По слухам, поисковик Google с цензурой для Китая привязывается к номеру телефона пользователя

Как утверждается, поисковая система была разработана для Android-устройств. Ее главная особенность заключается в возможности скрывать контент, который считается недопустим с точки зрения высокотехнологичного социального контроля со стороны режима Коммунистической партии Китая. Так, в новой поисковой системе нельзя найти информацию о свободе слова, демократии, правах человека, мирных протестах и политических диссидентах — в том числе, о китайском активисте и лауреате Нобелевской премии Лю Сяобо. Хуже того, по имеющейся информации, в Dragonfly даже составлен специальный «черный список» терминов, включающий «права человека», «студенческий протест» и «Нобелевская премия».

«Система Dragonfly — жестко закодирована, чтобы вместо правдивых данных показывать только те данные, которые были одобрены китайским правительством. Например, это касается уровня загрязнений в Пекине», — говорят источники, связанные с Google.

Еще одна особенность Dragonfly — поисковое приложение связывается с номером телефона пользователя. Таким образом, любой отдельно взятый гражданин КНР, который ищет информацию, запрещенную правительством, потенциально может быть обнаружен и арестован правоохранительными органами для проведения допросов.

Ведущие правозащитные организации мира выразили озабоченность планами американского поисковика и утверждают, что он способствует неправомерным действиям правительства КНР, становясь, по факту, прямым соучастником нарушений прав человека. Кроме того, правозащитники полагают, что пользовательские данные, которые будут храниться на серверах Google на материковой части Китая, будут доступны китайским властям, которые, как известно, нетерпимо относятся к политическим активистам и журналистам.