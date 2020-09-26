Star Renegades – война паралельних миров





Тактическая ролевая стратегия Star Renegades от Massive Damage во многом схожа с предыдущей игрой студии, пошаговым симулятором выживания на заброшенной космической станции Halcyon 6 Starbase Commander. Фантастический сеттинг, пошаговые бои, элементы roguelike, пиксель-арт. Впрочем, в Star Renegades «рогалика» намного больше, чем в Halcyon 6.

Star Renegades Жанр тактическая стратегия, roguelike

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчик Massive Damage, Inc.

Издатель Raw Fury

Сайты Steam

Итак, на вашу планету нападают неизвестные инопланетяне. Их много, и они сильней. Достаточно быстро они подавляют любое сопротивление, а сами вы гибнете в бою… Но, это еще не конец. В другом месте, в другое время, на планете, осаждаемой тем же самыми злобными пришельцами, некий ученый успевает отправить через портал бота, несущего сообщение. Сообщение самому себе в другом измерении. Он предупреждает своего двойника о готовящемся вторжении и просит организовать сопротивление. Военные собирают команду головорезов, способных на то… чтобы продвинуться чуть-чуть дальше в противостоянии с агрессором, героически погибнуть, но успеть передать сообщение в следующую реальность, где уже их двойники будут готовиться к неизбежному бою. И т.д., пока одна из команд не соберет достаточно знаний, опыта и оружия для того, чтобы покончить с вторжением хотя бы в одном из измерений.

Как вы уже поняли, roguelike-система Star Renegades объясняется с точки зрения теории параллельных вселенных. Погибшие бойцы передают своим двойникам-наследникам информацию о лейтенантах Империума и ресурсы, необходимые для разблокирования дополненных персонажей, их основных особенностей и оружия. Все остальное — опыт и уровни, новые умения героев и статусы отношений между ними, сохраняются только внутри одной вселенной. Впрочем, это же параллельные миры, они неотличимы. 🙂

Как и Halcyon 6 Starbase Commander, новая игра студии выполнена в стилистике пиксель-арт. Но за прошедшие 4 года художники Massive Damage серьезно прокачали свои умения, и выглядит Star Renegades просто фантастически. Особенно на карте и экранах боев, и особенно в динамике. Несмотря на то что это изометрическая игра, здесь есть ощущение объема, глубина резкости, динамическое освещение, освещение спрайтов героев и противников во время применения оружия или эффектов и т.д. По уровню пиксель-арта я бы поставил Star Renegades рядом с таким визуальным шедевром как Children of Morta. Они разные по стилистике, но детализация пиксельной графики здесь схожая.

Боевая система Star Renegades тоже наследуется из Halcyon 6. Это пошаговые бои между отрядами противников (наши слева, плохиши справа), вот только в Star Renegades стороны совершают ходы не по очереди, как в предыдущей игре, а в рамках единой временной линейки в течение одного хода. А основу боя составляет система прерываний. Большинство атак или специальных способностей не только наносят повреждения противнику, но и ошеломляют его, сдвигая вправо по временной шкале. Если какое-то действие сдвинет бойца за пределы шкалы, то он и вовсе потеряет ход. При этом следует учитывать, что если вы или противник действуете раньше цели атаки, то вы наносите гарантированный критический урон, с очень существенными бонусами к повреждениям.

Так что вся стратегия боя в Star Renegades строится на сдвигах, прерываниях и нанесении критического урона. Для этого необходимо просчитывать свои действия и их последствия на ход вперед, как и учитывать будущие задержки действий всех ваших персонажей и противников. Это интересная тактическая задача, в том числе и на пространственное мышление (далеко не все точки на боевом поле можно достать сразу). Естественно, разные герои, а их здесь больше десятка, по-разному взаимодействуют друг с другом, мало того, в зависимости от бонусов отношений, которые можно с помощью специальных карт развивать на привалах, они могут получать и комбо-удары, наносящие колоссальный урон.

Чтобы одолеть супостатов из Империума, нашим мятежникам необходимо остановить пришельцев на трех планетах, не дав им извлечь энергетические ядра древней, покинувшей вселенную расы титанов, а затем отправиться на корабль врагов, чтобы разобраться с загадочной Матерью (нет, это не тот же самый андроид, что в сериале Raised by Wolves). В финальной битве на каждой из планет, прохождение которых состоит из 7-10 боев, вы встретитесь с Исполином, особо крупным боссом с огромной линейкой щитов и здоровья. Плюс среди рядовых бойцов Империума будут время от времени попадаться лейтенанты с уникальными бонусами, за победу над которыми можно получить особую награду.

Хотя боевая система Star Renegades необычна и кажется вначале сложной для освоения, когда вы разберетесь с ее устройством, первые две планеты перестанут вызывать у вас какие-либо проблемы и их прохождение превратится в рутину. Да, эти 15-20 боев можно потратить на освоение новых героев и поиск комбоумений, способных сломить сопротивление противника на третьей планете или в финальной битве… Вот только на пятое прохождение убивать тех же самых солдат Империума, не получая теперь ни выстрела в ответ, просто скучно. И это, пожалуй, главная проблема Star Renegades. При этом дать игроку возможность начинать кампанию со второй или третьей планеты нельзя, он просто не успеет прокачать своих героев.

В итоге, несмотря на интересную боевую систему, как «рогалик» Star Renegades несовершенен. В той же Hades, за счет использования разного оружия и даров богов, крошить врагов интересно и на двадцатый, и на сотый раз, а вот здесь, увы, нет.

Тем не менее, Star Renegades — хорошая, заслуживающая внимания игра. В ней есть интересная боевая система, неплохой выбор бойцов разных специализаций, шикарная пиксельная графика и неплохой юмор, который запомнился нам еще по Halcyon 6. Не могу сказать, что рекомендую незамедлительно купить эту игру всем поклонникам пошаговых «рогаликов», но внести ее в список желаемого и приобрести на одной из распродаж определенно стоит. Хотя бы из-за графики.