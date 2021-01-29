Тест-драйв Volkswagen Multivan T6.1: снова лидер? (ТОП-5 вопросов и ответов)





Для коммерческого отделения компании Volkswagen вот этот автомобиль – как краеугольный камень несущей стены: огромные продажи, огромное число версий. А еще этот автомобиль – как мерило для всех остальных конкурентов: кто лучше, кто хуже? Ставки очень высоки. Что сможет предложить обновленный вен Volkswagen Multivan T6.1 в попытках подержать свой высокий статус одного из лидеров класса? Сейчас расскажу.

Так-с, что такое Volkswagen Multivan? И что это за индекс «Т6.1»?

Впервые с крупным веном Volkswagen Multivan мы встретились ровно два года назад – и тогда это был автомобиль «просто Т6». Вскоре последовало обновление семейства, чему был посвящен отдельный репортаж – вот тогда впервые и появилось обозначение «Т6.1»: словно намек на патч улучшений/дополнений к основной версии. Наконец, осенью 2019-го прошли первые тест-драйвы автомобиля Volkswagen Multivan T6.1, которые подарили парочку важных наблюдений о новинке. Но все это время Volkswagen Multivan оставался неизменным в своей сути: крупный 7-местный вен для большой семьи или компании коллег по работе. Высокий кузов, прямоугольные формы, ровные линии, плоские поверхности. Все подчиняется главной идее – сделать салон максимально просторным и удобным. О чем я расскажу ниже. А сейчас максимум внимания уделим внешности.

Казалось бы: когда дизайн является следствием функциональности, то ни о каком дизайне, собственно, не может быть и речи. Однако создатели Volkswagen Multivan T6.1 сумели удивить – фактически лишь несколько деталей задают новое впечатление от автомобиля. Широкая решетка радиатора заходит под уголки фар, причем хромированные планки особенно подчеркивают ее размер и статус автомобиля. Кстати, фары тоже новые – полностью светодиодные (27 диодов в каждой), с красивой характерной «подписью» в виде полоски дневного света и указателя поворота. Изменились и другие детали: новый бампер спереди, новая графика фонарей сзади, характерные логотипы на крыльях. Плюс расширен выбор колесных дисков и вариантов окраски. Скажем так: «малой кровью» и без существенных изменений по кузовным панелям, дизайнерам Volkswagen удалось создать новый облик, даже новый стиль для модели Multivan T6.1 – и это настоящий Arteon-стиль!

Внешность Volkswagen Multivan T6.1 одновременно узнаваема и нова: общая форма да пропорции кузова остались прежними, однако перемены в деталях буквально задают новый стиль для автомобиля. Максимум внимания привлекает передняя часть: широкая решетка радиатора, LED-фары, новый бампер. Но есть и другие изменения: новая графика фонарей, колесные диски, ярлычок с названием модели. А вот еще один ярлычок – 4Motion: он указывает на наличие полного привода. Боковые сдвижные двери – с электроприводом и возможностью управления с пульта дистанционного управления. Кажется, они стали «ездить» по направляющим плавне, а закрываются тише: вен Volkswagen Multivan T6.1 подтверждает свой высокий статус даже в мелочах.

С внешними переменами понятно – но что внутри? Салон изменился?

Да, изменился. Аналогично внешности, здесь фактически полностью новая передняя часть: новая панель, новая центральная консоль, новые дверные карты. Идея была в том, чтобы связать воедино ЖК-приборы и крупный центральный сенсорный дисплей – тогда получается концепция салона, которая напоминает Volkswagen Touareg.

Именно такие автомобили были представлены во время первого тест-драйва и оставили после себя приятное впечатление: салон реально воспринимался на уровне кардинально нового поколения автомобиля, а не просто обновления в середине жизненного цикла. Однако тестовый вен предложил привычные приборы со стрелочными индикаторами да небольшим цветным дисплеем между ними. Еще и по центру передней панели был установлен относительно небольшой 6,5-дюймовый дисплей системы Composition Color: все также цветной, все также сенсорный, все также с поддержкой подключения смартфонов. Но «вау-эффект» уже пропал.

