В новом «Бэтмене» главного отрицательного героя сыграет Джона Хилл, а Джеффри Райту достанется роль комиссара Готэм-сити
После утверждения Роберта Паттинсона на роль Бэтмена набор актерского состава для будущих фильмов франшизы пошел гораздо активнее. Голливудские источники сообщают, что Warner Bros. готова утвердить сразу двух известных актеров — Джону Хилла и Джеффри Райта.
Джона Хилл, известный в первую очередь как комедийный актер («SuperПерцы», «Мачо и ботан»), должен сыграть отрицательного героя, соперника Бэтмена (имя Джокера никто не называет, но полностью исключать такой возможности нельзя).
А вот Джеффри Райт, которого публика знает по Бондиане, «Голодным играм» и сериалу «Мир Дикого запада», скорее всего сыграет роль комиссара полиции Готэм-сити Джеймса Гордона.
По данным инсайдеров, предварительная подготовка к съемкам нового «Бэтмена» началась летом, при этом сами съемки могут стартовать уже в конце 2019 — начале 2020 года. Главную роль сыграет известный по вампирской саге «Сумерки» Роберт Паттинсон, при этом студия Warner Bros. планирует сразу три фильма с его участием.
Напомним, что после официального отказа Бена Аффлека сыграть роль Бэтмена еще в одном фильме и срежиссировать его, съемки нового фильма о Бэтмене доверили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступит в роли режиссера и продюсера. До этого автор снял фильмы ужасов «Монстро» (2008) и «Впусти меня. Сага» (2010), а также две части «Планеты обезьян» — «Революция» (2014) и «Война» (2017).
Источник: Variety