Самые интересные новые сериалы июля 2021

Середина лета – самый спокойный на игровой, кинотеатральной и сериальной ниве период. Все готовятся к осенне-зимнему буму, так что новых шоу в июле выходит очень мало, да и те в основном подростковые и детские. Впрочем, даже среди мультиков есть кое-что интересное, особенно если вы выросли на классических сериалах и играх 80-90-х гг. прошлого века.

Monsters at Work / «Монстры за работой»

Жанр: мультфильм, комедия

Дата премьеры: 7 июля 2021

Канал: Disney+

Серий: 10

IMDb





Джеймс Пи Салливан и Майк Вазовский возвращаются! В этот раз для того, чтобы смешить детей. Monsters at Work – спин-офф и прямое продолжение оригинального мультфильма 2001 г. про незадачливых чудищ-пугателей и маленькую девочку Бу. По сюжету выпускник Университета Монстров Тайлор Таскмон прибывает на работу в Корпорацию Монстров и понимает, что пугатели здесь теперь не нужны. Ну а работать ему придется рядом с теми самыми Салли и Майком, хотя, кажется, культовых персонажей в сериале будет намного меньше, чем новых героев.

Resident Evil: Infinite Darkness / «Resident Evil: Бесконечная Тьма»

Жанр: аниме, хоррор

Дата премьеры: 8 июля 2021

Канал: Netflix

Серий: 4

IMDb





Как ни удивительно, но Resident Evil: Infinite Darkness – это первая попытка показать события игр серии Resident Evil в сериальном формате. Были кинофильмы, телефильмы, книги, комиксы и даже театральные постановки, но это первый аниме-сериал по мотивам игр. Сюжет Infinite Darkness расскажет о событиях, которые происходили между Resident Evil 4 и Resident Evil 5, а главными героями сериала станут хорошо знакомые игрокам Леон Скотт Кеннеди и Клэр Редфилд, впервые появившиеся еще в Resident Evil 2.

Gossip Girl / «Сплетница»

Жанр: подростковая драма

Дата премьеры: 8 июля 2021

Канал: HBO Max

Серий: 10

IMDb





Сиквел и одновременно с этим мягкий перезапуск одноименной подростковой драмы канала The CW, выходившей в 2007-2012 гг. События нового сериала происходят как раз через 9 лет после окончания предыдущего, и новое поколение учащихся престижной частной школы Нью-Йорка столкнется со все теми же проблемами. Интриги, скандалы, любовные многоугольники и, конечно же, сплетни. Авторы обещают сделать акцент на влиянии социальных сетей на жизнь подростков.

Leverage: Redemption / «Воздействие: искупление»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 9 июля 2021

Канал: IMDb TV

Серий: 16

IMDb





Возрождение криминального сериала 2008-2012 гг. о команде мошенников, наказывающих других преступников и помогающих пострадавшим от их афер. Практически весь старый актерский ансамбль: Джина Беллман, Кристиан Кейн, Бет Рисграф и Элдис Ходж, вернулись к своим ролям, а вот роль преступного гения вместо Тимоти Хаттона исполняет обаятельный, но уже немного постаревший Ноа Уайли. Leverage: Redemption будет выходить на IMDb TV (принадлежит сейчас Amazon) в двух частях по восемь эпизодов в каждой.

The White Lotus / «Белый Лотос»

Жанр: сатира

Дата премьеры: 11 июля 2021

Канал: HBO

Серий: 6

IMDb





Сатирическая комедия Майка Уайта (Chuck & Buck, School of Rock, Enlightened), рассказывающая о взаимоотношениях обслуживающего персонала и гостей дорогого тропического курорта «Белый Лотос». В главных ролях Конни Бриттон (Friday Night Lights, Dirty John, Nashville), Дженнифер «Мама Стифлера» Кулидж и Стив Зан (The Crossing, Dallas Buyers Club, Happy, Texas).

Turner & Hooch / «Тернер и Хуч»

Жанр: полицейская комедия

Дата премьеры: 21 июля 2021

Канал: Disney+

Серий: 12

IMDb





Сериальное продолжение одноименной комедии 1989 г. с Томом Хэнксом. Новый детектив — Скотт Тернер-мл. (актер Джош Пек), сын персонажа Хэнкса из оригинального фильма. Новый Хуч — наследник того самого Хуча, который попадает в дом Тернера-мл. Естественно, проблемы во взаимоотношении нового хозяина и пса и масса забавных ситуаций, в которые они из-за этого попадают. Ну и, конечно же, тайна, связанная со смертью отца. Одним словом, все то, что вы ожидаете от фильма Disney про полицейского и собаку.

Masters of the Universe: Revelation / «Властелины вселенной: Откровение»

Жанр: мультфильм, фэнтези

Дата премьеры: 23 июля 2021

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Сиквел мультсериала He-Man and the Masters of the Universe (1983-85), появившегося в свое время в качестве рекламной поддержки линейки игрушек Masters of the Universe от Mattel, но ставшего культовым для целого поколения детей 80-х. Разработкой сериала занимается актер и режиссер Кевин Смит, сам выросший на оригинальном шоу. Masters of the Universe: Revelation продолжит некоторые сюжетные линии, не до конца раскрытые в оригинале, а показ первого сезона разбит на две части по пять эпизодов, первая из которых выйдет на Netflix 23 июля.

Другие сериалы, на которые стоит обратить внимание:

Atypical – 9 июля 2021 (4 сезон, Netflix)

Четвертый и финальный сезон подростковой комедии Atypical, главный герой которой страдает расстройством аутистического спектра.

Wellington Paranormal – 11 июля 2021 (мировая премьера, The CW & HBO Max)

В Новой Зеландии этот спин-офф паранормальной псевдодокументальной комедии What We Do in the Shadows / «Реальных упырей» вышел еще в 2018 г., теперь The CW & HBO Max покажут его в остальных странах

Miracle Workers – 13 июля 2021 (3 сезон, TBS)

События третьего сезона комедийной антологии Miracle Workers происходят на легендарном Орегонском маршруте, во время путешествия американских пионеров на Запад. В ролях все те же Дэниел Редклифф, Джеральдин Висванатхан, Стив Бушеми и другие.

American Horror Stories – 15 июля 2021 (FX on Hulu)

Спин-офф к хоррор-сериалу антологии American Horror Story, только в этот раз в каждой серии будет самостоятельная страшная история, вместо сюжетной арки длиной в целый сезон, как в основном сериале.

Ted Lasso – 23 июля 2021 (2 сезон, Apple TV+)

Продолжение лучшего сериала прошлого года по мнению редакции ITC.ua. Учитывая, что 2021 г. не собирается быть к нам добрей 2020 г., это именно то, что всем нам необходимо.