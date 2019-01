Godzilla: The Planet Eater – финальная часть анимационной трилогии от Polygon Pictures, Toho Animation и Netflix, начатая Godzilla: Planet of the Monsters (2017) и продолженная Godzilla: City on the Edge of Battle (2018). Это новый, несколько отличающийся от традиционного взгляд на знаменитого монстра и его противников.

Godzilla: The Planet Eater / «Годзилла: Пожиратель планет» Жанр фантастика

Режиссеры Кёбун Шизуно, Хироюки Сешита

Роли озвучивали Харуо Сакаки (Мамору Мияно), Метфис (Такахиро Сакураи), Мартин Лаззари (Томоказу Сюгита), Мулу Елу Галу Гу (Юнчи Сувабе), Юуко Тани (Кана Ханазава) и др.

Студии Polygon Pictures, Toho Animation, Netflix

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Godzilla: The Planet Eater, начинается с того момента, где заканчивается Godzilla: City on the Edge of Battle. Город Мехагодзиллы и последняя техника землян уничтожены, многие люди и белусалудо пали в битве с монстром. Сам Годзилла поврежден, но не повержен. Чудовище застыло на подходах к городу, но внутри него все еще теплится жизнь, а у людей уже нет средств нанести ему хоть какой-то урон. Мало того, между людьми и белусалудо на базовом корабле начинаются стычки из-за разного понимания поступка Галу-Гу и капитана Сакаки, который не смог нанести Годзилле финальный удар, когда еще имелась такая возможность. В это же время инопланетяне-эксифы начинают трактовать события боя, в частности, невосприимчивость Сакаки к нанометаллу, как проявление божественной воли и склоняют к своей вере большинство людей как на корабле, так и на планете. Они верят, что существует монстр божественной силы, способный победить Годзиллу. И пытаются призвать его на Землю.

Кто станет противником Годзиллы в третьей части анимационного фильма, было известно уже давно. Кто же, как не главный враг радиоактивного ящера – Кинг Гидора, самый сильный монстр вселенной Toho. Но это совсем иной Кинг Гидора, чем тот, что появлялся в классических фильмах эпохи Шёва и Хеизеи. Polygon Pictures обновили и переосмыслили похожего на сказочного Змея Горыныча монстра.

Кинг Гидора в Godzilla: The Planet Eater – существо из другого измерения, равное по силе богам и действительно способное пожирать целые планеты. Ничто в нашем мире не может повредить монстру до тех пор, пока некто, призвавший его, направляет Гидору. У нового Кинг Гидоры все те же три головы, правда, на шеях длинной в десятки километров, которые выходят из локальных черных дыр – порталов в иное измерение. А вот туловища и канонических крыльев, которые так любит отрывать Годзилла, у него теперь нет.

Из-за переосмысления концепции Кинг Гидоры, собственно самой драки между двумя огромными существами здесь почти и нет. Основное сражение происходит в голове капитана Сакаки – это битва человеческого начала в нем с ненавистью к Годзилле и презрением к самому себе. К третьей картине создатели мультфильма окончательно дезавуировали свою основную идею: Годзилла – совсем не монстр, стремящийся уничтожить человечество, он скорей страж планеты, одна из сил природы, которая пытается защитить Землю, в том числе и от наносящих ей вред людей. Годзилла – это ураган, наводнение, землетрясение. Его можно бояться, но нельзя ненавидеть. Стоит жить в мире с природой, как те самые аборигены, которых вернувшиеся земляне-изгнанники встретили на Земле, и Годзилла застынет огромной неподвижной горой – пугающий, но неопасный, древний дремлющий страж.

Собственно, эти откровенно зеленые коннотации, навязчиво пропихиваемые авторами мультфильма, а также пространные размышления о божественном разрушении и жертвоприношениях, несколько портят и без того не самый сильный мультфильм. Особой динамики в Godzilla: The Planet Eater нет; фантастической боевой техники, как в первых двух фильмах, уже нет; сюжет развивается очень неторопливо и монотонно; картинка не радует обилием красок и тонкой прорисовкой, а в нескольких местах и откровенно пугает грубым 3D. Мало того, характеры персонажей, даже того же борющегося с самим собой Сакаки, совсем не проработаны. Хорошо, что нам хотя бы объяснили, зачем на человеческом корабле живут инопланетяне.

Что ж, первая анимационная трилогия про Годзиллу закончилась. И слава богу. Polygon Pictures, конечно, оставила задел на следующий фильм — яйцо Мотры, которому молятся аборигены, но в выход еще одной трилогии верится с трудом. Тем более что студия занимается сейчас другим проектом, сериалом Star Wars Resistance для Lucasfilm/Disney. Возможно, это к лучшему.

А 31 марта 2019 г. нас ждет еще одна встреча с Годзиллой. В этот день в прокат выйдет Godzilla: King of the Monsters от Legendary Pictures и Warner Bros. Это уже третья часть франшизы MonsterVerse, начатый Godzilla (2014) и Kong: Skull Island (2017). Кроме титульного монстра, в картине появятся гигантская моль Мотра, гигантский птеранодон Родан и сам Кинг Гидора, правда, в более привычной, чем в Godzilla: The Planet Eater, форме.