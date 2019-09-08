Children of Morta: семья превыше всего





Action/RPG Children of Morta – проект, который очень легко пропустить в потоке других игр. Кого-то может отпугнуть графика в стиле пиксель-арт, кого-то roguelike механики, подразумевающие отсутствие внятного цельного сюжета. Тем не менее, пропускать Children of Morta определенно не стоит – это один из самых ярких и красивых инди-проектов 2019 г. и просто очень хорошая игра с красивой трогательной историей.

Children of Morta Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Dead Mage

Издатель 11 bit studios

Сайт Steam

Children of Morta – это история семьи Бергсонов, стражей пограничья. Сурового Джона, его беременной жены Мэри, их непоседливых детей Кевина, Линды, Люси и Марка, его сводного брата Бена и их общей матери Маргарет. А еще это история любви. Любви и ревности, которая превращает человека в чудовище.

А начинается все с бабушки Маргарет, которая замечает, что со склонов горы Морта начинает сочиться скверна, отравляющая все вокруг. Нечто подобное уже происходило в прошлом, и Джон отправляется на разведку, чтобы понять, что же случилось. Когда он возвращается с печальными вестями о том, что скверна действительно распространяется по миру, бабушка Маргарет открывает семье тайну – именно им предстоит сразиться с тьмой, для противодействия которой сначала нужно пробудить трех древних существ, способных раскрыть тайну проклятья. Джон, в сопровождении старшей дочери Линды, снова отправляется в путь.

Вдвоем вы будете проходить только небольшие, необходимые для раскрытия сюжета, фрагменты. Кроме того, в паре можно играть с товарищем за одной системой. На ПК подобный режим не очень популярен, а вот на консолях такой кооператив должен быть интересным. Онлайн кооператив авторы обещали представить в одном из грядущих обновлений. Впрочем, родственники не оставят вас один на один с монстрами, по мере развития персонажей они будут получать навыки, позволяющие в критический момент прийти на помощь другому члену семьи, нанести критический удар, разбрасывающий противников и позволяющий бойцу перевести дух и продолжить сражение.

Всего к середине игры в вашем распоряжении будет шесть разных персонажей, отличающихся оружием, умениями и манерой ведения боя. Каждый из них по-своему хорош, и каждому можно найти применение. Как и положено в roguelike RPG, в момент смерти вы магическим образом спасаетесь и телепортируетесь домой, где можете начать новый забег по подземельям тем же самым персонажем или выбрать кого-то нового. Впрочем, поиграть придется всеми героями: во-первых, равномерная прокачка позволяет задействовать умения других членов семьи и доступные им руны, во-вторых, при частом использовании одного персонажа он начинает страдать от скверны и его характеристики падают.

Первый доступный вам персонаж – глава семейства Джон. Силач с огромным мечом, нежно любящий свою жену и детей. Он наносит широкие размашистые удары и может блокировать урон щитом. Старшая дочь Джона, Линда – талантливый музыкант и непревзойденная лучница, которая может выпускать град стрел даже во время движения. Юный Кевин, озорник и непоседа, мастерски обращается с кинжалами и стремительно перемещается по уровню, уворачиваясь от атак противников. Огненный ребенок, малышка Люси, которая, несмотря на протесты матери, тоже отправляется сражаться со злом, может швырять файерболы только стоя на одном месте, зато, благодаря некоторым улучшениям, она превращается в настоящую огненную машину смерти, враги просто не доходят до девочки. Блудный сын Марк, ушедший в монахи, сражается голыми руками, но очень быстро перемещается от противника к противнику и может повышать свою защиту. Ну и наконец, загадочный великан Джоуи, который появится в доме Бергсонов чуть позже. Его огромный молот наносит серьезный урон, вот только силач немного неповоротлив. Мои личные фавориты среди Бергсонов – бойцы дальнего боя, Линда и Люси, впрочем, я, конечно же, играл за всех персонажей, и получал удовольствие от разных стилей ведения боя.

Удивительное дело, несмотря на то что все герои Children of Morta – это в прямом смысле слова буквально десяток пикселей, каждый из них обладает запоминающимся характером и внешностью (!), и к ним действительно привязываешься. Да, вся игра нарисована в столь нелюбимом многими пиксель-арте, но в данном случае это действительно произведение искусства. В доме Бергсонов огромное количество деталей, в каждой из множества комнат все время что-то происходит, а великолепная анимация действительно превращает кучки пикселей в живых и очень трогательных героев. По мере прохождения игры в доме будут появляться все новые персонажи и предметы, будут разыгрываться новые сценки, да и сам дом меняется от акта к акту, когда тьма вокруг него начнет сгущаться. Скриншоты не передают всей красоты Children of Morta, на эту игру стоит смотреть в динамике.

