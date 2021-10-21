Фирменная тканевая салфетка Apple оказалась в дефиците — сроки доставки сдвинулись на декабрь-январь

Один из самых обсуждаемых анонсов недавней презентации Apple — фирменная салфетка из микрофибры для протирки гаджетов компании. Все посмеялись, но уже на следующий день стало ясно, что получить аксессуар за $19 (500 грн) будет ничуть не проще, чем новые видеокарты или консоли, а, возможно, даже труднее.

Изначально Apple обещала выполнить доставку в течение 1-2 недель, но на следующий день сроки сдвинулись на 3-4 недели, а сейчас на официальном сайте Apple сроки доставки указываются как 2-3 месяца, то есть не раньше конца 2021 года.

Такая ситуация наблюдается не только в США, но и в других странах, включая Францию, Германию и Великобританию. Причем в Европе салфетка стоит существенно дороже — 25 евро (760 грн).