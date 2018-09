Бандл Nintendo Switch: Fortnite с игрой, уникальным контентом и 1000 V-bucks поступит в продажу 5 октября по цене $300

Вдобавок к недавно представленным бандлам Super Smash Bros. Ultimate и Pikachu & Eevee Edition, японская компания Nintendo выпустила бандл Switch с популярной «королевской бивтой» Fortnite. Многочисленные фанаты жанра теперь смогут приобрести набор с предустановленной игрой Fortnite, внутриигровой валютой в размере 1000 V-bucks и уникальным контентом. Самое интересное, что этот набор стоит те же $299,99, что и обычная консоль Nintendo Switch.

В набор контента входит Double Helix Set, который содержит уникальные скин игрока, рюкзак, глайдер и кирку. Внутриигровую валюту можно потратить на игровые предметы или же на приобретение Battle Pass, который откроет доступ к дополнительному контенту.

It’s a bundle royale! A #NintendoSwitch #Fortnite bundle including special in-game items and 1,000 V-Bucks will make the jump into stores on 10/05. https://t.co/5049PRWbjr pic.twitter.com/qoraUQA5DO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 сентября 2018 г.