Однако все-таки есть два пункты, за которые хочется похвалить переднюю часть салона, даже без учета гигантских дисплеев. Во-первых – руль, подобно модели Volkswagen T-Cross, который работает на эффект новизны. Во-вторых – аккуратная и ненавязчивая отделка «под дерево», которая работает на эффект дороговизны. Хотя, раз уж зашел разговор о статусе и дороговизне, то не помешал бы мягкий пластик отделки да кнопка-электропривод ручного тормоза…

Салон изменился кардинально: новая передняя панель, угловатые дефлекторы вентиляции, измененный руль, другие дверные карты. Масштабы таковы, что тянут даже не на обновление, а на следующее поколение автомобиля. Особенно если заказать полностью «цифровой кокпит»: ЖК-приборы и топовую систему мультимедиа с большим 9,2-дюймовым дисплеем. Тестовый автомобиль был с традиционными приборами и системой Composition Color (6,5-дюймовый дисплей): «вау-эффекта» нет, но с функциональностью – полный порядок! Равно как с эргономикой и обзорностью, диапазоном настройки кресел, наличием всевозможных ящичков и ниш.

Если для обычного автомобиля все самое интересное в салоне обычно сосредоточено спереди, то в случае вена Volkswagen Multivan T6.1 – сзади. Да ведь там настоящий конструктор!

Сиденья складывают, поворачиваются, двигаются. Везде есть подлокотники, на всех окнах имеются шторки от солнца. Характерные отличия измененного автомобиля – светодиодное освещение и новый блок «климата». Да-да, в задней части устроена отдельная зона климат-контроля. Узнаваемый фирменный столик передвигается вперед-назад, поднимается на нужную высоту, а его подиум скрывает в себе ящик и парочку ниш. Наконец, когда вам кажется, что вы уже все изучили в салоне Multivan, то вдруг один щелчок снова дарит удивление – центральные «взрослые» сиденья умеют превращаться в «детские»! А еще на боковинах салона масса полочек и подстаканников, нашлось место под USB-порты Type-C да розетку-«прикуриватель»… Но где обычная розетка на 220 вольт? Скажете, она не нужна? Однако вен Volkswagen Multivan T6.1 подразумевает статус «офиса на колесах»: к примеру, нужно подзарядить ноутбук. Ладно, можно использовать ноутбук с питанием от USB Type-C. Но вот еще…

Стоп: кажется, это все. К задней части салона автомобиля есть ровно одна претензия, связанная с розеткой. А в остальном – это лучший салон из всех венов данного класса, которые побывали у меня в руках за последние пару-тройку лет. Причем лучший не только с точки зрения возможности трансформаций, но также и с точки зрения качества отделки: темная кожа Nappa (скоро будет Verona) да коричневое дерево – а ведь что-то в этом есть.

Этот салон делал сумрачный немецкий гений. Судя по отделки – таки сумрачный. Но судя по возможностям трансформации – таки гений. Измененный автомобиль узнается в деталях: светодиодное освещение, блок «климата», даже ручки-фиксаторы на сдвижных окошках. Еще раз, просто поймите для себя уровень педантичности немцев и их страсти к «шлифовке» конструкции: поговаривают, что на прошлые ручки-фиксаторы окошек были нарекания – поэтому их переделали. Да большинство производителей автомобилей просто не обратили бы внимание на такую мелочь! А инженеры Volkswagen – переделали.

А едет как? Быстро, экономично, жестко, мягко?

Если сказать одной фразой, то детальное знакомство с автомобилем в Украине подтвердило первые выводы, полученные во время заграничного тест-драйва. И главное здесь – работа подвески DCC (Dynamic Chassis Control): наконец-то найдет рецепт идеального комфорта для Volkswagen Multivan, наконец-то автомобиль поехал мягко!

