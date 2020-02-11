В Приват24 появилась новая колекция дизайна карт для Apple Pay / Google Pay с известными украинцами в современных реалиях [галерея]

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В прошлом году «ПриватБанк» запустил возможность поменять стандартное изображение карты в Apple Pay и Google Pay на тематическое. С тех пор банк предложил несколько коллекций Digital Skins, включая УЕФА, X-Men и даже Олега Винника, однако теперь очередь дошла до известных украинцев, чьи портреты можно найти на гривневых банкнотах.

Новую коллекцию «Современные банкноты» для Приват24 разработало креативное агентство BBDO Ukraine, которое обслуживает Visa, соответственно скины доступны только для карт этой системы. Сначала новая серия диджитал-скинов сосредоточилась на двух направлениях: типичные городские мотивы (асфальт, голуби, хрущевки и под.) и известных в Украине личностях.

«Мы поняли, что нужно что-то хайпове, нестокове, жизненное. Одно из направлений дизайна в приложении — патриотическая тематика. ПриватБанк сообщил, что именно такие скины — в топе скачивания», — объяснила выбор команды Настя Бежевец, Senior Account Manager в BBDO Ukraine.

Таким образом среди известных украинцев сразу оказались Тарас Шевченко, Леся Украинка и другие личности, которые часто используются на бумажных банкнотах. Так возникла идея сделать тот же фон, что и на соответствующей купюре, чтобы узнаваемость была еще выше. Но на иллюстрации добавили и современные атрибуты: селф-палку, наушники, шапку, и т.п.

Вот так выглядит полный набор скинов коллекции «Современные банкноты»:

Напомним, что для замены стандартной обложки карты на тематическую нужно в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать одно из доступных изображений.

P.S. Как вам новый дизайн, установите себе какой-то из вариантов?

Источник: Telegraf