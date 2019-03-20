Первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Квентин Тарантино опубликовал первый тизер-трейлер своего нового фильма Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде», в котором уже традиционно выступил в роли сценариста, режиссера и продюсера, а также собрал звездный состав актеров.

Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов прошлого века, когда в Голливуде произошло громкое убийство актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби) членами преступной коммуны Чарльза Мэнсона (Деймон Херриман). Основной сюжет расскажет о попытках сериального актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его каскадера Клиффа Бута (Брэд Питт) пробиться в мир большого кино.

Так как события фильма происходят в Голливуде, в фильме можно будет увидеть известных актеров того времени, включая Стива Маккуина (Дэмиэн Льюис) и Брюса Ли (Майк Мо), в фильме также снялись актуальные звезды Голливуда Аль Пачино, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Джеймс Марсден и т.д. Этот фильм стал последним для Люка Перри (Дилан из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»), который недавно скончался от инсульта в возрасте 52 лет.





Премьера фильма Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде» состоится 26 июля 2019 года в США и 8 августа 2019 года в Украине.

Источник: Sony Pictures