Ажиотаж, вызванный возрождением в 2015 г. саги Star Wars, немного спал. Производство поставлено на поток, премьеры распланированы на 5 лет вперед. В такой ситуации, чтобы удивить зрителя, новым «Звездным войнам» мало быть просто хорошим фильмом, нужно нечто невероятное. Давайте разбираться, есть ли это нечто в Star Wars: The Last Jedi.

Star Wars: The Last Jedi / «Звездные войны: Последние джедаи» Жанр фантастика

Режиссер Райан Джонсон

В ролях Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Дэйзи Ридли (Рэй), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Адам Драйвер (Кайло Рен), Кэрри Фишер (Лея Органа), Донал Глисон (генерал Хакс), Гвендолин Кристи (капитан Фазма), Люпита Нионго (Маз Каната), Энди Сёркис (верховный лидер Сноук), Энтони Дэниелс (C-3PO), Джимми Ви (R2-D2) и др.

Студии Lucasfilm, Walt Disney

Год выпуска 2017

Сайты starwars.com, IMDb

Вначале давайте определимся с названием. Слово Jedi пишется одинаково как в единственном, так и во множественном числах, что породило вполне резонные вопросы, сколько же джедаев в новом фильме. Режиссер картины, Райан Джонсон, однозначно отвечает на этот вопрос – единственное число, джедай в фильме только один и это Люк. В то же время официальные, утвержденные в Disney, переводы названия картины на русский и украинский звучит как «Звездные войны: Последние джедаи» / «Зоряні війни: Останні джедаї», совершенно недвусмысленно указывая на множественное число. После просмотра фильма вы согласитесь скорее с Райаном Джонсоном, чем с прокатчиками. И это не спойлер.

Вообще, Lucasfilm и Disney удалось сделать невозможное, показав в трейлере картины все основные сюжетные моменты, но при этом не заспойлерив сюжет. Многие совершенно определенно трактуемые промо-кадры на самом деле не больше, чем ловушка, в фильме почти все совсем не так, как вы могли бы подумать по ролику. Мало того, сценаристы припасли для зрителей несколько хитрых сюжетных поворотов, часть из которых, несмотря на многочисленные подсказки, даже не прочитывается. И это было бы хорошо, если бы Star Wars: The Last Jedi не оказался практически дословно переснятым Star Wars: The Empire Strikes Back.

Два года назад, когда Disney провернула подобный трюк со Star Wars: The Force Awakens, это выглядело очень трогательно и уместно. Седьмая часть эпопеи как бы передавала эстафетную палочку новой эпохе, новой трилогии, новым персонажам, вызывая ностальгию по классическим фильмам и эмоционально привязывая нас к новым героям. Когда этот же простой прием пытаются использовать повторно, становится немного обидно. Паразитирование на старых фильмах – не лучший вариант для вселенной Star Wars, которая похоже, начинает ходить по кругу. В этом плане отходящая от канона Rogue One: A Star Wars Story, концентрирующая внимание не на джедаях, а на обычных солдатах, винтиках этой войны, выглядит честней и свежей «главных» Star Wars.

Кроме оставшихся в живых персонажей оригинальной трилогии (здесь есть даже адмирал Акбар!) и героев, с которыми мы познакомились в The Force Awakens, в новом фильме авторы вводят несколько новых фигур, причем достаточно весомых. Вот только с проработкой их характеров не все так гладко. И если с персонажем Кэлли Мари Тран все более-менее ясно, то, скажем, с очень интересным героем Бенисио Дель Торо – нет. Как и с невероятно сильным персонажем Лоры Дерн, которому просто не дали раскрыться.

Впрочем, это проблема не только ролей второго плана. Есть вопросы и к главным героям. Заканчивается вот уже второй фильм новой трилогии, а мы так ничего и не знаем о ее персонажах, кроме банальностей. По «Давайте-все-взорвем» Дэмерон – бунтарь, который не умеет выполнять приказы. Финн «Я хочу найти Рей» – человек одной цели. Не люди, а шаблоны. Сама Рей – девочка с большим сердцем и многочисленными комплексами. Но вершина шаблонизации, конечно же, верховный лидер Сноук – который играет здесь роль банального злого буки, регулярно угрожающего остальным героям жестокой расправой и время от времени делающего им больно. Совершенно пустой персонаж, даже обидно, что все конспирологические теории в отношении верховного лидера оказались несостоятельны.

А вот что у Star Wars не отнять – так это эстетику, пафос и умение выстраивать кадр. Космические битвы по-прежнему выглядят предельно глупо, но невероятно эффектно. Финальная схватка, несмотря на всю свою нелепость (таранная пушка, серьезно?) смотрится просто фантастически. Красно-белое цветовое решение, каллиграфические и танцевальные росчерки на песке, имитирующие кровь – возможно, это одна из самых красивых боевых сцен в фантастике. Да что там, один только черно-белый стоп-кадр сверхсветового прыжка вице-адмирала Холдо оправдывает появление Star Wars: The Last Jedi на больших экранах. Рекомендуется смотреть в IMAX или в зале с лазерным проектором. 3D не обязательно.

С другой стороны, в 2017 году, после Valerian and the City of a Thousand Planets, Ghost in the Shell и Blade Runner 2049 нас уже трудно удивить спецэффектами. Особенно после Blade Runner 2049 с его перфекционистским отношением к визуальной составляющей.

Не поймите меня неправильно, Star Wars: The Last Jedi – хороший фильм. Немного затянутый, местами глупый, но хороший. Это все еще «Звездные войны», красивая сказка в sci-fi декорациях о благородных рыцарях и прекрасных принцессах, коварных злодеях и народных героях. Вот только на фоне переизбытка «Звездных войн» в фильмах основной серии Star Wars должно все-таки быть нечто особенное, нечто, что, выделит его на фоне всех этих бритв с логотипами «Звездных войн», шампуней «Звездных войн», лабутенов «Звездных войн», лут-боксов по «Звездным войнам». Увы, этого эфемерного «чего-то» в Star Wars: The Last Jedi нет.

Это просто хорошие «Звездные войны», никак не лучшие «Звездные войны» в истории. Как по мне, Star Wars: The Last Jedi уступает и Star Wars: The Force Awakens, и Rogue One: A Star Wars Story, и конечно же, Star Wars: The Empire Strikes Back. Впрочем, чтобы я ни написал, вы ведь все равно посмотрите этот фильм, это все-таки «Звездные войны». Что ж, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Только, чур, без спойлеров.