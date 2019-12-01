С 1 января в Китае будет запрещено публиковать дипфейк-контент, не содержащий пометки, указывающей на его неправдивость





Китайское правительство выпустило новый свод правил, регулирующих интернет-пространство, касающийся создания и распространения дипфейков. Согласно новым требованиям, которые вступят в силу 1 января 2020 года, производство и распространение такого рода контента — как в аудио-, так и в видео- форматах — без явного обозначения, указывающего на неправдивость материала, будет считаться уголовным преступлением, сообщает SCMP со ссылкой на Управление по вопросам киберпространства КНР — китайского интернет-регулятора.

Отдельно в постановлении оговаривается, что новые правила касаются не только производителей дипфейк-контента и тех, кто загружает его в сеть, но и интернет-площадок, на которых такой контент может распространяться, — в связи с этим от последних требуется «разработать и внедрить технологию, способную автоматически обнаруживать дипфейки».

По мнению китайских чиновников, необходимость регулирования дипфейк-сферы обусловлена тем, что «такого рода материалы потенциально могут быть использованы для того, чтобы нарушить общественный порядок и навредить интересам отдельных людей, создать политические риски и негативно повлиять на национальную безопасность и стабильность в обществе».

Источник: N+1