Сценки, разыгрывающиеся в доме Бергсонов, призваны не просто оживить картинку, с их помощью развивается сюжет. Каждый раз, когда после поражения или полного прохождения уровня вы возвращаетесь домой, здесь что-то происходит. Иногда это сюжетные фрагменты, зависящие от того, что именно вы нашли во время своих приключений и какие дополнительные задания выполнили. Иногда же просто короткие забавные или грустные сценки, позволяющие лучше раскрыть характеры персонажей. Эти эпизоды действительно оживляют дом, заставляют сопереживать членам семьи, привязывают вас к персонажам.

Собственно, сюжет Children of Morta подается с помощью этих мини-сценок, разыгрывающихся в доме между выходами на задание, и с помощью специальных комнат, появляющихся время от времени в подземельях. В них можно встретить новых персонажей, получить простенькое дополнительное задание, узнать что-то о прошлом этого места или о пропавшем дедушке Адаме, муже Маргарет и отце Джона. С одной стороны, это вроде бы привычная для roguelike механика подачи сюжета, с другой же — то, как естественно и бесшовно это сделано здесь, вызывает уважение. Roguelike по своей сути, Children of Morta от начала до конца воспринимается именно как сюжетная RPG.

Как во многих roguelike RPG, подземелья в Children of Morta генерируются случайным образом, впрочем, в рамках заданного для текущего уровня «биома». Всего таких больших «биомов» три – Кельдинно, Барахут и Терралава, плюс несколько сюжетных локаций. Еще одна особенность игры – отсутствие традиционного лута, оружия и брони. Вместо этого универсальным мерилом успеха здесь являются деньги, на которые можно приобретать улучшения, повышающие характеристики всей семьи. Улучшения делятся на два типа: Книги Реи, которыми заведует бабушка Маргарет, и улучшения в Мастерской Бена, за которые, как нетрудно догадаться, отвечает дядя Бен, из-за ранения не способный присоединиться к вам в бою. Книги Реи повышают глобальные характеристики – скорости набора опыта и прихода денег, время работы тотемов и рун. В Мастерской Бена можно приобрести более утилитарные улучшения: повысить количество здоровья, урон основной атаки, вероятность нанесения критического урона, шанс увернуться от атаки, скорость движения и т.д.

Благодаря синергии глобальных улучшений, личных умений каждого персонажа и умений, позволяющих призывать на помощь других членов семьи, ролевая система Children of Morta получилась необычной и очень гибкой. Добавьте к этому влияние амулетов, тотемов и рун, которые можно найти во время путешествия (не переносятся в следующий заход), и вы получите действительно очень интересную боевку, причем разную для каждого из персонажей, мало того, отличающуюся от забега к забегу

На первых порах вы наверняка будете часто умирать, проклиная разработчиков за высокую сложность, но после трех-четырех вылазок освоитесь, поймете, как использовать сильные и слабые стороны каждого персонажа и начнете получать удовольствие даже от боев с толстыми и опасными боссами, казавшимися непобедимыми во время первой встречи. На самом деле у этой игры все в полном порядке с балансом, и повышение уровня сложности ближе к концу позволяет сохранить интерес к боям практически до финальных титров.

По большому счету, единственный недостаток Children of Morta – спорная реиграбельность. После прохождения сюжетной части (у меня ушло на это около 18 часов, но наверняка можно справиться и быстрее) вы, может быть, и захотите добить несколько побочных квестов и докачать всех членов семьи Бергсонов до 20 уровня, чтобы открыть все семейные бонусы, но маловероятно, что решитесь проходить игру заново. Зная все сюжетные повороты, это будет уже не так интересно, кроме того, за первое прохождение вы наверняка успеете попробовать всех персонажей, а изменение баланса умений каждого из них не так радикально влияет на геймплей. Так что да, реиграбельность здесь под вопросом, и это неожиданно для roguelike RPG. Впрочем, в данном случае одного прохождения вполне достаточно, вряд ли вы быстро забудете время, проведенное в гостях у семьи Бергсонов.

Children of Morta — одна из самых ярких инди-игр этого сезона, которая наверняка соберет ворох наград по итогам 2019 г. Не пропустите. На ПК игра вышла 5 сентября, релиз на Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch запланирован на 15 октября 2019 г.