Самые интересные новые сериалы марта 2021

Если новые телесериалы февраля вас не впечатлили, может быть, в марте 2021 г. найдется что-то интересное. Например, сериал по компьютерной игре; аниме-версия фантастического боевика; фантастика, явно навеянная «Пикником на обочине»; или очередное переосмысление истории Шерлока Холмса, на этот раз с мистикой и детьми-сыщиками.

Debris / «Обломки»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 1 марта 2021

Канал: NBC

Серий: неизвестно

IMDb





Фантастический сериал, сюжет которого явно навеян «Пикником на обочине» братьев Стругацких. Инопланетный корабль терпит катастрофу над Землей и его обломки, разбросанные по всей планете, начинают влияют на законы физики и жизни обычных людей. Работая вместе, оперативники MI6 и ЦРУ пытаются снизить ущерб от инопланетных устройств и объектов, и не позволить плохим парням завладеть опасной технологией. Занимается сериалом Дж. Х. Уаймен, человек, который подарил нам шикарные Fringe и Almost Human. Трейлер выглядит весьма многообещающе, пилотная серия Debris выходит уже 1 марта.

Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темнота»

Жанр: фантастика, аниме

Дата премьеры: 4 марта 2021

Канал: Netflix

Серий: 7

IMDb





Netflix продолжает развивать свою линейку аниме-сериалов. Pacific Rim: The Black – это история двух подростков в мире, терзаемом чудовищами кайдзю. Брат и сестра Тейлор и Хейли Трэвис чудом переживают атаку кайдзю, а через некоторое время находят брошенного Егеря, пилотами которого они и становятся. Уже подтверждено два сезона сериала, который будет выполнен в той же визуальной манере, что и другие аниме на Netflix, например, серия анимационных полнометражек про Годзиллу. Хронологически события Pacific Rim: The Black происходят после событий фильма Pacific Rim Uprising.

Generation / «Поколение»

Жанр: подростковая драма

Дата премьеры: 11 марта 2021

Канал: HBO Max

Серий: неизвестно

IMDb





HBO, похоже, сняла собственную версию Sex Education / «Половое воспитание», близкую к варианту Netflix даже по типажам подростков – яркий чернокожий гей, пара лесбиянок и застенчивый главный герой традиционной ориентации. Не хватает только Джиллиан Андерсон в роли сексуально раскрепощенной мамы.

Isabel / «Исабель»

Жанр: биографический сериал

Дата премьеры: 12 марта 2021

Канал: HBO Max

Серий: 3

IMDb





Биографический сериал, посвященный жизни и творчеству Исабель Альенде, самой читаемой испаноязычной писательницы в мире. Исабель – племянница чилийского президента Сальвадора Альенде, и после прихода к власти Пиночета она вынуждена была бежать из страны. Ее книги, первая из которых выросла из письма, которое Исабель отправила своему умирающему дедушке, переведены на 27 языков мира и изданы тиражом в 35 млн. экземпляров.

The One / «Единственный»

Жанр: фантастика, драма

Дата премьеры: 12 марта 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Фантастически-драматический сериал, основанный на одноименной книге Джона Маррса. Впрочем, это уже далеко не первое шоу/фильм/книга, построенные на идее научного подбора идеального романтического/сексуального партнера. И почему-то ни одна из этих историй не заканчивалась ничем хорошим. Похоже, в The One / «Единственный» тоже все непросто. Сценаристом The One стал Ховард Оверман, до этого писавший для таких сериалов как Misfits, Dirk Gently, Future Man, Atlantis и War of the Worlds.

Bloodlands / «Кровавые земли»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 15 марта 2021

Канал: Acorn TV, BBC One

Серий: 4

IMDb





Мрачный британский детективный сериал, события которого происходят в Северной Ирландии. Инспектор Том Бранник расследует убийство, как-то связанное с серией преступлений двадцатилетней давности, одной из жертв которых была его собственная жена. Главную роль в Bloodlands исполняет ирландский актер Джеймс Несбитт (The Hobbit, The Missing, Cold Feet), а режиссером серии стал Пит Трэвис, снявший такие фильмы как Vantage Point (2008), Dredd (2012) и City of Tiny Lights (2016). В Великобритании показ сериала стартовал чуть раньше, в конце февраля.

