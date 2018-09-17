По слухам, поисковик Google с цензурой для Китая привязывается к номеру телефона пользователя
Как известно, Google сейчас разрабатывает цензурную поисковую систему для Китая под кодовым названием Dragonfly. Платформа связывает поисковые запросы пользователей с их личными номерами телефонов, тем самым позволяя китайскому правительству отслеживать запросы людей и перехватывать данные о них. Об этом сообщают источники, знакомые с проектом.
Как утверждается, поисковая система была разработана для Android-устройств. Ее главная особенность заключается в возможности скрывать контент, который считается недопустим с точки зрения высокотехнологичного социального контроля со стороны режима Коммунистической партии Китая. Так, в новой поисковой системе нельзя найти информацию о свободе слова, демократии, правах человека, мирных протестах и политических диссидентах — в том числе, о китайском активисте и лауреате Нобелевской премии Лю Сяобо. Хуже того, по имеющейся информации, в Dragonfly даже составлен специальный «черный список» терминов, включающий «права человека», «студенческий протест» и «Нобелевская премия».
«Система Dragonfly — жестко закодирована, чтобы вместо правдивых данных показывать только те данные, которые были одобрены китайским правительством. Например, это касается уровня загрязнений в Пекине», — говорят источники, связанные с Google.
Еще одна особенность Dragonfly — поисковое приложение связывается с номером телефона пользователя. Таким образом, любой отдельно взятый гражданин КНР, который ищет информацию, запрещенную правительством, потенциально может быть обнаружен и арестован правоохранительными органами для проведения допросов.
Ведущие правозащитные организации мира выразили озабоченность планами американского поисковика и утверждают, что он способствует неправомерным действиям правительства КНР, становясь, по факту, прямым соучастником нарушений прав человека. Кроме того, правозащитники полагают, что пользовательские данные, которые будут храниться на серверах Google на материковой части Китая, будут доступны китайским властям, которые, как известно, нетерпимо относятся к политическим активистам и журналистам.
«С позиции конфиденциальности данных позиция Google неприемлема. Поисковик способствует стремлению правительства КНР установить тотальный контроль над интернетом», — заявила Синтия Вонг, исследователь неправительственной организации Human Rights Watch.
Любопытно, что Google до сих пор не высказывалась публично по поводу намерений КНР цензурировать интернет и не отвечает на запросы журналистов. Компания также отказалась взаимодействовать с правозащитниками в отношении Dragonfly и даже проигнорировала обращения сенаторов США.
Напоследок отметим, что ситуация действительно накаляется: хотя официально Google не подтверждает существование поисковой системы Dragonfly, именно из-за нее 5 человек уже покинули компанию, в том числе — старший научный сотрудник Джек Поулсон. По его словам, Google готов пойти на любые уступки и компромиссы, чтобы выйти на китайский рынок, среди прочего — облегчить возможности наблюдения за пользовательскими данными.
«Я считаю, что готовность Google закрыть глаза на цензуру и надзор в сети в обмен на доступ к китайскому рынку противоречит общечеловеческим ценностям и позициям множества государств по всему миру», — сказал Поулсон.
Помимо этого, около 1400 сотрудников корпорации подписали письмо к руководству с требованием предоставить больше информации о проекте, который разрабатывается под завесой тайны.
Источники: hightech.fm, The Verge, The Intercept
- Поисковая система Google подверглась блокировке на территории Китая в 2010 году. Причем запрет касается только поиска - Google Translate, к примеру, по-прежнему доступен пользователям из КНР. По мнению экспертов, если американская компания выпустит версию поисковой системы, которую одобрит правительство Китая, власти страны разрешат ей вернуться на локальный рынок.