд, впервые появившиеся еще в Resident Evil 2.
Gossip Girl / «Сплетница»
Жанр: подростковая драма
Дата премьеры: 8 июля 2021
Канал: HBO Max
Серий: 10
IMDb
Сиквел и одновременно с этим мягкий перезапуск одноименной подростковой драмы канала The CW, выходившей в 2007-2012 гг. События нового сериала происходят как раз через 9 лет после окончания предыдущего, и новое поколение учащихся престижной частной школы Нью-Йорка столкнется со все теми же проблемами. Интриги, скандалы, любовные многоугольники и, конечно же, сплетни. Авторы обещают сделать акцент на влиянии социальных сетей на жизнь подростков.
Leverage: Redemption / «Воздействие: искупление»
Жанр: криминальная драма
Дата премьеры: 9 июля 2021
Канал: IMDb TV
Серий: 16
IMDb
Возрождение криминального сериала 2008-2012 гг. о команде мошенников, наказывающих других преступников и помогающих пострадавшим от их афер. Практически весь старый актерский ансамбль: Джина Беллман, Кристиан Кейн, Бет Рисграф и Элдис Ходж, вернулись к своим ролям, а вот роль преступного гения вместо Тимоти Хаттона исполняет обаятельный, но уже немного постаревший Ноа Уайли. Leverage: Redemption будет выходить на IMDb TV (принадлежит сейчас Amazon) в двух частях по восемь эпизодов в каждой.
The White Lotus / «Белый Лотос»
Жанр: сатира
Дата премьеры: 11 июля 2021
Канал: HBO
Серий: 6
IMDb
Сатирическая комедия Майка Уайта (Chuck & Buck, School of Rock, Enlightened), рассказывающая о взаимоотношениях обслуживающего персонала и гостей дорогого тропического курорта «Белый Лотос». В главных ролях Конни Бриттон (Friday Night Lights, Dirty John, Nashville), Дженнифер «Мама Стифлера» Кулидж и Стив Зан (The Crossing, Dallas Buyers Club, Happy, Texas).
Turner & Hooch / «Тернер и Хуч»
Жанр: полицейская комедия
Дата премьеры: 21 июля 2021
Канал: Disney+
Серий: 12
IMDb
Сериальное продолжение одноименной комедии 1989 г. с Томом Хэнксом. Новый детектив — Скотт Тернер-мл. (актер Джош Пек), сын персонажа Хэнкса из оригинального фильма. Новый Хуч — наследник того самого Хуча, который попадает в дом Тернера-мл. Естественно, проблемы во взаимоотношении нового хозяина и пса и масса забавных ситуаций, в которые они из-за этого попадают. Ну и, конечно же, тайна, связанная со смертью отца. Одним словом, все то, что вы ожидаете от фильма Disney про полицейского и собаку.
Masters of the Universe: Revelation / «Властелины вселенной: Откровение»
Жанр: мультфильм, фэнтези
Дата премьеры: 23 июля 2021
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb
Сиквел мультсериала He-Man and the Masters of the Universe (1983-85), появившегося в свое время в качестве рекламной поддержки линейки игрушек Masters of the Universe от Mattel, но ставшего культовым для целого поколения детей 80-х. Разработкой сериала занимается актер и режиссер Кевин Смит, сам выросший на оригинальном шоу. Masters of the Universe: Revelation продолжит некоторые сюжетные линии, не до конца раскрытые в оригинале, а показ первого сезона разбит на две части по пять эпизодов, первая из которых выйдет на Netflix 23 июля.
Другие сериалы, на которые стоит обратить внимание:
Atypical – 9 июля 2021 (4 сезон, Netflix)
Четвертый и финальный сезон подростковой комедии Atypical, главный герой которой страдает расстройством аутистического спектра.
Wellington Paranormal – 11 июля 2021 (мировая премьера, The CW & HBO Max)
В Новой Зеландии этот спин-офф паранормальной псевдодокументальной комедии What We Do in the Shadows / «Реальных упырей» вышел еще в 2018 г., теперь The CW & HBO Max покажут его в остальных странах
Miracle Workers – 13 июля 2021 (3 сезон, TBS)
События третьего сезона комедийной антологии Miracle Workers происходят на легендарном Орегонском маршруте, во время путешествия американских пионеров на Запад. В ролях все те же Дэниел Редклифф, Джеральдин Висванатхан, Стив Бушеми и другие.
American Horror Stories – 15 июля 2021 (FX on Hulu)
Спин-офф к хоррор-сериалу антологии American Horror Story, только в этот раз в каждой серии будет самостоятельная страшная история, вместо сюжетной арки длиной в целый сезон, как в основном сериале.
Ted Lasso – 23 июля 2021 (2 сезон, Apple TV+)
Продолжение лучшего сериала прошлого года по мнению редакции ITC.ua. Учитывая, что 2021 г. не собирается быть к нам добрей 2020 г., это именно то, что всем нам необходимо.