Концепт дня: Немецкий дизайнер разработал дизайн компактного кроссовера, который призван заполнить нишу между Smart и Mercedes-Benz

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В модельной линейке немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz более чем достаточно кроссоверов, начиная с компактного GLA-Class и заканчивая брутальным G-Class. Однако дизайнер Дэвид Волтнер посчитал, что компании не помешает еще более миниатюрный кроссовер, выполненный в стилистике электромобилей семейства EQ.

Свой дизайнерский проект автор разместил на платформе Behance, где объяснил, что проходил шестимесячную стажировку в дизайн-студии Mercedes-Benz в Зиндельфингене (Германия).

Там он занимался несколькими различными проектами, но показать публике может только этот. Основной идеей Дэвида стало желание заполнить нишу между самым крупным автомобилем Smart и самым компактным автомобилем Mercedes-Benz.

При этом автор предусмотрел два варианта концепта — компактный двухдверный и более крупный четырехдверный для Mercedes-Benz. В результате его творение потенциально может дополнить линейку основного бренда Mercedes-Benz, уйти под крыло родственного Smart или же занять обе позиции одновременно, слегка поменяв оформление и эмблему.

Отметим, что такой кроссовер может стать спасением для Smart, так как Daimler по слухам регулярно рассматривает возможность убить этот бренд. Если же в его рамках выйдет стильная молодежная модель в наиболее популярном на данный момент формате кроссовера, то вряд ли кто-то захочет резать курицу, несущую золотые яйца.

Источник: Behance