Да-да, регулируемые амортизаторы на модели Volkswagen Multivan встречались и раньше. Однако, во-первых, теперь предусмотрены комплексные настройки шасси Driving Mode Selection – как в легковых автомобилях Volkswagen: можно настроить не только подвеску, но также рулевое управление и даже «климат». А во-вторых, данная система дает возможность плавной коррекции работы амортизаторов – жестче или мягче. Что в итоге? А итоги таковы, что в самых комфортных настройках автомобиль допускает плавные покачивания и невероятный комфорт езды, причем на любой дороге: ямы, заплатки, волна попросту исчезают. Лишь порой на «лежачем полицейском» разгруженная задняя часть может взбрыкнуть и прыгнуть. Но строит набрать ход или посадить пассажиров – как восприятие комфорта и мягкости подвески стремится к понятию абсолюта для автомобилей подобного класса. В тоже время, по желанию водителя подвеску можно зажать, перенастроить руль – и вен Volkswagen Multivan T6.1 поедет неожиданно «плотно», почти как легковой автомобиль. Небольшие крены, максимальная четкость в реакциях на поворот руля. Конечно, снова с оговоркой про класс и формат автомобиля. Подводя итоги и оглядываясь назад, я вдруг понимаю: больше всего удивил не столько комфорт и мягкость подвески или четкость и «сбитое» управление, сколько удивил диапазон изменения этих параметров. Очень разные характеры поведения для одного и того же автомобиля!

Но вот от мотора и трансмиссии восторгов меньше. Поймите правильно: 2-литровый турбодизель уверенно разгоняет и пустой, и нагруженный автомобиль (максимум возил почти полный салон людей и пару сумок в багажнике, суммарно порядка 550-600 кг нагрузки). Трансмиссия DSG DQ500 молниеносно меняет передачи – только и успевай отслеживать «прыжки» стрелки тахометра. Традиционно порой заметна тяга коробки к раннему переключению вверх, из-за чего двигателю приходилось «вытягивать на разгон» уже с 1,3-1,5 тыс. оборотов: редко, но бывало. В подобных случаях достаточно лишь сильнее топнуть на акселератор, чтобы «автомат» сбросил передачу вниз, а обороты двигателя возросли – и можно смелее выходить на обгон. Кажется, все хорошо. Кроме предельных режимов: разгон «в пол» с места или на ходу. Откровенно говоря, невольно ждешь большего от современного турбодизеля Volkswagen. Особенно когда в графе мощности указано почти 200 «лошадей», что-то там рассказано про две турбины, да еще все это сдобрено DSG-«автоматом» и полным приводом 4Motion. Вспоминаю первое знакомство с автомобилем Volkswagen Multivan: я не чувствовал себя обделенным мощностью и тягой даже в случае 140-сильного мотора. Наверняка обновленная 150-сильная версия двигателя да в паре с передним приводом «повезет» не хуже. Зачем тогда нужен 199-сильный мотор и полный привод 4Motion?

Вот для чего! Не столько для динамичных разгонов с места (мой лучший замер давал 11 секунд), сколько для уверенной езды даже по заснеженным дорогам. Кстати, 199-сильный мотор серии ЕА288 (код СХЕ, би-турбодизель) «по умолчанию» идет в паре с полным приводом и DSG-«автоматом»: этакое предложение «все в пакете». А при наличии опциональной блокировки заднего дифференциала, вас не остановит ни снег, ни грунтовка: настоящий «универсал для всего»! Особенно с подвеской DCC и системой выбора профиля езды. Главная перемена нынешнего автомобиля с обозначением T6.1 – новый рулевой механизм с электроусилителем: как на MQB-автомобилях Volkswagen. Что, в свою очередь, позволило интегрировать массу новых функций: Cross Wind Assist (система стабилизации при сильном боковом ветре), Trailer Assist (помощник при парковке с прицепом), Park Assist (автоматическое управление рулем при парковке автомобиля), пр. Хотя в целом же, автомобиль Volkswagen Multivan T6.1 является эволюционным развитием поколения Т6 – это техника, проверенная годами и километрами дорог.

