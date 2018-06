The Awesome Adventures of Captain Spirit: все страннее и страннее

О том, что DONTNOD Entertainment, авторы Remember Me, Life is Strange и Vampyr, работают над прямым сиквелом Life is Strange, мы знаем еще со времен Life is Strange: Before the Storm, спин-оффа, разработанного другой студией. Но анонс еще одной интерактивной истории в той же игровой вселенной, да еще и абсолютно бесплатной и выходящей буквально через несколько недель, стал лично для меня одним из самых больших сюрпризов E3 2018. Наконец-то The Awesome Adventures of Captain Spirit вышла и оказалось, что это в большей мере Life Is Strange, чем даже Life is Strange: Before the Storm.

The Awesome Adventures of Captain Spirit Жанр интерактивная история

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик DONTNOD Entertainment

Издатель Square Enix

Сайт Steam

The Awesome Adventures of Captain Spirit – это в первую очередь история об одиночестве. Ее герой, девятилетний Крис, тяжело переживает потерю матери и пытается найти общий язык с отцом, который после смерти жены слишком много пьет и не уделяет ребенку должного внимания. Крис бежит от реальности в мир собственного воображения, где он, могучий Капитан Спирит, сражается с грозными противниками и защищает родной город.

Поход в подвал для того, чтобы включить отопительный котел, превращается у Криса в эпическую битву с чудовищем. Простенькая халабуда становится бесконечным лабиринтом с бесценным кладом в конце. Домик на дереве превращается в крепость и дозорный пункт. Снеговик — в ледяного монстра. Отцовский пикап — в космический корабль. Впрочем, все это не просто выдумки. Самое ценное сокровище мальчика – фотографии его матери. Воображаемая битва с главным злодеем происходит в месте, ставшем для семьи роковым. И т.д.

DONTNOD Entertainment потрясающе точно передает отчужденность мальчика от всего мира, его оторванность от других людей, одиночество. Разгар зимы, все занесено снегом, выходной, значит, в школу идти не нужно. Их дом стоит на окраине, и несмотря на то что в нем все еще живут два человека, Крис никак не может достучаться до собственного отца, который видит в сыне отражение жены и винит мальчика в случившемся. У Криса нет партнеров для игр, поэтому он и выдумывает себе несуществующих товарищей и противников, озвучивает битвы собственных игрушек, ищет приключения вокруг себя. Меланхоличное настроение только подчеркивает традиционно отлично подобранный саундтрек.

Естественно, в The Awesome Adventures of Captain Spirit есть масса отсылок к Life is Strange. Мать Криса училась в той самой Академии Блэквелла в Аркадия Бей, и вы можете найти в доме письмо от руководства этого заведения. Еще один зловещий привет из Life is Strange – рекламный буклет выставки фотографий Джефферсона, с одним из ТЕХ САМЫХ фото на обложке. Подобных зацепок здесь еще множество, оставляем вам возможность найти их самостоятельно.

В отличие от Life Is Strange, в The Awesome Adventures of Captain Spirit ваши действия, похоже, ни на что не влияют. Это действительно больше интерактивная история, чем игра. Крис может находить себе новые забавы и активности, а может игнорировать их, перейдя сразу к финалу — он от этого не изменится.

В The Awesome Adventures of Captain Spirit всего 1-2 часа геймплея, в зависимости от того, сколько времени вы потратите на дополнительные игры Криса. Чуть больше, чем в недавней Marie’s Room, очень похожей на нее по настроению и геймплею. В игре всего три небольших локации – дом, двор и сарай, и три героя, причем один из них появляется на экране буквально на пару минут. Но это, учитывая абсолютную бесплатность игры, совсем не повод снижать оценку. Тем более что фраза To be continued в титрах оставляет надежду на продолжение истории. Это должно быть интересно, учитывая столь многообещающий финал. Кроме того, DONTNOD Entertainment обещает, что мы встретим Криса в Life is Strange 2. Выход первого эпизода сиквела запланирован уже на 27 сентября 2018 г.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Настроение и стилистика Life is Strange; симпатичный главный герой; поднимаемые в игре темы; саундтрек; бесплатность Минусы: Нет Вывод: Приятный бесплатный спин-офф к Life is Strange, который поможет вам дождаться полноценного сиквела от DONTNOD Entertainment

Steelseries рекомендует: