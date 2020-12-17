Полицейские остановили Tesla на автопилоте за превышение скорости — водитель находился на заднем сиденье и отказался признать вину





В украинском сегменте YouTube набирает популярность видео с говорящим названием «Полицейский остановил Автопилот Tesla»‎, опубликованное на канале ORJEUNESSE украинским блогером Романом Алексенко. Его автор записал на видео спор с полицейскими — патруль остановил автомобиль Tesla (предположительно, Model Y) за превышение скорости. Водитель отказался признать свою вину, так как автомобилем, как он заявил, полностью управлял автопилот, а сам он в этот момент находился на заднем сиденье.

Сама ситуация настолько абсурдная, что здесь прокомментировать ее без эмоций крайне сложно, поэтому мы ограничимся публикацией ролика, в котором полицейские безуспешно пытаются привлечь к ответственности лихача, решившего в такой способ «хайпануть».

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Неизвестно, чем в итоге закончился этот спор и нельзя исключать, что на самом деле это всего лишь постановка. Но в любом случае ситуация резко контрастирует на фоне недавнего инцидента в Канаде — водитель Tesla решил «поспать» при включенном автопилоте на скорости свыше 140 км/ч. Эта выходка обернулась для него уголовными обвинениями.

От редактора:

Сейчас признанным мировым стандартом оценки возможностей технологий автоматического вождения служит классификация, разработанная сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Шкала SAE включает пять уровней автономности. Полной автономности соответствует условный пятый уровень. На сегодняшний день не существует ни одного серийного беспилотного автомобиля 4 или 5 уровня по классификации SAE.

Однако многие производители оснащают автомобили ADAS — продвинутыми системами автоматизации вождения. Компания Tesla является одним из лидеров в области технологий автономного вождения. Прямо сейчас в США проходит ограниченное бета-тестирование следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), которое должно прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя.

Tesla в описании функциональности на сайте и всех материалах отчетливо указывает, что ее продвинутая система помощи Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя, который несет полную ответственность за управление ТС, постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с рулевого колеса. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что очень часто приводит к авариям, в том числе с трагическим исходом.