Maps on The Web: Самый популярный сайт в Украине — Wikipedia, в США — Amazon, а в ЮАР — Netflix (и другие страны мира)

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Ресурсов, публикующих рейтинги самых популярных сайтов в различных странах мира, достаточно много. Однако на их фоне Tumblr-аккаунт Maps on The Web выделяется тем, что публикует интересные подборки, связанные с любой информацией, нанесенной на карты.

Наше внимание привлекла свежая карта с наиболее посещаемыми сайтами в каждой стране мира. Информация была предоставлена системой Amazon Alexa, при этом для большей релевантности из подборки были исключены поисковики и социальные сети, включая Google, Facebook, Youtube.

Итоговый результат нанесен на карту:

Напомним, что по данным Kantar CMeter пятерка наиболее популярных в Украине сайтов за октябрь выглядит как Google, Youtube, Facebook, Wikipedia, Rozetka — то есть данные совпадают с выборкой от Maps on The Web.

Источник: Maps on The Web