Из наблюдений на тему дальних путешествий. Минус – автомобиль довольно шумный, когда скорость переваливает хорошо за 100 км/ч: угловатый кузов принес внутренний простор, но также принес и неважную аэродинамику. Плюс – автомобиль хорошо стоит на прямой. Думаю, здесь заслуга и полного привода, и нового рулевого управления с массой вспомогательных систем для водителя. Кстати, расход на «трассовой сотне» – порядка 6,5-7 л; в городе расход постоянно колебался у отметки 10-11 л на 100 км пути. Пустые дороги и плавный стиль управления помогали уменьшить потребление топлива в городе на 2,5-3 литра, пробки и бодрый стиль езды означали примерно столько же «в плюс». Учтите нюанс: все данные – для зимних условий езды, плюс автомобиль был едва обкатан.

А сколько стоит такой автомобиль Volkswagen Multivan? И какова альтернатива?

Конкретно данный тестовый автомобиль Volkswagen Multivan стоит $85,6 тыс. – однако это максимальная версия: дизель 199 л.с., полный привод, трансмиссия DSG. Плюс комплектация уже изначально хороша: комбинированная обивка сидений ArtVelours, новые LED-фары, 3-зонный «климат», камера заднего вида, электропривод сдвижных боковых дверей, адаптивная подвеска DCC, передвижной столик, электропривод настройки передних сидений, память настроек для сиденья водителя, подогрев лобового стекла, пр. Из опций – блокировка заднего дифференциала, система помощи при спуске со склона Hill Descent Control, отделка салона Grey Woodgrain, кожа Nappa.

Если говорить в целом – то автомобиль Volkswagen Multivan «стартует» с отметки около 1,43 млн грн. или чуть больше $50 тыс.: полная свобода выбора – тип и мощность двигателя, передний или полный привод, механика или DSG-«автомат». Плюс 7-местный салон и изначально хорошая комплектация. В итоге получаем высококлассный бизнес-вен или максимальный вариант для требовательных частных покупателей.

Нужно больше посадочных мест за меньше денег? Тогда смотрите в сторону Volkswagen Caravelle со стартовым ценником от 1,25 млн грн. или $44 тыс.: варианты салона от 4-х до 9-местного, передний или полный привод, но тканевая обивка и другой формат расстановки сидений. Этакий вариант «корпоративного шаттла»: практичный и продуманный.

Наконец, не забуду о моделях Volkswagen Transporter – грузовой фургон Kasten (от 894 тыс. грн. или $31,5 тыс.) и грузопассажирский Kombi (от 982 тыс. грн. или $34,7 тыс.): это «рабочие лошадки» на каждый день. Здесь темный неокрашенный бампер, простая магнитола, фары-галоген. Но также здесь – аналогичный широкий выбор двигателя (110-199 л.с.), трансмиссии («механика» или DSG-«автомат»), типа привода (передний или полный).

Если говорить о семействе Т6.1 в целом – Transporter, Caravelle, Multivan – то широта выбора версий, кузовов, моторов позволяет перекрывать «запросы» разных клиентов: найдется вариант на любой вкус и кошелек. Чем ответят соперники?

С конкурентами ситуации простая и сложная одновременно. Автомобилей подобного формата в Украине немало: Citroen SpaceTourer, Ford Tourneo Custom, Hyundai H-1, Mercedes V-класса, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller, Renault Trafic, Toyota ProAce Verso. А теперь честно скажите – кто из данного списка чаще всего встречается на дороге? И вдруг окажется, что всех реальных конкурентов можно сосчитать на пальцах одной руки.

