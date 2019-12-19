Первый трейлер фантастического шпионского триллера Tenet / «Довод» от Кристофера Нолана

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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана Tenet / «Довод». Этот талантливый режиссер известен по таким фильмам, как «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Престиж» и трилогии «Темный рыцарь».

Новый фильм представляет собой шпионский триллер с элементами фантастики и других жанров, причем сам Кристофер Нолан считает его своей самой амбициозной работой, так как крупномасштабные съемки с огромным составом актеров и дорогими декорациями велись в семи различных странах. Судя по трейлеру, нас ждет не обычный фильм в стиле Джеймса Бонда, а сложное многоуровневое творение со скрытыми смыслами, управлением временем и другими ходами в стиле Нолана.





В ролях снялись Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки»), Элизабет Дебики («Агенты UNCLE»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Кеннет Брана («Гарри Поттер и тайная комната»), Майкл Кейн («Интерстеллар») и другие.

Музыкальное сопровождение написал композитор Людвиг Йоранссон, работавший над фильмами «Черная пантера», «Веном», «Крид: Наследие Рокки Бальбоа» и др.

Премьера фильма Tenet / «Довод» состоится 16 июля 2020 года.

Источник: WB