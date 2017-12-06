С сегодняшнего дня Steam больше не принимает Bitcoin из-за значительных колебаний его стоимости и высоких комиссий

На сайте Steam появилось официальное объявление, что с сегодняшнего дня сервис больше не принимает биткоины в качестве способа оплаты из-за значительных колебаний его стоимости и высоких комиссий.

Представители сервиса отметили, что в последние несколько месяцев стоимость биткоинов резко менялась, а комиссионные сборы за проведение операций в сети Bitcoin сильно возросли. В частности, комиссия, которую берет с пользователей сеть Bitcoin, в этом году резко подскочила, достигнув на прошлой неделе отметки $20 за транзакцию, тогда как в начале сотрудничества со Steam она не превышала $0,20. Таким образом, такая комиссия приводит к высоким затратам на покупку игр, если пользователь расплачивается биткоинами, причем еще больше проблем для Steam возникает, когда резко снижается сам курс биткоина.

“Курс биткоина всегда испытывал значительные колебания, но в последние несколько месяцев они достигли крайности, когда в течение пары дней биткоин мог потерять до четверти своей стоимости. Это создаёт проблему для пользователей, покупающих игры за биткоины. При проведении платежа в Steam, пользователь переводит X биткоинов за саму игру и Y биткоинов в качестве комиссионного сбора сети Bitcoin. Стоимость биткоина гарантирована только на определённый отрезок времени, так что если за отведённое время операция не будет проведена, число биткоинов, необходимое для оплаты, может измениться. В последнее время объём этого изменения увеличился настолько, что не заметить его невозможно” – отметили в Steam.

Решение проблемы в таком случае заключается в том, чтобы либо вернуть изначальный платёж пользователю, либо попросить его перевести дополнительные средства для покрытия разницы. В обоих случаях пользователь будет вынужден заплатить комиссию вновь. По данным Steam, в этом году число пользователей, столкнувшихся с данной проблемой, значительно возросло.

“Стоимость комиссии сейчас настолько высока, что мы считаем нецелесообразными как возврат средств, так и просьбу о переводе недостачи, которая подвержена риску недоплатежа, поскольку неизвестно, насколько изменится стоимость биткоина за время проведения новой операции. Поэтому в настоящий момент использование биткоина в качестве способа оплаты представляется нам необоснованным. Мы можем пересмотреть это решение позже, если сочтём, что биткоин будет разумным выбором как для нас, так и для сообщества Steam” – прокомментировал сервис.

Команда Steam также пообещала приложить все возможные усилия для исправления проблем, возникших у пользователей из-за недоплат или комиссионных сборов биткоинами.

Напомним, что сегодня стоимость Bitcoin установила очередной рекорд, преодолев рубеж в $12 тыс, а затем и $13 тыс.

Источник: Steam