Sky Rojo / «Красные небеса»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 19 марта 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Испанская криминальная драма и/или черная комедия Алекса Пина, создателя La Casa de Papel / Money Heist / «Бумажный дом». В центре сюжета — три проститутки, сбежавшие из публичного дома, которых преследует сутенер и его подручные. Задача девушек – выжить еще хотя бы пять минут. Судя по трейлеру, нас ожидает море action и черного юмора.

The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 19 марта 2021

Канал: Disney+

Серий: 6

IMDb





События The Falcon and the Winter Soldier происходят сразу после Avengers: Endgame. Новый Капитан Америки Сэм Уилсон и друг/враг старого Капитана Америки Баки Барнс сражаются с группой анархистов «Повергатели флагов» (Flag-Smashers). Судя по трейлеру, в этом сериале будет больше action и меньше сантиментов, что тоже неплохо. Как и другие шоу от Disney+, The Falcon and the Winter Soldier будет выходить по серии раз в неделю.

Dota: Dragon’s Blood / «Dota: Кровь дракона»

Жанр: сериал по игре

Дата премьеры: 19 марта 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Совместный проект Netflix, Valve (да, той самой) и южнокорейской анимационной компании Studio Mir (The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender, Young Justice: Outsiders, будущая The Witcher: Nightmare of the Wolf). По заявлению принца Абдуллы ибн Салмана Абдул-азиз Аль Сауда, заядлого игрока в Dota и любителя аниме, сериал профинансировала королевская семья Саудовской Аравии. Главными героями Dota: Dragon’s Blood станут классические персонажи игры – Dragon Knight (основа) и Mirana (поддержка). Насколько сильно аниме связано с игрой, или нас ждет просто красивое фэнтези по мотивам, пока неясно.

Genius: Aretha / «Гений: Арета»

Жанр: биографический сериал

Дата премьеры: 21 марта 2021

Канал: National Geographic

Серий: 8

IMDb





Третий сезон «Гения» будет посвящен певице и общественному деятелю, королеве соула Арете Франклин, первой женщине, внесенной в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории. Главную роль в сериале исполнила британская актриса и певица Синтия Эриво.

Invincible / «Непобедимый»

Жанр: мультсериал по комиксам

Дата премьеры: 26 марта 2021

Канал: Prime Video

Серий: 8

IMDb





Супергеройский мультсериал по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, создателя The Walking Dead. Серия стартовала еще в 2003 году и с переменным успехом выходит до сих пор. Главный герой комикса и мультфильма – Марк Грейсон, подросток, унаследовавший свои силы от отца-супергероя и теперь не знающий, как совладать с ними в обычной жизни.

The Irregulars / «Нерегулярные части»

Жанр: детектив, мистика

Дата премьеры: 26 марта 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Очередное вольное переложение конан-дойловской классики. Теперь с налетом мистики и малолетними бродяжками, которые помогают зловещему (в описании прямо так и сказано, «зловещему»!) доктору Ватсону совладать с потусторонним злом, угрожающему Лондону, а то и всему миру. Похоже, сам Холмс будет появляться в сериале очень спорадически, основной же акцент сделают на тех самых юнцах из «Нерегулярных частей». Впрочем, здесь и сами Холмс с Ватсоном еще очень молоды, первого играет тридцатипятилетний Генри Ллойд-Хьюз (Harry Potter and the Goblet of Fire, Anna Karenina, Indian Summers и World of Warcraft: Battle for Azeroth), второго — тридцатилетний Ройс Пирресон (Murdered by My Boyfriend, Line of Duty).

Другие сериалы, на которые можно обратить внимание:

Staged – 16 марта 2021 (2 сезон, Hulu)

Второй сезон сериала, стартовавшего в 2020 г. во время карантина в формате видеоконференции. Сами себя в комедийном шоу играют Дэвид и Джорджия Теннанты, Майкл Шин, Симон Эванс, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, Ник Фрост, Саймон Пегг, Кристоф Вальц, Юэн Макгрегор, Хью Бонневилль и другие британские актеры.

Formula 1: Drive to Survive – 19 марта 2021 (3 сезон, Netflix)

Третий сезон документального сериала Formula 1: Drive to Survive, выходящий в преддверии старта чемпионата 2021 г., расскажет о соревнованиях прошлого года, которые впервые за 70 лет имели все шансы сорваться из-за пандемии COVID-19.

Final Space – 20 марта 2021 (3 сезон, Adult Swim)

Третий сезон мультприключений незадачливого Гэри Гудспида и его инопланетного друга Мункейка, способного уничтожить вселенную.