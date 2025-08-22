"Себек" Юрия Грузина: классическая приключенческая фантастика, которую мы читали в школе. Рецензия ITC.ua

Современная украинская фантастическая литература уже насчитывает сотни хороших произведений, которые погрузят читателя в фэнтезийные, космические и самые прихотливые миры, которые он только может представить. Многие события этих книг также происходят в Украине, или на территориях, которые когда-то были ею, или только станут. Но до романа «Себек» Юрия Грузина я еще не читал ничего от украинского автора о загадочных тайнах и классических приключениях в колониальном Египте, с его древними тайнами и невероятной эстетикой. Сразу надо понимать, что это не индианаджонсовский марафон с ловушками, а скорее изысканная экспедиция в стиле классических произведений Жюля Верна или Конана Дойла. Здесь каждый шаг имеет вес, диалоги насыщены подтекстами, а описание пейзажа или города работает не как декорация, а как полноценный участник событий.

"Себек" Від 261 грн. Плюсы: хорошее качество издания; атмосфера колониального Египта и других экзотических мест; качественно выписанные главные персонажи; сочетание приключений, мифологии и научной фантастики; размеренный, вдумчивый стиль повествования; некоторые философские нотки, придающие сюжету глубины Купить в "Фабула" Минусы: кому-то не понравится чрезмерная детализация история и медленный сюжет; описание книги нормально не объясняет, что ждет читателя Купить в "Фабула" 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Себек»

Автор Юрий Грузин

Издательство «Фабула»

язык украинский

Количество страниц 384

Обложка Твердая

Год издания 2022

Размер 130×200 мм

Сайт fabulabook.com

События романа «Себек» разворачиваются в Египте в 1899 году. Главный герой истории бывший офицер британской армии Эмрис Гриффит. Его привлекают к таинственной экспедиции, которую финансирует богатый баронет. Также в ней участвует леди Эллис Пейл — сильная, независимая и умелая с оружием женщина.

Сюжет закручивается вокруг поисков клада, точнее экспедиции вглубь Африки к храму бога Себека. Отряд ищет вовсе не золотую кучу или драгоценности, а символическую «власть над миром», спрятанную в древнем храме. Дорогу к нему знает лишь загадочный народ Потерянных — раса, умеющая жить незаметно среди людей.

Юрий Грузин мастерски извлекает из этой эпохи максимум экзотики и шарма. Каир с его узкими улочками и смешанным запахом специй и пыли, путешествия по Нилу, погружение в глубинные джунгли и заболоченные земли — все выписано с тем вниманием к деталям и неспешно подается читателю. Здесь однозначно чувствуется подготовка автора, или его интерес к этой стране на протяжении многих лет: культурные детали, топонимы, примечания к малоизвестным реалиям создают впечатление, будто держишь в руках не просто роман, а что-то вроде дневника из путешествий, где даже воздух и шум города ощущаются так, будто ты рядом с героями.

И хотя автор не стесняется устраивать своим персонажам перестрелки и встречи с опасностью, главное сокровище «Себека» не в скорости, а в ощущении путешествия и вкуса приключения. Стоит также отметить, как научно-фантастические элементы усиливают атмосферу истории, делая ее более интригующей и непредсказуемой. Однако здесь нет магии ради магии. Автор пытается обосновать мистические явления логикой и наукой, как это делали классики фантастики.

Конечно, не обходится без преследований, врагов, которые тоже хотят сокровища, и опасных существ, которые стоят его. Некоторым сюжет может показаться слишком растянутым, особенно в тех эпизодах, где описания природы и городов на несколько десятков страниц останавливают развитие событий. Это особенность того самого классического стиля конца ХIХ века, которым мы много зачитывались в школе, по крайней мере в мои годы. Но подобное точно подойдет не каждому, потому что если вы привыкли к стремительным темпам современных романов и сюжетным поворотам на каждой странице, то «Себек» может показаться медленным. Но для тех, кто ценит погружение, эта размеренность станет преимуществом, создавая ощущение настоящего классического путешествия-приключения, где каждая деталь важна.

Эмрис Гриффит, он же главный герой, получился объемным и раскрытым. Правда, автор добавил ему сомнительное, во всех смыслах, прошлое, потому что мать Гриффита русская, которая в молодости перебралась в Британию из Петербурга. Не понятно зачем добавлять эту деталь, также не ясно почему это не убрали при редактуре романа, который вышел в конце 2022 года.

Образ другой важной для истории героини Эллис Пейл явно призван модернизировать жанр, потому что у нас здесь сильная женщина, а на дворе викторианская эпоха, но она сосуществует с этим миром без искусственных компромиссов. Через совместные сцены и диалоги Эмриса Гриффита и Эллис Пейл читатель получает ощущение, что химия между ними развивается естественно, с намеками на что-то большее.

Язык романа точно его сильная сторона. Юрий Грузин пишет с тонким, почти невидимым юмором, который напоминает классический британский, а у персонажей четко чувствуется индивидуальный голос. Это то самое приключенческое чтиво в лучшем смысле, которое не пытается чрезмерно модернизировать классический нарратив, но и не застревает в устаревших формах. Однако книга читается размеренно, здесь много описаний природы, размышлений, объяснений и тому подобное. Все это вы должны помнить из романов упомянутых выше Жюля Верна, Артура Конана Дойла или даже Эдгара Райса Берроуза. Поэтому будьте готовы именно к подобному темпу. Если же вы давненько такого не читали, или «выросли» из подобных романов, то лучше проходите мимо.

Именно это, по моему мнению, самый главный момент в романе, который может как отпугивать, так и притягивать читателей. Первым не понравится медлительность истории, описания и размеренность сюжета. Вторые наоборот будут этим наслаждаться, проникать в историю и смаковать ее. Главное понимать эту книгу, потому что часто, и я тоже так подумал, по описанию люди ожидают от книги оживленной истории типа «Мумии», но это не так.

Это книга для тех, кто хочет почувствовать атмосферу экспедиции начала ХХ века, с привкусом приключений, мистики и фантастики, но без голливудской поспешности. Здесь есть во что погрузиться и читать надо внимательно, здесь есть над чем задуматься, и есть сцены, которые работают как кинематографические кадры.

Роман «Себек» вышел в издательстве «Фабула». Книга имеет твердую обложку, ляссе, приятную на ощупь желтоватую бумагу, удобный для чтения шрифт и стильную абстрактную картинку. По ней почти невозможно понять тон и настроение книги, поэтому я, как всегда, недоволен подобными универсальными обложками современных украинских произведений, и тем более фантастики. Это прикол не только этого издательства, а вообще многих других. Это делается, чтобы привлечь внимание как можно более широкого круга читателей, но, по моему мнению, оно не работает. Лучше была бы какая-то жанровая обложка и может тогда она была бы известна. Потому что о книге вообще почти не говорят, а она точно того стоит.