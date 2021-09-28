Видео дня: Распаковка новой модели Nintendo Switch OLED и ее сравнение со стандартной консолью





Несмотря на то, что официальные продажи новой версии игровой консоли Nintendo Switch (OLED model) стартуют только на следующей неделе, отдельные блогеры успели получить новинку в свое распоряжение и рассказать о первых впечатлениях от нее. К примеру, автор youtube-канала Nintendo Prime не просто снял стандартный unboxing и первый взгляд на консоль, но и сравнил ее со стандартной моделью Nintendo Switch.

Естественно, самое большое впечатление на автора произвел новый экран — он стал не только крупнее, но и заметно ярче, при этом более тонкие рамки вокруг матрицы дополнительно усиливают положительное впечатление от экрана. Также стоит отметить более удобную подставку для вертикальной установки консоли, а также обновленую док-станцию с сетевым портом для проводного подключения к сети.

Напомним, что Nintendo Switch (OLED model) представили в начале июля текущего года. Она получила более крупный 7-дюймовый OLED-дисплей, 64 ГБ встроенной памяти и ряд других улучшений. А вот радикально улучшенный процессор новинка не получила, так что фанаты продолжают верить, что более мощную начинку японцы приберегли для грядущей Nintendo Switch Pro.

Таким образом, начиная с 8 октября в продаже будет находиться сразу три версии консоли: стандартная Nintendo Switch с 6,2-дюймовым LCD-экраном по цене $299,99, компактная Nintendo Switch Lite с 5,5-дюймовым LCD-экраном по цене $199,99 и новая Nintendo Switch (OLED model) с 7,0-дюймовым OLED-экраном по цене $349,99.

Источник: Nintendo Prime