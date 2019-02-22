Производитель электрического пикапа Rivian R1T запатентовал «съемную вспомогательную батарею» для самостоятельной установки в кузов

Как вы помните, электрический пикап Rivian R1T в максимальной конфигурации отличается весьма солидной емкостью батареи в 180 кВтч. И тем не менее, этот факт не помешал его создателям запатентовать «съемную вспомогательную батарею», которую можно установить в кузов пикапа.

Отметим, что решение с дополнительной батареей нельзя назвать чем-то абсолютно новым (в Украине есть умелец, который установил в свой Nissan Leaf еще одну такую же батарею от донора), однако в классических автомобилях ее можно установить разве что в багажник, лишив себя возожности перевозить более или менее габаритные грузы.

В случае же с пикапом все намного проще — там изначально присутствует открытый багажник, в котором хватит места и на вторую батарею и на необходимые вещи. Более того, так как она съемная, то при типичных ежедневных поездках с небольшим километражом ее можно будет оставлять в гараже, а при желании выехать на природу или в гости в соседний город — устанавливать в багажник.

Напомним, что минимальный запас хода пикапа Rivian R1T составляет 370 км от батареи на 105 кВтч, максимальный — 640 км от батареи на 180 кВтч. Возможность установки съемной вспомогательной батареи (кстати, в патенте не указана конкретная емкость этой батареи) сможет как увеличить максимальный запас хода в топовых конфигурациях, так и сэкономить, выбрав минимальный вариант и опциональную дополнительную батарею для нечастых сценариев использования.

Источник: Electrek