Начнем с простого, но популярного вена Renault Trafic: небольшой мотор, простая отделка салона, комплектация без особых изысков. Зато ценник самый низкий – вот и секрет его популярности: отличный выбор на роль «работяги-перевозчика» без претензий. Французские модели Citroen и Peugeot подобные претензии уже имеют: здесь и моторы мощнее, и выбор комплектаций, даже люкс-версии можно отыскать – с кожаным салоном, панорамной крышей, выдвижными столиками. При этом цены пониже. Объясню языком Volkswagen: за ценник Transporter «французы» предлагают оснащение и отделку Caravelle, а за ценник Caravelle они предлагают оснащение и отделку Multivan. Однако полный привод доступен лишь для 150-сильной версии «на механике», причем там теряется все ценовое преимущество – получаем прайс почти на уровне Volkswagen. Да и «чудо»-подвеску или цифровой кокпит не найдешь. Наконец, для клиентов-максималистов существует Mercedes V-класса: мощный мотор, полный привод, отличное оснащение – но и самый высокий ценник, намного выше даже максимальных вариантов Volkswagen Multivan.

Новый Volkswagen Multivan T6.1 на фоне конкурентов – это «золотая середина». Во всех смыслах данной фразы. Ниже по цене – очень сильны позиции «французов» Citroen/Peugeot. Выше по цене – есть Mercedes V-класса. Если добавить доступный Renault Trafic, то фактически получим всех главных игроков в классе полноразмерных венов.

И что в итоге – покупать?

Зайду издалека: прототипы Volkswagen Multivan T7 уже катаются по дорогам, серийная модель должна дебютировать на протяжении года. И если не случится форс-мажоров в стиле 2020-го, то уже к концу года Т7 может даже успеть приехать в Украину (скоро расскажу про новинки). Однако это как «журавль в небе». Ждем, что все будет классно. Но задаем много вопросов, на которые пока нет ответов – начиная от самого формата автомобиля, продолжая использованной техникой, заканчивая ценой для покупателя.

На этом фоне Volkswagen Multivan T6.1 – это как «синица в руке»: техника проверена годами, очень просторный салон, отличные возможности трансформации. И все это по уже известной цене. Пожалуй, для многих покупателей Volkswagen Multivan T6.1 именно такие пункты, как «практичность», «уверенность», «надежность» являются определяющими. А что касается ощущения новизны, то вот вам совет: обязательно заказывайте салон с цифровой панелью приборов Digital Cockpit и системой мультимедиа Discover Pro – отличное дополнение к яркой и приметной внешности. И, конечно, советую подвеску DCC: чтобы раз и навсегда закрыть вопросы ездового комфорта. В итоге получите автомобиль Volkswagen Multivan T6.1, который по-прежнему претендует на титул одного из лидеров своего класса.

Технические характеристики Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG 4Motion

Кузов – вен, 5 дверей, 7 мест

Габариты – 4,9 х 1,9 х 1,95 м

Колесная база – 3 м

Клиренс – 178 мм

Багажник – до 5,8 куб. м для 2-местной конфигурации салона

Грузоподъемность – 995 кг

Минимальная снаряженная масса – 2005 кг

Мотор – турбодизель; R4 2,0 л

Мощность – 199 л.с. при 3 800-4 000 об/мин.

Крутящий момент – 450 Нм при 1 400-2 400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 100 л.с. на 1 т; 225 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4MOTION, блокировка заднего дифференциала

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,3 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Минимальная цена Volkswagen Transporter Kasten T6.1 – от 894 тыс. грн. или $31,5 тыс.

Минимальная цена Volkswagen Transporter Kombi T6.1 – от 982 тыс. грн. или $34,7 тыс.

Минимальная цена Volkswagen Caravelle T6.1 – от 1,25 млн. грн. или $44 тыс.

Минимальная цена Volkswagen Multivan T6.1 – от 1,43 млн. грн. или $50 тыс.