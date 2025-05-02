«Ученик рейнджера. Руины Горлана»: подростковое фэнтези без магии, которое захватывает. Рецензия ITC.ua

Есть книги, которые всплывают в жизни в правильный момент — не обязательно из-за глубины или сложности, а благодаря точному попаданию в эмоциональный запрос читателя. Именно такой для меня неожиданно оказалась «Руины Горлана», первая книга серии «Ученик рейнджера» малоизвестного в Украине австралийского писателя Джона Фланагана. Роман, да и серия в целом, работает на пересечении двух волн: интереса к фэнтези со средневековым антуражем и потребности в «легком», но не поверхностном подростковом чтении. Несмотря на свою направленность на школьную аудиторию, это тот самый случай, когда интересно будет всем. Конечно, если вы не ожидаете от жанра сложной политики или серой морали.

«Учень рейнджера. Руїни Ґорлану» 330 грн. Плюсы: хорошее качество издания со стильной жанровой обложкой; замечательная история взросления с продуманными отношениями между героем и наставником; камерное, но атмосферное мироздание, не перенасыщенное вымышленными названиями или сложными системами; легкий и живой стиль написания; главные и второстепенные персонажи объемные, имеют развитие и не сводятся к штампам; отсутствие магии в фэнтези интересное решение; адекватный моральный посыл без морализаторства Купить в Асса Минусы: слишком детская обложка, что может оттолкнуть большую часть читателей, которым это точно понравится; немного упрощенный и классический фэнтезийный мир; кому-то не зайдет отсутствие магии в фэнтези Купить в Асса 8.7 /10 Оценка

ITC.ua

«Ученик рейнджера. Руины Горлана» / The Ruins of Gorlan

Автор Джон Фланаган

Переводчик Виктор Венгрус

Издательство «Асса»

язык украинский

Количество страниц 288

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 125×200 мм

Сайт acca.ua

Уилл — сирота, который всю жизнь мечтал поступить в Военную школу. Но когда наступает время выбрать будущее, мечта разбивается: парня не берут из-за его невысокого роста и худого телосложения. Вместо блестящей карьеры с мечом в руке Уилл неожиданно получает шанс стать учеником Холта — молчаливого и строгого рейнджера.

Рейнджеры — не рыцари и не волшебники. Они наблюдатели, стрелки и разведчики. Их не замечают, пока не становится поздно. И именно в этой профессии, которую сперва Уилл принимает без энтузиазма, оказывается его настоящее призвание.

Но обучение — не единственный вызов. На горизонте появляется старая угроза: Моргарат, бывший лорд, жаждущий мести. Его силы растут, и королевству снова угрожает война. Сможет ли Уилл овладеть новым ремеслом? Хватит ли ему не силы, а ума, выдержки и храбрости, чтобы стать тем, кто останавливает врага еще до начала битвы?

События книги «Ученик рейнджера. Руины Горлана» происходят в королевстве Араулен, а местный сюжет — классическая история взросления, обучения, преодоления внутренних страхов и первых реальных опасностей. Дело в том, что автор не пытается быть оригинальным ради новых идей в жанре фэнтези. Наоборот, он берет проверенные сюжетные формулы — сирота с таинственным прошлым, обучение у строгого наставника, постепенное раскрытие потенциала героя — и выписывает их интересно и увлекательно.

Именно поэтому эта книга «производная» от всего фэнтези. Это классика-классик, это все, что было до нее в этом жанре. Здесь нет ничего, что можно назвать «уникальной концепцией». Поэтому сначала кажется, что это отсутствие новизны может быть моей проблемой для чтения. И как же я ошибался.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Руины Горлана» — не эпическое фэнтези в стиле Мартина или Сандерсона. Об этом надо забыть сразу. Здесь нет сложной магической системы, кровавых предательств или десятков переплетенных сюжетных линий. Это история в лучшем смысле «камерная», где мир показан глазами героя, постепенно, осторожно, без избыточной информации.

Араулен — классическое а-ля средневековое королевство с рыцарями, рейнджерами как разведчиками/тайной службой, и угрозами, кажущимися сказочными лишь на первый взгляд. По атмосфере это что-то среднее между «Робином Гудом» и «Властелином колец», но без магии в классическом понимании этого значения. И это ее отсутствие делает фэнтезийное чтиво освежающе иным, необычным, но таким понятным и знакомым.

Да и вообще этот мир мало чем отличается от реальной средневековой истории. Здесь есть аналоги Англии, Японии, Франции, стран викингов и куча других протоисторических земель. И это только то, что я узнал.

Фланаган хорошо понимает, как работает динамика «ученик-наставник», и подает ее без чрезмерного морализаторства. Холт не бесит своими поучениями, но учит адекватно, интересно и даже увлекательно. В то же время Уилл не идеализирует своего наставника, но учится доверять ему и миру в целом. Этот процесс построен тонко, с нюансами. Момент, когда герой впервые действительно понимает, что наставник заботится о нем, ощущается не как банальный сюжетный ход, а как нечто заслуженное и сверхважное для читателя.

Сюжет романа «Ученик рейнджера. Руины Горлана» разворачивается постепенно. Первая часть книги — обучение Уилла, его адаптация к новой жизни в роли рейнджера. Лишь ближе к финалу на горизонте только-только появляется серьезная угроза в лице Моргарата. Она пока далека, скорее как намек на большие события в следующих томах, но она добавляет нужного напряжения. В то же время у нас нет настоящего врага, реального Зла, именно в первой книге, что кому-то может показаться минусом.

Сильной стороной книги главный герой Уилл — не идеальный мальчик со своими приколами, но и второстепенные персонажи. Особенно интересно выписан Гораций — парень, который сначала издевается над Уиллом, но позже становится его другом. История этой трансформации — одна из самых убедительных в книге, с реалистичными психологическими мотивами. Это замечательный показ того, что жизнь не совсем черно-белая. Роману удалось отразить это с помощью такой простой, но увлекательной истории.

Язык произведения — простой, легкий, без перегрузки описаниями. Предложения короткие, диалоги живые, юмор тонкий, но его здесь не много. Все это вполне соответствует подростковому формату, но и другим возрастным категориям будет интересно, как это было мне. Однако надо понимать, что это все же подростковая литература, поэтому ждать пространных описаний, глубоких смыслов и многослойности все же не стоит.

«Руины Горлана» хорошо работает как первая книга серии. Она имеет завершенную историю — финал дает удовольствие, хотя и оставляет пространство для продолжения, которое уже точно есть, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Это не тот случай, когда первый том — лишь «предисловие» к настоящему сюжету.

Как всегда расскажу о самом издании. Книга от «Асса» мне понравилась. Здесь удобный для чтения шрифт и мягкая на ощупь желтоватая бумага. А главное — стильная жанровая обложка, чего так не хватает многим другим книгам. По ней сразу видно, что это за жанр, о чем история и тому подобное.

Но, по моему мнению, сам стиль картинки сделали немного детским, потому что оригинальные обложки австралийского издания, да и американского и английского, имеют более взрослый стиль. Поэтому это может отпугнуть определенное количество старших читателей, которым эта книга понравится, но они подумают, что это что-то слишком детское. Именно так считал и я, когда впервые увидел издание.