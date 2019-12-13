Экс-президент GM: «Будущее автотранспорта — за электрическими роботакси»

Автомобили изменили 20-й век, но теперь пора измениться самим автомобилям. Человечеству нужно найти решение, которое бы не убивало по миллиону людей ежегодно, не загрязняло воздух и уменьшило пробки. Глава стартапа Cruise уверен, что транспорт должен стать таким: похожим на личную машину снаружи, но совсем иным по наполнению.

Отметим, что прогнозы о скором и неизбежном окончании эры личных автомобилей — не редкость. Но в данном случае все определяет личность спикера: это экс-президент General Motors Дэн Амман, при котором некогда крупнейший в мире автоконцерн прошел через банкротство и возродился. В настоящее время Амман занимает пост гендиректора Cruise, дочернего стартапа GM, который разрабатывает электрические робомобили и собственный сервис роборайдшеринга и после последнего раунда инвестиций оценивается в $20 млрд. Для сравнения: сам GM под руководством Мэри Барры стоит около $50 млрд.

Ранее Барра обещала, что все машины концерна в будущем станут электрическими. Но Амман уверяет, что это лишь малая часть необходимой трансформации.

«Чтобы по-настоящему улучшить транспорт, нам нужно создать альтернативу, которая во всех отношениях превзойдет нынешние [средства передвижения]», — подчеркнул он в программном посте, опубликованном на платформе Medium.

Современное состояние транспорта топ-менеджер описывает так:

«Представьте, к вам пришел человек и говорит: „Я придумал новый транспорт, он работает на ископаемом топливе и загрязняет атмосферу. Он заполонит наши города до такой степени, что его пользователи временами будут готовы перегрызть друг другу глотку. А его операторы-люди будут иногда ошибаться, убивая по 40 000 американцев — и более миллиона человек по всему миру — каждый год. Большую часть времени эти средства передвижения будут простаивать, занимая при этом значительную часть недвижимого имущества. Такой транспорт не смогут использовать молодые, пожилые, а также люди с инвалидностью. А остальным эта привилегия будет стоить $9000 в год и отнимать два года жизни [в пробках]“. На это удивительное предложение вы наверняка ответите: „Да ты рехнулся“. И, тем не менее, мы живем в состоянии когнитивного диссонанса именно с этим — управляемым человеком бензиновым автомобилем с одним пассажиром-водителем — в качестве основного способа передвижения».

Амман призывает «выйти за пределы личного автомобиля» и «перейти к транспортной системе, которую мы заслуживаем — более безопасной, доступной и лучшей для нас, для наших городов и для нашей планеты». Ее основа — электрические роботакси, как раз такие, над которыми работает Cruise.

Все остальные варианты решают лишь часть проблем. Общественный транспорт к каждому кварталу не подведешь, а кроме того, он требует для развертывания существенных инвестиций, которые могут быть не по карману многим населенным пунктам; микромобильность годится лишь для первой и последней мили, и к тому же не все готовы встать на электросамокаты. А современный райдшеринг уже сделал дороги более загруженными и менее безопасными (переутомленные водители — не редкость для сервисов райдшеринга), а воздух — грязнее. И это при том, что водители Uber, Lyft и других подобных контор ответственны лишь за 1% всей дистанции, которую проезжают автомобили в большом городе в течение дня.

«Райдшеринговые сервисы перевернули индустрию такси, но не транспорта в целом, потому что в их основе лежит все тот же личный бензиновый автомобиль с человеком-водителем», — подчеркивает Амман.

Электрические роботакси решают одним махом множество проблем. Во-первых, они будут обходиться их пользователям значимо дешевле, чем личные авто или обычные райдшеринговые сервисы, но при этом смогут обеспечивать не менее позитивное впечатление от поездок. Во-вторых, автономный транспорт безопаснее. В-третьих, поскольку такие автомобили не будут привязаны к человеку-водителю и смогут обслуживать гораздо большее количество человек в день, в конечном итоге существенно уменьшатся пробки. В-четвертых, электрические робоавто сделают воздух в городах намного чище. А если аккумуляторы подзаряжать от ВИЭ, то и углеродный след индустрии сократится в разы, заключает Амман и добавляет:

«Совсем недавно я посетил ежегодную конференцию CityLab, на которой собираются мэры городов и другие чиновники, чтобы поделиться своими мыслями и достижениями в сфере урбанистических инноваций. То, что я от них услышал, в очередной раз убедило меня в том, что нынешняя ситуация с транспортом оставляет желать лучшего. Несмотря на все усилия правительства, регулирующих органов и промышленности, за последние десятилетия автомобили практически не изменились. Более 75% населения по-прежнему ежедневно ездит на работу в личных авто — то есть в автомобилях, которые за день перевозят туда и обратно только одного человека. Электрические автомобили продолжают занимать 1%-ную нишу на рынке. И, что самое грустное, дорожно-транспортные происшествия, как и прежде, остаются главной причиной смерти для людей в возрасте от 5 до 29 лет по всему миру. Нам нужны кардинальные изменения в сфере транспорта — и как можно скорее, поскольку ситуация продолжает усугубляться».

Увидеть робомобили Cruise в действии можно на видео ниже:

Источник: hightech.plus